સિતારના તાર પર જાદુ પાથરતી ભાવનગરની યાશ્રી ભટ્ટ, અંબાણી પરિવાર પણ બન્યો ફેન!
ભાવનગરની દીકરી યાશ્રી ભટ્ટના સિતારવાદનનો અંબાણી પરિવાર પણ ફેન!
Published : June 28, 2026 at 11:27 AM IST
ભાવનગર: ભાવનગરની ધરતી હંમેશા કલા અને સંસ્કૃતિનું કેન્દ્ર રહી છે, ત્યારે આ કલાનગરીની એક દીકરીએ સિતારના તાર પર એવી આંગળીઓ ફેરવી છે કે તેની ધૂન દેશ-વિદેશના મંચ સુધી ગુંજી રહી છે. માત્ર 10મા ધોરણથી સિતાર સાથે નાતો જોડનારી 26 વર્ષની યાશ્રી ભટ્ટે આજે પોતાની મહેનત અને લગનથી સંગીત ક્ષેત્રે આગવી ઓળખ ઊભી કરી છે. હૈદરાબાદથી લઈ મુંબઈમાં છેક અંબાણી પરિવારના કાર્યક્રમો સુધી પોતાની કલાનું પ્રદર્શન કરનાર યાશ્રીની સંગીત યાત્રા અને તેની નિપુણતા પાછળની પ્રેરણાદાયી વાર્તા જાણવા જેવી છે.
26 વર્ષની દીકરીની સીતારમાં નિપુણતા
ભાવનગરમાં જન્મેલી અને ઉછરેલી 26 વર્ષની યાશ્રી ભટ્ટ શ્રેષ્ઠ સિતારવાદક છે. ETV ભારત સાથે ખાસ વાતચીતમાં યાશ્રી ભટ્ટે પોતાની સિતારવાદકની સફર વિશે ખુલીને વાત કરી છે. યાશ્રી ભટ્ટે જણાવ્યું હતું કે, "મારો શોખ કહું તો હું ધોરણ 10માં હતી અને બોર્ડ પૂરું થઇ ગયું હતું પછી મારા પપ્પાએ અચાનક પૂછ્યું તારે સિતાર કરવું છે? આ પહેલા મેં ક્યારેય સિતાર જોયું નહોતું અને તે જોયા પછી મેં હા કહી. તે બાદ મને સિતાર પ્રત્યે લગાવ વધી ગયો. ભાવનગરના ખ્યાતિ પંડ્યા મારા ગુરુ છે."
અંબાણી પરિવારમાં પણ રજૂ કરી છે કલા
યાશ્રી ભટ્ટે રિયાઝ બાબતે જણાવ્યું હતું કે, મારો મૂડ હોય ત્યારે હું રિયાઝ કરું છું. ક્યારેક અઢી કલાક, ક્યારેક ત્રણ કલાક તો ક્યારેક ચાર કલાક કરી લઉં છું. યાશ્રી ભટ્ટ પોતાના કામ વિશે જણાવતા કહે છે કે, મેં હૈદરાબાદ, મુંબઈ અંબાણી ફેમિલીમાં તેમજ અહીંયા ભાવનગરમાં અને મારા પપ્પાની સાથે તેમજ ભારતના શ્રેષ્ઠ સિતારવાદક ભગીરથ ભટ્ટની ટીમની સાથે જે નામી કલાકાર છે, બોલિવૂડમાં સિતાર પ્લેયર છે અને કમ્પોઝર છે તેમની સાથે સીમ્ફનીમાં કામ કર્યું છે.
વડોદરામાં સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીમાં સંગીત શ્રેત્રે અભ્યાસ કર્યો
યાશ્રી ભટ્ટે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "મારે સંગીતના ક્ષેત્રમાં ખૂબ આગળ વધવું છે. સંગીત એક સાગર સમાન છે, જેમાં શીખવા માટે હંમેશા કંઈક ખૂટતું હોય તેવું લાગે છે. જે કલાકાર સંતુષ્ટ થઈ જાય તે સાચો કલાકાર નથી; સાચો કલાકાર એ જ છે જે ક્યારેય સંતુષ્ટ નથી થતો અને સતત શીખતો રહે છે."
પોતાની સંગીત સફર વિશે વાત કરતા તેમણે ઉમેર્યું કે, "મેં શાસ્ત્રીય સંગીત (ક્લાસિકલ), ભજન અને સુગમ સંગીતની તાલીમ લીધી છે અને લાઈવ શો પણ કર્યા છે. મેં વડોદરા યુનિવર્સિટીમાંથી સંગીતનો અભ્યાસ કર્યો છે. મારા ગુરુ ખ્યાતિ પંડ્યા પાસે મેં સારેગામાની પાયાની તાલીમ લીધી હતી. ત્યારબાદ મ્યુઝિક કોલેજમાં પઠાણ સર પાસે, હાલમાં બનારસના અંકુર મિશ્રા પાસે ઓનલાઇન અને જામનગરના ચેતનભાઈ શાસ્ત્રી (જેઓ ભગીરથ ભટ્ટના શિષ્ય છે) પાસે પણ તાલીમ મેળવી છે. આ ઉપરાંત, હું ભગીરથભાઈ ભટ્ટના માર્ગદર્શન હેઠળ પણ નિયમિત સંગીત શીખું છું."
પિતા તબલાવાદક અને પ્રોત્સાહક
યાશ્રીના પિતા જવલંતભાઈ ભટ્ટ એક તબલાવાદક છે અને કલાકાર પણ છે. જ્વલંતભાઈએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, ધોરણ 10માં યાશ્રી ભણતી હતી ત્યારે વેકેશનમાં તેણે મને પૂછ્યું સિતાર કેમ શિખાય? મારે તાલીમ લેવા શું કરવું જોઈએ? એટલે મેં તાલીમ માટે વ્યવસ્થા કરી પછી મને એમ લાગ્યું દીકરીને તેમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે એટલે સીતાર અપાવ્યું અને ધોરણ 12 પછી વડોદરામાં સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી કોલેજમાં બેચલર અને માસ્ટરની ડિગ્રી લીધી છે. જાણીતા સિતારવાદક ભગીરથભાઈ ભટ્ટ સાથે મુલાકાત થઈ અને તેના સ્વરાફૂલ સિતાર ગ્રુપમાં તેને સ્થાન મળ્યું અને તેમાં તે આજે પણ જાય છે અને પર્ફોર્મન્સ કરી રહી છે.
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