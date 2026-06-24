નાની ઉંમરના દંપતીએ બાળકના ગળામાંથી સોનાનું પેન્ડન્ટ પળમાં ઉડાવ્યું, LCBએ કાર સાથે પકડ્યા
એલસીબી પોલીસે કારમાંથી સોનાના દાગીના કબ્જે લીધા છે. જેની કિંમત આશરે ₹1,36,500 છે.
Published : June 24, 2026 at 5:34 PM IST
ભાવનગર: એલસીબી પોલીસને મળેલી બાતમીના આધારે નાની ઉંમરના એક દંપતીને ચોરીના ગુન્હામાં ઝડપી લીધા છે. મહુવાના વડલી ચોક પાસેથી પોલીસે કાર સાથે અને સોનાના મુદ્દામાલ સાથે દંપતીને ઝડપીને વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
ભાવનગર જિલ્લામાં પેટ્રોલિંગ કરતી એલસીબી પોલીસને બાતમી મળી હતી કે એક કારમાં સવાર પુરુષ અને સ્ત્રી પાસે સોના-ચાંદીના દાગીના છે, જે છળકપટ અથવા ચોરીના માધ્યમથી મેળવેલા હોઈ શકે છે. બાતમી મુજબ પોલીસ ટીમ સ્થળ પર પહોંચી તપાસ કરતા દંપતી ઝડપાઈ ગયું હતું.
ચોર દંપતી કાર સાથે ક્યાંથી ઝડપાયા?
ભાવનગર એલસીબી પોલીસ પેટ્રોલિંગમાં હતી ત્યારે મહુવાના વડલી ચોક પાસે એક કારમાં બેઠેલા પુરુષ અને સ્ત્રી પાસે સોના-ચાંદીના દાગીના હોવાની અને તે ચોરી અથવા છળકપટથી મેળવેલા હોવાની બાતમી મળી હતી. પોલીસે તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચીને તપાસ હાથ ધરી ત્યારે કાર અને દંપતી મળી આવ્યા હતા. પૂછપરછમાં બંને દંપતી હોવાનું સામે આવ્યું હતું. તેમની પાસેથી મળેલા સોનાના દાગીનાના કોઈ વિશ્વસનીય આધાર પુરાવા આપવામાં તેઓ અસમર્થ રહ્યા હતા.
ક્યાંથી કરાઈ હતી ચોરી?
પૂછપરછ દરમિયાન દંપતીએ કબૂલ કર્યું હતું કે તેઓ 22 તારીખે બપોરે 11:00 થી 12:00 વચ્ચે મહુવાની શાક માર્કેટમાં ખરીદી કરવા આવેલી મહિલાઓના બાળકોના ગળામાંથી સોનાનું પેન્ડન્ટ (પેડલ) નજર ચૂકવીને ચોરી કરી લીધું હતું. એલસીબી પોલીસે કારમાંથી સોનાના દાગીના કબ્જે લીધા છે. જેની કિંમત આશરે ₹1,36,500 છે.
પકડાયેલા દંપતી કોણ?
પોલીસે કારમાંથી ઝડપેલા વિક્રમભાઈ નાનુભાઈ વાઘેલા (ઉંમર 22 વર્ષ, મજૂરી કામ) અને તેમની પત્ની સંગીતાબેન વિક્રમભાઈ વાઘેલા (ઉંમર 20 વર્ષ, ઘરકામ)ને ધરપકડ કરી છે. બંને પાલીતાણાના શક્તિનગર વિસ્તારમાં રહે છે.
પોલીસે સોનાનો મુદ્દામાલ કબ્જે લીધા બાદ આ બંનેને મહુવા ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં આગળની કાર્યવાહી માટે સોંપી દીધા છે.