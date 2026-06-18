અમરેલીના કોવાયામાં સિંહોએ યુવાનને ફાડી ખાધાનો મામલો, કથિત CCTVમાં દેખાયા સિંહ
અમરેલીના રાજુલા તાલુકાના કોવાયા નજીક યુવક પર સિંહ હુમલાના કથિત CCTV અને મોબાઈલ વીડિયો વાયરલ થયાં છે.
Published : June 18, 2026 at 6:22 PM IST
અમરેલી : રાજુલા તાલુકાના કોવાયા ગામ નજીક થોડા દિવસો પહેલા બનેલી માનવ પર સિંહના હુમલાની ઘટનાને લઈને હવે સોશિયલ મીડિયામાં કથિત CCTV અને મોબાઈલ વીડિયો વાયરલ થતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. વાયરલ થઈ રહેલા વીડિયોમાં ઘટનાસ્થળના દૃશ્યો સામે આવ્યા હોવાનું ચર્ચાઈ રહ્યું છે, જેને પગલે લોકોમાં ભય અને ચર્ચાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
મળતી માહિતી મુજબ, કોવાયા નજીક 15-16 જૂનના દિવસે એક યુવકનું સિંહોના હુમલામાં મૃત્યું થયાની ઘટના સામે આવી હતી. હવે ઘટનાસ્થળ નજીકના CCTV ફૂટેજ તેમજ મોબાઈલથી બનાવાયેલા કેટલાક વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં ઝડપથી ફેલાઈ રહ્યા છે. વીડિયોમાં ઘટનાના સ્થળ અને આસપાસના દૃશ્યો હોવાનું જણાવાઈ રહ્યું છે.
વિશેષ નોંધનીય બાબત એ છે, કે કોવાયા વિસ્તાર ઉદ્યોગ અને ઔદ્યોગિક પ્રવૃત્તિઓ માટે ઓળખાય છે. આ વિસ્તારમાં દિવસ-રાત મોટી સંખ્યામાં વાહનોની અવરજવર રહેતી હોય છે. ભારે ટ્રાફિક અને સતત માનવીય અવરજવર છતાં આ પ્રકારની ઘટના સામે આવતા સ્થાનિકોમાં ચિંતા વધી છે.
સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા મુજબ, ઘટનાસ્થળ નજીકથી પ્રાપ્ત થયેલા વીડિયો અને દૃશ્યોના કારણે સમગ્ર વિસ્તારના લોકોમાં ભયનું વાતાવરણ સર્જાયું છે. સોશિયલ મીડિયામાં વીડિયો ઝડપથી વાયરલ થતા લોકો દ્વારા વિવિધ પ્રકારની ચર્ચાઓ પણ કરવામાં આવી રહી છે. બીજી તરફ, વન વિભાગે ઘટનાને ગંભીરતાથી લઈ કાર્યવાહી હાથ ધરી હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે. ઘટનામાં સંડોવણી હોવાની શંકા ધરાવતા સિંહોને પાંજરે પુરવામાં આવ્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે અને તેમની વર્તણૂક તેમજ સમગ્ર ઘટનાની તપાસ હાલ ચાલી રહી છે.
જોકે વાયરલ થઈ રહેલા વીડિયો અને તેમાં દર્શાવવામાં આવેલા દાવાઓ અંગે સત્તાવાર સ્તરે સંપૂર્ણ પુષ્ટિ થવાની હજુ બાકી છે. વન વિભાગ દ્વારા તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ જ સમગ્ર ઘટનાની વાસ્તવિક વિગતો સ્પષ્ટ થઈ શકશે. તાજેતરમાં ગીરકાંઠાના વિસ્તારોમાં સિંહ અને માનવ વચ્ચેના વધતા ઘર્ષણના બનાવોને કારણે ખેડૂતો અને સ્થાનિક લોકોમાં સુરક્ષાને લઈને ચિંતા વધી રહી છે.
મહત્વપૂર્ણ છે કે, પ્રકાશ ચંદ્ર નામનો યુવક, જે મૂળ ઉત્તરાખંડનો રહેવાસી હતો, તે સ્થાનિક હોટલ-રેસ્ટોરન્ટમાં કામ કરતો હતો. ઘટનાના દિવસે તે મોડી રાત્રિના સમયે પોતાના વતન ઉત્તરાખંડ જવા માટે નીકળ્યો હતો. આ દરમિયાન કોવાયા ગામ નજીક વન્ય પ્રાણીઓએ તેના પર જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો જેમાં તેનું મોત નીપજ્યું હતું. આ હુમલો એટલો ભયાનક હતો કે, ઘટનાસ્થળેથી યુવકની માત્ર ખોપરી અને કેટલાંક અંગો મળી આવ્યા હતાં, આ ઘટના બાદ સ્થાનિક લોકોમાં પણ ભારે ફફડાટ વ્યાપી ગયો હતો અને વનવિભાગની કામગીરી સામે સવાલો ઉભા કર્યા હતાં.