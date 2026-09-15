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રાજ્યના આ સાત જિલ્લાઓમાં યલો એલર્ટ, ગાજવીજ સાથે ભારે વરસાદની આગાહી

હવામાન વિભાગ અનુસાર આ જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ થઈ શકે છે

હવામાન વિભાગ અનુસાર આ જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ થઈ શકે છે
હવામાન વિભાગ અનુસાર આ જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ થઈ શકે છે (IMD Ahmedabad)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 15, 2026 at 8:41 AM IST

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અમદાવાદ: ગુજરાતમાં ફરી વરસાદી માહોલ સક્રિય બન્યો છે. હવામાન વિભાગે આજે કચ્છ-સૌરાષ્ટ્રના 7 જિલ્લામાં ગાજવીજ સાથે ભારે વરસાદની આગાહી સાથે યલો ઍલર્ટ જાહેર કર્યું છે. કચ્છ, મોરબી, જામનગર, રાજકોટ, દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર અને જૂનાગઢમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે. આ દરમિયાન ગાજવીજ અને વીજળીના કડાકા સાથે વરસાદ પડવાની સંભાવના હોવાથી લોકોને સાવચેતી રાખવા સૂચના આપવામાં આવી છે.

કચ્છમાં 24 કલાકમાં 89.10 મિમી વરસાદ

15 સપ્ટેમ્બરના વરસાદના અહેવાલ મુજબ કચ્છ જિલ્લામાં છેલ્લા 24 કલાકમાં સરેરાશ 89.10 મિમી વરસાદ નોંધાયો છે. અત્યાર સુધીના વરસાદ સાથે કચ્છમાં કુલ વરસાદ 243 મિમી થયો છે, જે સરેરાશ 499.80 મિમીના 48.62 ટકા જેટલો છે.

કચ્છના તાલુકાવાર આંકડા પર નજર કરીએ તો છેલ્લા 24 કલાકમાં અંજારમાં સૌથી વધુ 184 મિમી, ગાંધીધામમાં 117 મિમી અને ભચાઉમાં 112 મિમી વરસાદ નોંધાયો છે. ભુજમાં 84 મિમી, લખપતમાં 77 મિમી, રાપરમાં 60 મિમી, નખત્રાણામાં 60 મિમી, મુંદ્રામાં 90 મિમી અને અબડાસામાં 55 મિમી વરસાદ નોંધાયો છે.

રાપરમાં અત્યાર સુધી સૌથી વધુ વરસાદ

કચ્છમાં અત્યાર સુધીના કુલ વરસાદની વાત કરીએ તો રાપરમાં 427 મિમી વરસાદ નોંધાયો છે, જે તેના લાંબા ગાળાના સરેરાશના 78.93 ટકા છે. ભચાઉમાં 316 મિમી, અંજારમાં 285 મિમી અને ગાંધીધામમાં 283 મિમી વરસાદ નોંધાયો છે.

બીજી તરફ માંડવીમાં 158 મિમી, અબડાસામાં 119 મિમી અને લખપતમાં 156 મિમી કુલ વરસાદ નોંધાયો છે.

આગામી દિવસોમાં પણ વરસાદી માહોલ

રાજ્યમાં એકસાથે અનેક વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય હોવાથી વરસાદી માહોલ હજુ યથાવત રહેવાની શક્યતા છે. તાજેતરના અહેવાલો મુજબ ગુજરાતમાં આગામી દિવસોમાં પણ અનેક વિસ્તારોમાં હળવાથી ભારે વરસાદ ચાલુ રહેવાની આગાહી છે.

હવામાન વિભાગની ચેતવણી: કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રના યલો ઍલર્ટવાળા વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે ભારે વરસાદ દરમિયાન ખુલ્લા વિસ્તારમાં જવાનું ટાળવું, વીજળીના થાંભલા/ઝાડથી દૂર રહેવું અને જરૂરી ન હોય તો મુસાફરી ટાળવી સલામત રહેશે.

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