અમદાવાદમાં આજે યેલો એલર્ટ, આજે મહત્તમ તાપમાન 45°C સુધી પહોંચવાની શક્યતા
Published : April 27, 2026 at 11:30 AM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ સહિતના કેટલાક શહેરમાં હવામાન વિભાગ દ્વારા આજે યેલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. અમદાવાદમાં આજે ગરમી એપ્રિલ મહિનાના તમામ રેકોર્ડ તોડી શકે છે. અમદાવાદમાં આજે મહત્તમ તાપમાન 45 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચવાની શક્યતા છે.
હવામાન વિભાગ અનુસાર, આગામી 3 દિવસ દરમિયાન મહત્તમ તાપમાનમાં કોઇ મોટો ફેરફાર નહીં થાય. ત્યારબાદ સમગ્ર પ્રદેશમાં ધીમે ધીમે 2-3 સેલ્સિયસનો ઘટાડો થવાની સંભાવના છે. આગામી 3 દિવસ દરમિયાન ગુજરાત રાજ્યના કેટલાક આંતરિક વિસ્તારો પર મહત્તમ તાપમાન 41થી 45 ડિગ્રી સેલ્સિયસની રેન્જમાં અને ગુજરાત રાજ્યના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોના અલગ અલગ ભાગોમાં 35થી 40 ડિગ્રી સેલ્સિયસની રેન્જમાં તાપમાન રહેવાની સંભાવના છે.
ગુજરાત પ્રદેશના અમદાવાદ અને પાટણ જિલ્લાઓના છૂટાછવાયા વિસ્તારોમાં અને સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના જિલ્લાઓ જેમ કે રાજકોટ, પોરબંદર, સુરેન્દ્રનગર, બોટાદ, મોરબી અને કચ્છમાં ગરમીનું મોજું ચાલુ રહેવાની શક્યતા છે.
આગામી 2 દિવસ હીટવેવની આગાહી
અમદાવાદ,પાટણ, રાજકોટ, પોરબંદર, સુરેન્દ્રનગર, બોટાદ, મોરબી અને કચ્છમાં હીટવેવની પ્રબળ શક્યતા છે.
ગઇકાલે કંડલામાં સૌથી વધુ 45.2 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન નોંધાયું હતું. આ સિવાય અમરેલી (44.5 ડિગ્રી), રાજકોટ (44.4 ડિગ્રી), ગાંધીનગર (44.2 ડિગ્રી) આકરી ગરમી અનુભવાઇ રહી છે.
યલો એલર્ટમાં શું ધ્યાન રાખવું?
સામાન્ય લોકો માટે મધ્યમ તાપમાન અને ગરમી સહન કરી શકાય છે પરંતુ નબળા લોકો જેમ કે શિશુઓ, વૃદ્ધો, ક્રોનિક રોગો ધરાવતા લોકો માટે મધ્યમ સ્વાસ્થ્ય ચિંતાની શક્યતા છે.
ગરમીના સંપર્કમાં આવવાનું ટાળો
- હળવા, આછા રંગના, ઢીલા, સુતરાઉ કપડાં પહેરો
- તમારા માથાને ઢાંકો, કપડું, ટોપી અથવા છત્રીનો ઉપયોગ કરો.
- બપોરના સમયે સીધા સૂર્યપ્રકાશમાં જવાનું ટાળો અને પુષ્કળ પાણી પીતા રહો.
