અડાજણના આશાસ્પદ યુવાનનું અકસ્માતમાં મોત, શોકતુર પરિવારે પુત્રના ચક્ષુદાન કરી માનવતા મહેકાવી
પુત્ર ગુમાવ્યાના અસહ્ય આઘાત વચ્ચે પણ મેસુરિયા પરિવારે જેસલના ચક્ષુઓનું દાન કરવાનો ઉમદા નિર્ણય લઈ સમાજ માટે પ્રેરણારૂપ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે.
Published : April 22, 2026 at 9:50 PM IST
સુરત: શહેરના અડાજણ વિસ્તારમાં રહેતા અને માતા-પિતાના એકના એક લાડકવાયા પુત્ર જેસલ ભાવિન મેસુરિયાના માર્ગ અકસ્માતમાં આકસ્મિક નિધનથી સમગ્ર વિસ્તારમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે. પુત્ર ગુમાવ્યાના અસહ્ય આઘાત વચ્ચે પણ મેસુરિયા પરિવારે જેસલના ચક્ષુઓનું દાન કરવાનો ઉમદા નિર્ણય લઈ સમાજ માટે પ્રેરણારૂપ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે.
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, કે.પી. કોલેજમાં એન્જિનિયરિંગનો અભ્યાસ કરતો જેસલ મેસુરિયા કોલેજના ફંક્શનમાંથી પોતાની બાઈક પર ઘરે પરત ફરી રહ્યો હતો. આ દરમિયાન શહેરના સધ્ધર બ્રિજ પરથી પસાર થતી વખતે તેની બાઈક અચાનક સ્લિપ થઈ હતી. બાઈક પરથી નિયંત્રણ ગુમાવતા જેસલ બ્રિજ પરના પથ્થરના ડિવાઈડર સાથે જોરદાર ટકરાયો હતો. આ અકસ્માતમાં તેને માથા અને શરીરના અન્ય ભાગે ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી. સ્થાનિક લોકોએ તેને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ ખસેડ્યો હતો, પરંતુ કમનસીબે ટૂંકી સારવાર બાદ તેનું મોત નીપજ્યું હતું.
આ ઘટના અંગે સામાજિક કાર્યકર્તા છોટુભાઈ પટેલે સધ્ધર બ્રિજ પરના પથ્થરના ડિવાઈડરની ડિઝાઇન સામે ભારે રોષ વ્યક્ત કર્યો છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "જો બ્રિજ પર પથ્થરને બદલે ફાઈબરના સેફ્ટી ડિવાઈડર હોત તો અકસ્માતની તીવ્રતા ઓછી રહી હોત અને કદાચ આ તેજસ્વી યુવાનનો જીવ બચી શક્યો હોત." રસ્તાઓની આવી ટેકનિકલ ખામીઓ નિર્દોષ વાહનચાલકો માટે જીવલેણ સાબિત થઈ રહી હોવાની ચર્ચાએ જોર પકડ્યું છે.
પોતાના એકમાત્ર આધારસ્તંભ પુત્રને ગુમાવનાર મેસુરિયા પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું હતું. તેમ છતાં, આ કપરી ઘડીમાં પરિવારે સામાજિક જવાબદારી બતાવી હતી. પરિવારે સૌ પ્રથમ અંગદાન કરવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હતી, પરંતુ ટેકનિકલ કારણોસર તે શક્ય ન બનતા ચક્ષુદાન કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. જેસલના ચક્ષુદાનથી બે અંધ વ્યક્તિઓને દુનિયા જોવાની નવી દ્રષ્ટિ મળશે. પરિવારે ભીની આંખે જણાવ્યું કે, "કોઈ અન્યની આંખો દ્વારા અમારો જેસલ આ દુનિયામાં જીવંત રહેશે."