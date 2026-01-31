હડકવા ઉપડતા યુવકે બાંધેલા દોરડા તોડ્યા, સિવિલ હોસ્પિટલમાં ધમાલ મચાવતા રૂમમાં બંધ કરી પોલીસ બોલાવવી પડી

ETV Bharat / state

Published : January 31, 2026 at 11:27 AM IST

બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠા જિલ્લામાં એક યુવકને હડકવા ઉપડવાનો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. ભાગિયા તરીકે કામ કરતા ગરીબ મજૂરને ત્રણ મહિના પહેલા હડકાયું કુતરુ કરડ્યું હતું, જે બાદ તેને હવે હડકવા ઉપડતા ગામલોકોએ દોરડાથી બાંધીને કાબુ કરીને પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યો હતો. જ્યાં દોરડા તોડી દેતા તેને રૂમમાં બંધ કરવાની ફરજ પડી હતી. જોકે ભારે મથામણ બાદ ફરી તેને તારથી બાંધી ફરી બેભાન કરી સારવાર શરૂ કરવામાં આવી છે.

જ્યારે તમને કોઈ સાદું કે હડકવાવાળું કૂતરું કરડે છે ત્યારે તેની ગંભીરતા ના લઈએ અને સમયસર સારવાર ન મેળવીએ તો ક્યારેક તેની ગંભીર પરિસ્થિતિઓ ઊભી થતી હોય છે. આવો જ કિસ્સો બનાસકાંઠાના વડગામ તાલુકામાંથી સામે આવ્યો છે. નળાસર ગામે વાગ્યા તરીકે કામ કરતા ગરીબો મજૂરને ત્રણ મહિના પહેલા હડકાયું કુતરુ કરડ્યું હતું, જે બાદ સમયસર યોગ્ય સારવાર ન મળતા યુવકને હડકવા ઉપડ્યો હતો. યુવકમાં શ્વાનના લક્ષણો જોવા મળ્યા હતા જેમાં તે શ્વાનની જેમ જ ભસવા સાથે શ્વાનની જેમ ચાર પગે ચાલીને લોકોને કરડવા દોડતા લોકોએ દોરડાની મદદથી તેને કાબુ કરી બાંધી દીધો હતો. જે બાદ તેને પાલનપુરની સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યો છે.

વડગામના નળાસર ગામે ભાગિયા તરીકે કામ કરી મજૂરી કરતા યુવકને અચાનક હડકવા ઉપાડતા તેમાં સંપૂર્ણ શ્વાનના લક્ષણો આવી ગયા હતા. સૌપ્રથમ તે પોતાના પરિવારમાં પત્નીને મારવા માટે દોડ્યો હતો. જોકે પરિવારને હડકવાની જાણ થતા ગામ લોકો સાથે મળીને તેને દોરડાઓ વડે ઝાડ સાથે બાંધી દેવામાં આવ્યો હતો અને તાત્કાલિક પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યો હતો.

પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલમાં પણ આ યુવકે દોરડા તોડી દેતા તેને એક રૂમમાં પૂરી દેવામાં આવ્યો હતો. કાચના રૂમમાં યુવકે તોફાન મચાવતા સિવિલ હોસ્પિટલના મેનેજમેન્ટ દ્વારા જિલ્લા પોલીસવડાને ટેલીફોનિક જાણ કરતા પોલીસ કાફલો પણ યુવકને કાબુ કરવા જાળ સાથે સિવિલ હોસ્પિટલ પહોંચ્યો હતો. જોકે મહા મહેનતે યુવકને જાળી સાથે તાર વડે બાંધી દઈ બેભાન કરી દેવામાં આવ્યો હતો અને ફરી તેને બેડ પર દોરડાથી બાંધી સારવાર શરૂ કરવામાં આવી છે.

આ અંગે પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલના સિવિલ સુપ્રિન્ટેન્ડેન્ટ ડો. સુનિલ જોશીએ જણાવ્યું કે, આ યુવક વડગામ તાલુકાના નળાસર ગામે ભાગિયા તરીકે મજૂરી કરે છે. મૂળ સાબરકાંઠાના વિજયનગર તાલુકાના ભગોરી ગામનો છે જેનું નામ દેવાભાઈ ડુંગરી છે. જેની હાલ 23 વર્ષની ઉમર છે જેને ત્રણ મહિના અગાઉ હડકાયું કૂતરું કરડ્યું હતું. ગઈકાલે તેને પત્ની ઉપર અચાનક હુમલો કર્યો હતો ત્યારે તેના પિતાને ખબર પડી હતી કે આને હડકવા ઉપડ્યો છે. જે બાદ દોરડાથી બાંધીને પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડાયો હતો પરંતુ તેને દોરડા તોડી દેતા અહીંયા એક રૂમમાં બંધ કર્યો હતો અને પોલીસને બોલાવવાની ફરજ પડી હતી. આખરે ભારે મથામણ બાદ તેને ઇન્જેક્શન આપી બેભાન કરી હાલમાં સારવાર હેઠળ છે.

