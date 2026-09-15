ફરિયાદ લઈને શહેરકોટડા પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યો યુવક, ત્યાં જ યુવકે જીવન ટૂંકાવી લીધું!
યુવક જામનગરથી ટ્રેનમાં ઉત્તરપ્રદેશ જતો હતો. તે કોઈની સામે હેરાનગતિની ફરિયાદ નોંધાવવા અમદાવાદ ઉતર્યો હતો
Published : September 15, 2026 at 11:27 AM IST|
Updated : September 15, 2026 at 12:12 PM IST
અમદાવાદ: શહેરના શહેરકોટડા પોલીસ સ્ટેશનમાં ઉત્તરપ્રદેશના એક યુવકના મોતની ઘટના સામે આવતા પોલીસ તંત્રમાં ચકચાર મચી છે. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, યુવક જામનગરથી ટ્રેન મારફતે ઉત્તરપ્રદેશ જવા નીકળ્યો હતો અને અમદાવાદમાં ટ્રેનમાંથી ઉતર્યા બાદ તેણે પોલીસનો સંપર્ક કર્યો હતો. યુવકે કોઈ વ્યક્તિ દ્વારા પોતાને હેરાન કરવામાં આવી રહ્યો હોવાની ફરિયાદ પોલીસ સમક્ષ કરી હતી. ફરિયાદ મળ્યા બાદ પોલીસ દ્વારા યુવકને શહેરકોટડા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે લાવવામાં આવ્યો હતો.
આ મામલે પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (PI) વી. એન. ચૌધરી દ્વારા મળેલી વિગતો અનુસાર, મૃતકનું નામ રાજુ છે અને તે ઉત્તરપ્રદેશનો રહેવાસી હતો જામનગરથી યુપી જતો હતો. તે છેલ્લા ચાર દિવસથી કોઈ ટેન્શનમાં હતો અને માનસિક રીતે પરેશાન હતો.
તેણે ટ્રેનમાંથી અમદાવાદ ઉતરી રાજુએ પોલીસને ફોન કરી હેરાનગતિની ફરિયાદ કરી હતી. પોલીસે રાજુને પોલીસ સ્ટેશન લાવી તેના ભાઈ સાથે ફોન પર વાત કરાવી હતી. તેણે પૈસા ન હોવાનું જણાવતા ભાઈએ એક દિવસમાં રૂપિયા મોકલવાની ખાતરી આપી હતી.
એક પોલીસ કર્મચારીએ રાજુને નાસ્તા માટે 100 રૂપિયા પણ આપ્યા હતા. પોલીસ સ્ટેશનમાં તક મળતા રાજુ ઈલેક્ટ્રિક રૂમમાં જતો રહ્યો હતો. જ્યાં તેને આંત્યતિક પગલું ભરી જીવન ટૂંકાવી લીધું હતું, પોલીસે આ મામલે અકસ્માત મોતનો ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી. સાથે જ તેની સાથે રહેલ મિત્ર ફોન ન ઉપાડતા તેની પણ તપાસ હાથ ધરી છે.
પીઆઈના જણાવ્યા અનુસાર, યુવકને લાવી ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર બેસાડી પૂછપરછ કર્યા બાદ તેના પરિવાર સાથે ફોન પર વાત કરાવવામાં આવી હતી અને ઇન્ચાર્જ ઉપરના માળે સ્ટેશન ડાયરીમાં નોંધ કરવા ગયા ત્યારે નીચે બેઠેલો યુવક જાતે ચાલીને ઇલેક્ટ્રિક રૂમમાં પ્રવેશી અંદરથી દરવાજો બંધ કરી દેતો સીસીટીવી ફૂટેજમાં કેદ થયો છે, વહેલી સવાર સુધી દરવાજો ન ખુલતા અંદર જોતાં યુવક આપઘાત કરેલી હાલતમાં મળી આવ્યો હતો જે અંગે તેના પરિવારજનોને વિધિવત્ જાણ કરવામાં આવી છે.
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