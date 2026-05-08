અમદાવાદમાં ગરમીનું યલો એલર્ટ, બે દિવસમાં 44 ડિગ્રીએ પહોંચશે તાપમાન
અમદાવાદમાં પડશે કાળઝાળ ગરમી, હવામાન વિભાગનું યલો એલર્ટ
Published : May 8, 2026 at 10:04 AM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં આગામી બે દિવસમાં તાપમાન 44 ડિગ્રીને પાર જતાં ગરમીનું પ્રમાણ વધવાની સંભાવના છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા 3 દિવસ યલો અને ત્યારબાદ બે દિવસ ઓરેન્જ એલર્ટ અપાયું છે.
અમદાવાદના સરેરાશ મહત્તમ તાપમાનમાં સામાન્ય કરતાં 1.7 ડિગ્રીનો વધારો થયો હતો. હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર 10 મે સુધી 43 અને ત્યારબાદ 11-12 મેના રોજ તાપમાન 44 ડિગ્રીએ પહોંચી શકે છે. હવામાન નિષ્ણાતોના મતે આજે 44 અને ત્યારબાદ બે દિવસ 45 ડિગ્રી જેટલું તાપમાન રહેશે.
રાજ્યના તાપમાનમાં ૨-૩°C વધારો થવાની સંભાવના
સમગ્ર પ્રદેશમાં તાપમાનનો પારો ૨-૩°C વધારો થવાની સંભાવના છે. આગામી 7 દિવસ દરમિયાન ગુજરાત રાજ્યના છૂટાછવાયા વિસ્તારોમાં મહત્તમ તાપમાન ૪૦°Cથી ઉપર રહેવાની સંભાવના છે.
8 મે સવારના 8:30 વાગ્યાથી 9 મે સવારના 8:30 વાગ્યા સુધી ગુજરાત પ્રદેશના તમામ જિલ્લાઓ, સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ અને દીવ, દમણ, દાદરા નગર હવેલીમાં હવામાન શુષ્ક રહેવાની સંભાવના છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર 9મેએ સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના જિલ્લાઓ, જેમ કે રાજકોટ, દ્વારકા અને કચ્છના છૂટાછવાયા વિસ્તારોમાં ઉષ્ણ લહેર રહેવાની સંભાવના છે.
અમદાવાદ અને તેની આસપાસ કેવું વાતાવરણ રહેશે
8 મેએ અમદાવાદ અને તેની આસપાસ આંશિક વાદળછાયું આકાશ હોવાની શક્યતા છે. મહત્તમ તાપમાન 42°C રહેવાની શક્યતા છે.
યલો એલર્ટની અસર અને પગલાં
સામાન્ય લોકો માટે મધ્યમ તાપમાન અને ગરમી સહન કરી શકાય છે પરંતુ નબળા લોકો જેમ કે શિશુઓ, વૃદ્ધો, ક્રોનિક રોગો ધરાવતા લોકો માટે મધ્યમ સ્વાસ્થ્ય ચિંતાની શક્યતા છે.
- ગરમીના સંપર્કમાં આવવાનું ટાળો
- હળવા, આછા રંગના, ઢીલા, સુતરાઉ કપડાં પહેરો
- તમારા માથાને ઢાંકો, કપડું, ટોપી અથવા છત્રીનો ઉપયોગ કરો.
