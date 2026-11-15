'આંતરરાષ્ટ્રીય મંચો પર ભારતને બદનામ કરવાથી તમને સત્તા નહીં મળે', અમિત શાહે રાહુલ ગાંધી પર સાધ્યું નિશાન
કેન્દ્રિય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે હૈદરાબાદમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સંમેલનમાં કરાયેલી ટિપ્પણીને લઈને રાહુલ ગાંધી પર નિશાન સાધ્યું.
Published : November 15, 2026 at 9:07 PM IST|
Updated : November 15, 2026 at 9:35 PM IST
પુણે (મહારાષ્ટ્ર): રાહુલ ગાંધી આંતરરાષ્ટ્રીય પરિષદોમાં ભારત, તેની લોકશાહી સંસ્થાઓ અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વિકાસના રેકોર્ડની ટીકા કરતા રહ્યા છે. જોકે, તેમણે એ સમજવું જોઈએ કે "આંતરરાષ્ટ્રીય મંચો પર ભારતને બદનામ કરવાથી તેમને સત્તા મેળવવામાં કોઈ મદદ મળશે નહીં."
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે રવિવારે 'નેશનલ હેવી એન્જિનિયરિંગ કોઓપરેટિવ'ને પુનર્જીવિત કરવાના એક ઉપક્રમનો શિલાન્યાસ કર્યા બાદ આ ટિપ્પણી કરી હતી. રાહુલ ગાંધી પર નિશાન સાધતા શાહે કહ્યું કે, જો તેઓ સત્તા મેળવવા માંગતા હોય, તો તેમણે વિદેશ પ્રવાસો બંધ કરીને દેશના ગામડાઓની મુલાકાત લેવાનું શરૂ કરવું જોઈએ.
VIDEO | Pune: "Defaming India on international platforms will not bring Rahul Gandhi to power. He should visit villages instead of going on foreign trips. If this continues, the Congress will not come to power for the next 30 years," says Union Home Minister Amit Shah. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) November 15, 2026
વારંવારની ચૂંટણી હારને કારણે કોંગ્રેસ પક્ષ હતાશામાં
શાહે કહ્યું કે, સતત ચૂંટણી હારને કારણે કોંગ્રેસ પક્ષ હતાશામાં છે, અને આ હતાશાને કારણે જ તેઓ આંતરરાષ્ટ્રીય મંચો પર દેશ અને તેના નેતૃત્વને નિશાન બનાવી રહ્યા છે. તેલંગાણાના હૈદરાબાદમાં 13-14 નવેમ્બરના રોજ કોંગ્રેસ સમર્થિત સરકાર દ્વારા આયોજિત 'ભારત સમિટ' પર કટાક્ષ કરતા શાહે નોંધ્યું કે, આ કાર્યક્રમમાં ભારત અને વિદેશના ડાબેરી વિચારધારા ધરાવતા લોકો એકઠા થયા હતા.
તેમણે કહ્યું, "કોંગ્રેસના 'યુવરાજ' આ 'ભારત સમિટ'માં સામેલ થયા હતા, જ્યાં તેમણે ભારત વિરોધી ભાવનાઓ ફેલાવીને વૈશ્વિક મંચ પર ભારતને બદનામ કર્યું. તેમણે સમજવું જોઈએ કે આંતરરાષ્ટ્રીય મંચો પર ભારતને બદનામ કરવાથી તેમને સત્તા મેળવવામાં કોઈ મદદ મળશે નહીં."
સત્તામાં પાછા ફરવા માટે રાહુલે ગામડાઓની મુલાકાત લેવી જોઈએ
શાહે વધુમાં કહ્યું, "જો તેઓ સત્તામાં પાછા ફરવા માંગતા હોય, તો તેમણે વિદેશ પ્રવાસો બંધ કરીને દેશભરના ગામડાઓની મુલાકાત લેવાનું શરૂ કરવું જોઈએ. તો જ કદાચ તેમને કોઈ તક મળી શકે છે."
#WATCH | Pune, Maharashtra: Union Home and Cooperation Minister Amit Shah says, "The Congress party is venting the frustration of losing for three consecutive terms in various ways. Just over the past two days, the Congress party organised the 'Bharat Summit 2026' in Hyderabad. They invited propagators of leftist ideology from across the country and abroad to India, and the prince of the Congress also went there. They named it 'Bharat Summit', yet Rahul Gandhi ji worked to defame India across the entire world by expressing anti-India views at an international conference. Today, from this platform, I have come to tell the people of Maharashtra, and I also want to tell people across the entire country: wherever you meet Congressmen, ask them that fighting elections, losing, and winning depend on the performance of a party's leaders. You were given a chance for 10 years, and you committed scams and corruption worth ₹12 lakh crore. The people of the country held you by the hand and threw you out of the government in Delhi, making Narendra Modi ji the Prime Minister. In 12 years, not even a single allegation of corruption worth even four annas has been levelled against Narendra Modi ji..."— ANI (@ANI) November 15, 2026
ભાજપ નેતાએ કોંગ્રેસ કાર્યકરોને અપીલ કરી કે તેઓ પક્ષના નબળા ચૂંટણી પ્રદર્શન અંગે પોતાના નેતૃત્વને પ્રશ્નો પૂછે. તેમણે ચેતવણી આપી કે જો વર્તમાન રાજકીય અભિગમ ચાલુ રહેશે, તો પક્ષ આગામી 30 વર્ષ સુધી સત્તાથી દૂર રહી શકે છે. ચૂંટણીમાં જીત પક્ષો અને તેમના નેતાઓના પ્રદર્શન પર આધારિત હોય છે. કેન્દ્રીય મંત્રી શાહે જણાવ્યું કે, "ચૂંટણીમાં જીત કે હાર માત્ર રાજકીય પક્ષો પર જ નહીં, પરંતુ તેમના નેતાઓના કામકાજ પર પણ આધાર રાખે છે. કોંગ્રેસને 10 વર્ષ (2004-14) સુધી દેશ પર શાસન કરવાની તક મળી હતી, પરંતુ તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન 12 લાખ કરોડ રૂપિયાના ભ્રષ્ટાચારના કિસ્સાઓ સામે આવ્યા. આખરે, જનતાએ તેમને સત્તા પરથી હટાવી દીધા અને નરેન્દ્ર મોદીને વડાપ્રધાન પદ પર આરૂઢ કર્યા."
તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, છેલ્લા 12 વર્ષમાં મોદી સરકારનો કાર્યકાળ ભ્રષ્ટાચારમુક્ત રહ્યો છે અને વડાપ્રધાન વિરુદ્ધ એક પણ આરોપ લાગ્યો નથી.
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