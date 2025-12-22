ETV Bharat / state

'ગોરખધંધા કરવાના અને ગાડીમાં ભાજપનો દુપટ્ટો લગાવવાથી નેતા નથી બની જવાતું', નીતિન પટેલ

હાલમાં કડીમાં યોજાયેલા સહકારિતા સંમેલનમાં પૂર્વ નાયબ મુખ્ય પ્રધાને ભાજપના કાર્યકરોને લઈને કરેલા એક નિવેદન બાદ તેઓ ચર્ચામાં આવ્યા છે.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 22, 2025 at 6:51 PM IST

2 Min Read
મહેસાણા: 'ગોરખધંધા કરવાના અને આગળ ગાડીમાં ભાજપનો દુપટ્ટો લગાવવાથી નેતા નથી બની જવાતું' આ નિવેદન છે પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલનું. હાલમાં કડીમાં યોજાયેલા સહકારિતા સંમેલનમાં પૂર્વ નાયબ મુખ્ય પ્રધાને ભાજપના કાર્યકરોને સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો હતો અને ગાડી પર ભાજપનો દુપટ્ટો લગાવી ફરવાથી નેતા ન બનાય એમ પણ કહ્યું હતું. આ ઉપરાંત તેમણે કડી માર્કેટયાર્ડની સહકારી પ્રવૃત્તિ અને ભોજન વ્યવસ્થાના પણ વખાણ કર્યા હતા.

મહેસાણાના કડીમાં પૂર્વ નાયબ મુખ્ય પ્રધાન નીતિન પટેલે નિવેદન કર્યું હતું કે, ગોરખધંધા કરવાના અને આગળ ગાડીમાં ભાજપનો દુપટ્ટો લગાવવાથી નેતા નથી બની જવાતું. હવે બધાને બધી ખબર છે એટલે કોઈ હવે બહુ છેતરાતું નથી, શરૂઆતમાં લોકો છેતરાતા હતા.

આ ઉપરાંત તેમણે કડી માર્કેટયાર્ડની સહકારી પ્રવૃત્તિ અને ભોજન વ્યવસ્થાના વખાણ કરતા કહ્યું, પોતાનામાં સાચું શું છે, એ સહકારી ભાવના બતાવવી જોઈએ. કડી માર્કેટયાર્ડ હોય, કડી તાલુકા સંઘ હોય, કોઈ દિવસ કોઈ નાની મોટી ફરિયાદ હોય તો તમે કહો, કદી ના હોય. 40 રૂપિયામાં આપણે રોજ 700 લોકોને જમાડીએ છીએ. સારા-સારા મહેમાનો આવે એમને હું આગ્રહ કરીને જમવા લઈ જઉં છું રસોડામાં કે જમો, જુઓ બધા ખુશ થઈ જાય છે. બજારમાં ચાનો કપ 25 રૂપિયામાં નથી મળતો, એના બદલે આપણે પૂરી, શાક, ચણા, દાળ, ભાત... જેટલું જોઈએ એટલું આપણે માર્કેટયાર્ડમાં જમાડીએ છીએ. આવી એક-એક કરોડ રૂપિયાની સબસિડી સ્કીમો મૂકીએ છીએ, તો ક્યાંથી મૂકીએ છીએ? એ આપણી સહકારની ભાવનાથી મૂકીએ છીએ.

યુવા કાર્યકરોને શું કહ્યું?
નીતિન પટેલે કાર્યકરોને લઈને નિવેદન કર્યું હતું કે, ધારાસભ્ય ભાજપ, સંસદસભ્ય ભાજપ, 30 વર્ષથી ભાજપ, સરકાર 30 વર્ષથી ભાજપ, કેન્દ્રમાં મોદી સાહેબ આવી ગયા, હવે તો કેન્દ્ર સુધી ચિંતા નહીં. એટલે સંઘર્ષ કરવાની... સંઘર્ષ એટલે હું મારામારી કરવાની વાત નથી કરતો, પણ સહકાર આપવાની વાત કરું છું. એ સહકાર આપવાની ભાવના એ ધીમે-ધીમે બધામાં ઓછી થઈ ગઈ. એટલે બધાને અત્યારે તો શું છે. આ બધા બેઠા કોઈ ના પાડે તો મને કેજો, મારી વાતમાં કોઈ ના સહમત હોય તો ઉભા થજો. જેવો છોકરો ભણી રહે, પેલું ભાજપનું કાર્ડ, પેલું સભ્ય બની જવાનું.

તેઓ આગળ કહે છે, સભ્ય બનીને ખેસ નાખી દેવાનો અને પછી ચાલુ કરવાનું કે, મને કઈક હોદ્દો-મોદ્દો આપો. મને અહિયાં બેસાડજો ને. મને આ આપો. અલ્યા ભઈ હજુ તને વરસ નથી થયું. તે મેહનત નથી કરી, તે પરિશ્રમ નથી કર્યો. તે કોઈ જાતનો સરકારનો, ભૂતકાળની કોંગ્રેસની સરકારોનો દુરાચાર કે સહન નથી કર્યું અને સીધા હોદ્દા પર આવી જાવ. એટલે સીધા હોદ્દા ઉપર આવવાની વાત છે ને એ બહુ અઘરી પડે છે. પણ સહકાર એક એવી વસ્તુ છે કે, સહકાર બધાને તબક્કાવાર દાખલ કરે છે. પેલા તમે ગ્રામ પંચાયત કે મંડળીમાં સભ્ય બનો. ડિસ્ટ્રિક્ટ બેંકમાંથી લોન લઈ આવો. લોન લઈને ખેડૂતોને સારી રીતે ધીરો. વરસ પૂરું થાય એટલે સારી રીતે એની વસૂલાત કરો. સારી વસૂલાત કરી હોય તો બેંકમાં તરત પૈસા જમા કરાવી દો. તો તરત વિનોદભાઈ કહે કે ભઈ આ ગામમાં નવા વરસની લોન મંજૂર કરો. પેલા બે કરોડ આપ્યા હતા, હવે અઢી કરોડ આપો. અઢી કરોડ આપ્યા હતા તો ત્રણ કરોડ આપો.

