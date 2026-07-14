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ધોરાજીના મોટીમારડ ગામે શ્રમિક યુવક-યુવતીની કરુણ હત્યા: બોથડ પદાર્થથી કરી હત્યા

આ ઘટનામાં મધ્યપ્રદેશના મૂળ વતની 17 વર્ષીય રોહિતભાઈ ચૌહાણ અને તેમની 22 વર્ષીય પત્ની દુર્ગાબેન ચૌહાણના વાડીમાંથી મૃતદેહ મળી આવ્યા હતા.

ધોરાજીના મોટીમારડ ગામે શ્રમિક યુવક-યુવતીની કરુણ હત્યા: બોથડ પદાર્થથી કરી હત્યા
ધોરાજીના મોટીમારડ ગામે શ્રમિક યુવક-યુવતીની કરુણ હત્યા: બોથડ પદાર્થથી કરી હત્યા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 14, 2026 at 4:52 PM IST

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રાજકોટ: રાજકોટ જિલ્લાના ધોરાજી નજીક મોટીમારડ ગામની સીમમાં શ્રમિક દંપતીની બોથડ પદાર્થથી માથામાં ઘા કરી કરુણ હત્યા કરવામાં આવતાં ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે.

ગઈકાલે મોડી રાત્રે બનેલી આ ઘટનામાં મધ્યપ્રદેશના મૂળ વતની 17 વર્ષીય રોહિતભાઈ ચૌહાણ અને તેમની 22 વર્ષીય પત્ની દુર્ગાબેન ચૌહાણના વાડીમાંથી મૃતદેહ મળી આવ્યા હતા. પોલીસે એલસીબી, એસઓજી અને એફએસએલની મદદથી તપાસ તેજ કરી છે.

પોલીસ સૂત્રો અનુસાર, ગઈકાલે રાત્રે ધોરાજીના મોટીમારડ ગામની સીમમાં આવેલી એક વાડીમાં પુરુષ અને મહિલાની લાશ પડી હોવાની જાણ પાટણવાવ પોલીસને થતાં તુરંત પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી ગયો હતો. લોહીના ખાબોચિયા વચ્ચે પડેલી લાશની ઓળખ મેળવવામાં આવી હતી.

મૃતકોની ઓળખ રોહિતભાઈ મથુરાભાઈ ચૌહાણ (ઉ.વ. 17, ધંધો: ખેત મજૂરી, મૂળ વતન: સનોળ ગામ, રાણાપુર, જાબુઆ, મધ્યપ્રદેશ) અને તેમની પત્ની દુર્ગાબેન રોહિતભાઈ ચૌહાણ (ઉ.વ. 22, ધંધો: ખેત મજૂરી, મૂળ વતન: સનોળ ગામ, રાણાપુર, જાબુઆ, મધ્યપ્રદેશ) તરીકે થઈ છે.

બંને મૃતકો રોહિતભાઈના સસરા મલીયાભાઈ બીંદીયાભાઈ પરમારની વાડીએ કામ કરવા આવ્યા હતા. મલીયાભાઈ વતન ગયા હોવાથી તેમણે ત્રણ દિવસ પહેલા પોતાના જમાઈ અને દીકરીને વાડીએ ખેતીનું કામ કરવા બોલાવ્યા હતા. મોડી રાત્રે અજાણ્યા શખ્સોએ બંનેને માથામાં બોથડ પદાર્થથી ઘા કરી મોતને ઘાટ ઉતારી દીધા હતા.

વહેલી સવારે સ્થાનિકોને આ ઘટનાની જાણ થતાં તેઓએ પાટણવાવ પોલીસને જાણ કરી હતી. ઘટનાની જાણ થતાં જ એસપી વિજયસિંહ ગુર્જર સહિતના ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. એલસીબી અને એસઓજીની ટીમોએ અલગ-અલગ એંગલથી તપાસ શરૂ કરી છે અને આરોપીઓને પકડવા માટે ત્વરિત તપાસ હાથ ધરી છે.

નોંધનીય છે કે, છ મહિના પહેલા પણ મોટીમારડ ગામની સીમમાં પ્રવીણ ઉર્ફે ભગુ ડેર નામના યુવકની છરીના ઘા કરી ગળું દબાવી હત્યા કરવામાં આવી હતી. તે કેસમાં પણ હજુ સુધી આરોપીઓની ઓળખ થઈ નથી. આવા બે હત્યાકાંડ બાદ ગ્રામજનોમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો છે.

પોલીસ તપાસમાં મૃતક દંપતીના નજીકના સંબંધીઓ સામે પણ આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે અને તે દિશામાં પણ તપાસ ચાલી રહી છે.

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