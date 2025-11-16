ETV Bharat / state

પ્રેમ સંબંધમાં યુવકના પિતાએ કરી યુવતીની હત્યા, સુરેન્દ્રનગર ઝોબાળા ગામની ઘટના

યુવક અને યુવતીએ મૈત્રી કરાર કર્યા હતાં અને તેમને ત્રણ વર્ષનો એક પુત્ર પણ છે. યુવતીના મોતથી સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી ગઈ છે.

સુરેન્દ્રનગર ઝોબાળા ગામે યુવતીની હત્યા
સુરેન્દ્રનગર ઝોબાળા ગામે યુવતીની હત્યા (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 16, 2025 at 10:28 AM IST

1 Min Read
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં આજે સવારે એક ચકચારી ઘટના સામે આવી છે. ચુડા તાલુકાના ઝોબાળા ગામમાં રોજિંદા કામે જતી 23 વર્ષીય યુવતીની છરીના ઘા ઝીંકીને હત્યા કરી દેવાની ઘટના સામે આવતા સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. સવારે રાણપુરની કંપનીમાં નોકરી પર જવા નીકળેલી હેતલબેન જુવાલીયા પર ઝોબાળાની મુખ્ય બજારમાં આ હુમલો થતા ખળભળાટ મચી ગયો હતો.

ઘટના બાદ તરત જ ડીવાયએસપી, પીઆઈ સહિતનો પોલીસ દળ ઘટનાસ્થળે દોડી ગયો હતો અને પુરાવા એકત્ર કરવાની કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી. પ્રાથમિક તપાસમાં ચોંકાવનાર વિગતો બહાર આવી છે. મૃતક હેતલબેનનો સંજય બચુભાઈ લીંબડીયા નામના આર્મી જવાન સાથે પ્રેમ સંબંધ હતો. સંજયભાઈ પરિણીત હોવાથી યુવકના પરિવારજનો આ સંબંધનો વિરોધ કરતા હતા. બંને વચ્ચે મૈત્રી કરાર પણ થયેલો હોવાનું પોલીસે ખાતરી કરી છે.

પોલીસ સૂત્રો મુજબ, આ સંબંધને લઈને જૂના મન દુ:ખને કારણે સંજયભાઈના પિતા બચુભાઈ લીંબડીયાએ રસ્તા પર જ હેતલબેન પર તીક્ષ્ણ હથિયારથી વાર કરીને તેને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધી હોવાની શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. બનાવ બાદ આરોપી સ્થળ પરથી ફરાર થઈ ગયો છે.

પોલીસે આરોપીની ઝડપી માટે ખાસ ટીમો બનાવી છે અને વિસ્તારમાં ચુસ્ત કોમ્બિંગ ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. મૃતક હેતલબેન પોતાની માતા સાથે રહેતી હતી અને તેને ત્રણ વર્ષનો પુત્ર હોવાની માહિતી પણ સામે આવી છે. નાના ગામમાં આમ ખુલ્લેઆમ છરીના ઘા ઝીંકીને મહિલાની હત્યા થતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ભયનું વાતાવરણ છવાઈ ગયું છે. પોલીસ ઘટનાની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી રહી છે, અને સીસીટીવી સહિતના તમામ ટેકનિકલ પુરાવા એકત્ર કરી રહી છે.

