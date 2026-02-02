ETV Bharat / state

બનાસકાંઠામાં લોકોને કરડવા દોડતો અને ભસતો યુવક સાજો થઈ ગયો? સારવાર કરતા ડોક્ટર્સ પણ ચોંકી ગયા

સાબરકાંઠાના વિજયનગરના ભગોરી ગામનો અને હાલ નળાસર ગામે ખેત મજૂરી કરતો યુવક શુક્રવારે અચાનક શ્વાન જેવી હરકતો કરી લોકોને કરડવા દોડવા લાગ્યો હતો.

હડકવાના લક્ષણો બાદ યુવક સ્વસ્થ થયો
હડકવાના લક્ષણો બાદ યુવક સ્વસ્થ થયો (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 2, 2026 at 12:04 PM IST

Updated : February 2, 2026 at 12:36 PM IST

બનાસકાંઠા: પાલનપુરના નળાસર ગામમા શ્વાનની જેમ ચાર પગે ચાલી ગામ લોકો અને પરિવારને કરડવા દોડતો અને ભસતા યુવકને હડકવા થયો હોય તેવું જાણી યુવકને દોરડા વડે બાંધી કાબુ કરી પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે લાવવામાં આવ્યો હતો, જે 24 કલાકમાં જ સ્વસ્થ થતા ડોક્ટરો પણ ચોકી ઉઠ્યા છે.

યુવક ગામ અને પરિવારના લોકોને કરડવા દોડતો હતો
પાલનપુર તાલુકાના નળાસર ગામનો ચોકાવનારો આ કિસ્સો છે. જેમાં મૂળ સાબરકાંઠાના વિજયનગરના ભગોરી ગામનો અને હાલ નળાસર ગામે ખેત મજૂરી કરતો યુવક શુક્રવારે અચાનક શ્વાન જેવી હરકતો કરી પરિવાર અને આખા ગામને કરડવા દોડવા લાગ્યો હતો. અને ગામ આખામાં ભયનો માહોલ ફેલાવ્યો હતો. તેની હરકતો જોઈ ગામે તેને હડકવા થયો હોવાનું સમજી દોરડાથી બાંધી દીધો હતો. જે બાદ પાલનપુર સિવિલમાં સારવાર માટે લવાયો હતો. જ્યાં પણ ભારે ધમાલ મચાવતા પોલીસ બોલાવવી પડી હતી અને આખરે તાર વડે બાંધી કાબુ કરી ભારે મહેનત બાદ તેને ઈન્જેક્શન આપી બેભાન કરાયો હતો. પરિવાર અને ગામલોકોનું કહેવું હતું કે, ત્રણ મહિના અગાઉ હડકાયું કૂતરું કરડ્યું હતું જેથી તેને હડકવા ઉપડ્યો છે. જેથી આવી હરકતો કરે છે. શુક્રવારે રાત્રે બેભાન કરીને સારવાર શરૂ કરવામાં આવી હતી. યુવકની પરિસ્થિતિ જોતા ડોક્ટરોએ કહ્યું કે, આ યુવક બચી શકે તેમ નથી કારણ કે હડકવા થયા બાદ ભાગ્યેજ કોઈ બચી શકે છે.

હડકવાના લક્ષણો બાદ યુવક સ્વસ્થ થયો (ETV Bharat Gujarat)

ચાર પગે ચાલતા વીડિયો સામે આવ્યા હતા
ગામના લોકોએ યુવકના વિડીયો બનાવ્યા હતા, જેમાં તે શ્વાનની જેમ ચાર પગે ચાલતો લોકોને ભસતો અને કરડવા ભાગતો હોવાના વિડિયો સામે આવ્યા હતા. જોકે સિવિલ હોસ્પિટલમાં પણ તે તારને બચકા ભરતો હોવાનું દેખાઈ રહ્યું છે. પરંતુ સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહેલો આજ યુવક હવે 24 કલાકમાં સ્વસ્થ થતાં ડોક્ટરો પણ ચોંકી ઉઠ્યા છે. જે ડોક્ટરો પહેલા હડકવા હોય તે પ્રકારની શંકા વ્યક્ત કરતા હતા તે જ ડોક્ટરો હવે આ યુવકને હડકવા ન હોઈ શકે તેવું સમજી તેના અલગ અલગ રીપોર્ટ કરવા માટેની તૈયારીઓ શરૂ કરી છે.

યુવક ડોક્ટરની સામે પાણી પીવે છે અને ખોરાક પણ લે છે
આ યુવક હાલ સંપૂર્ણ સ્વસ્થ છે. ડોક્ટરો સામે તે પાણી પણ પીવે છે અને સરળતાથી ખોરાક પણ લઈ રહ્યો છે. એટલું જ નહીં ડોક્ટરના તમામ પ્રશ્નોના જવાબો પણ આપી રહ્યો છે તેને ડોક્ટરોને તે પણ જણાવ્યું કે તેને ત્રણ મહિના પહેલા હડકાયુ શ્વાન કરડ્યું હતું જે બાદ તેને પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલમાં જ છ ઈન્જેક્શન લીધેલા છે એટલે કે યુવકે સારવાર પણ લીધેલી છે. બીજી તરફ આ જ પરિસ્થિતિમાં દર્દી ક્યારેય સાજા ન થતા હોવાનું ડોક્ટરનું માનવું છે ત્યારે આ યુવક માત્ર 24 કલાકમાં એકદમ સ્વસ્થ થતા ડોક્ટરો પણ ચોંકી ઉઠ્યા છે.

યુવકને સ્વસ્થ જોઈને ડોક્ટર્સ ચોંક્યા
કારણ કે મેડિકલ સાયન્સમાં હડકવા થયા બાદ તેની કોઈ જ સારવાર નથી તેનું મૃત્યુ જ થતું હોય છે. પરંતુ આ યુવક શ્વાનની જેમ કરડવા દોડતો હતો જેને બાંધેલા દોરડા પણ તોડી દેતા કાબુ ગુમાવતા કરવા તારથી બાંધવો પડ્યો અને બેભાન થઇ કરી સારવાર કરવાની ફરજ પડી. તે યુવક કેવી રીતે સ્વસ્થ થયો તે મેડિકલ સાયન્સ માટે અભ્યાસનો વિષય છે. ત્યારે હવે પાલનપુર સિવિલના ડોક્ટરોએ આ યુવકના તમામ પ્રકારના રિપોર્ટ્સ કરાવવા માટેની પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે જોકે આ તમામ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ કહી શકાશે કે યુવકને હડકવાના લક્ષણો છે કે નહીં.

આ અંગે પાલનપુર સિવિલના સુપ્રિટેન્ડન્ટ ડો. સુનિલ જોશીએ જણાવ્યું કે, હાલમાં એ દર્દી બિલકુલ સ્વસ્થ દેખાય છે અને બધા પ્રશ્નો પૂછીએ એના જવાબ આપે છે. એને એ પણ કહ્યું કે મને 3 મહિના પહેલા કૂતરું કરડેલું છે અને એના માટે મેં 6 ઈન્જેક્શન લીધા છે. અત્યારે તેણે મારી હાજરીમાં પાણી પીધું. એને હાઈડ્રોફોબિયા કહેવાય છે એ દેખાતો નથી. દર્દીને હાલ કોઈ ચિહ્નો નથી દેખાતા પરંતુ એવું ન કહી શકાય કે આને હડકવા નથી, એના માટે સ્પેશ્યલ ટેસ્ટ ડોક્ટર કરાવશે, પછી જ આપણે નક્કી કરીશું કે આને ખરેખર કોઈ સમસ્યા છે કે નહીં. તેને મગજની અંદર કોઈ સમસ્યા થઈ છે જેના લીધે આવું વર્તન કરતો હતો, તેનું 100 ટકા કશું કારણ છે. પરંતુ અમે જે એન્ટિબાયોટિક અને અન્ય દવાઓ ચાલુ કરી એના પરિણામે જે કંઈ થયું હશે તેનાથી સ્વસ્થ થયો હોય એવું બને પરંતુ જો હડકવા હોય તો અમે આજ સુધી એવું જોયું નથી કે માણસ સ્વસ્થ થઈ જાય. હવે જો હડકવા નથી એ નક્કી કરવું હોય તો દર્દીના લાળનો RTPCR ટેસ્ટ કરવો પડે. એના કારણે રેબિસ વાયરસ ડિટેક્ટ થઈ શકે છે. આ સહિત અન્ય કેટલાક ટેસ્ટ છે એ થયા પછી જ હડકવા છે કે નહીં તે નક્કી થતું હોય છે જે ડોક્ટર કરશે.

Last Updated : February 2, 2026 at 12:36 PM IST

સંપાદકની પસંદ

