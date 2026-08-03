રાજકોટમાં 7 ગુનામાં વોન્ટેડ બુટલેગર યાકૂબ મોટાણી ઝડપાયો; GSTની બોગસ બિલથી વિદેશી દારૂ સપ્લાય કરતો હતો
યાકૂબ વિરુદ્ધ રાજકોટ શહેરના વિવિધ પોલીસ સ્ટેશનમાં વિદેશી દારૂના સાત ગુના નોંધાયેલા છે અને તે લાંબા સમયથી વોન્ટેડ હતો.
Published : August 3, 2026 at 5:50 PM IST
રાજકોટ: રાજકોટ પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. વિદેશી દારૂના સાત ગુનામાં વોન્ટેડ બુટલેગર યાકૂબ મુસા મોટાણીને પીએસસીબીની ટીમે ગ્રીનલેન્ડ ચોકડી પાસેથી ઝડપી લીધો છે. પૂછપરછમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે કે આરોપી GST ઇન્વોઇસ મેનેજરની મદદથી બોગસ બિલ્ટી બનાવીને લાખો રૂપિયાનો દારૂ રાજકોટમાં સપ્લાય કરતો હતો.
રાજકોટ પેરોલ-ફર્લો સ્ક્વોડની ટીમને બાતમી મળી હતી કે વિદેશી દારૂના અનેક ગુનામાં વોન્ટેડ આરોપી યાકૂબ મુસા મોટાણી શહેરમાં આવવાનો છે. ટીમે ગ્રીનલેન્ડ ચોકડી પાસે વોચ ગોઠવીને આરોપીને દબોચી લીધો હતો.
પ્રાથમિક પૂછપરછમાં યાકૂબે કબૂલાત કરી છે કે તે છેલ્લા ઘણા સમયથી દમણથી વિદેશી દારૂ મંગાવીને રાજકોટ અને આસપાસના વિસ્તારમાં સપ્લાય કરતો હતો. પકડાઈ જવાના ડરથી તેણે દારૂ છુપાવવા માટે એકદમ નવી મોડસ ઓપરેન્ડી અપનાવી હતી.
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું કે યાકૂબ એક GST ઇન્વોઇસ મેનેજરના સંપર્કમાં હતો. તેની મદદથી તે દમણની કોઈપણ વાઇનશોપમાંથી દારૂ ખરીદીને તેના બદલે ફેક્ટરી કે પેઢીના નામની બોગસ બિલ્ટી બનાવી દેતો હતો. બિલ્ટીમાં માલ “પ્લાસ્ટિકના ચપ્પલ” કે “કાચનો સામાન” બતાવવામાં આવતો હતો. આ રીતે પોલીસ અને ચેકપોસ્ટને ચકમો આપીને તે લાખો રૂપિયાનો વિદેશી દારૂ રાજકોટમાં ઉતારતો હતો.
યાકૂબ વિરુદ્ધ રાજકોટ શહેરના વિવિધ પોલીસ સ્ટેશનમાં વિદેશી દારૂના સાત ગુના નોંધાયેલા છે અને તે લાંબા સમયથી વોન્ટેડ હતો.
આરોપીની ધરપકડ બાદ પોલીસે તેના મોબાઈલનું ડેટા એનાલિસિસ શરૂ કર્યું છે. તેમાંથી GST નંબરનો દુરુપયોગ કરનાર મેનેજર અને દમણની જે વાઇનશોપમાંથી માલ ખરીદવામાં આવતો હતો, તેમના વિશેની વિગતો મેળવવાના પ્રયાસો ચાલુ છે. પોલીસે આરોપીના રિમાન્ડ મેળવીને એ પણ જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો છે કે આ નેટવર્કમાં બીજા કોણ-કોણ બુટલેગરો અને ટ્રાન્સપોર્ટરો સામેલ છે.
ડીસીપી ક્રાઈમે જણાવ્યું કે GST પોર્ટલના દુરુપયોગના આવા કેસમાં સંબંધિત વિભાગને પણ જાણ કરવામાં આવશે.
પોલીસે નાગરિકોને અપીલ કરી છે કે જો કોઈને બુટલેગિંગ કે ગેરકાયદેસર દારૂની હેરાફેરી અંગે માહિતી હોય તો તાત્કાલિક 100 નંબર અથવા પોલીસ કંટ્રોલ રૂમનો સંપર્ક કરવો. માહિતી આપનારનું નામ ગુપ્ત રાખવામાં આવશે.
GST બિલ્ટીના બોગસ કારસ્તાનથી દારૂ સપ્લાય કરતો સાત ગુનાનો વોન્ટેડ બુટલેગર યાકૂબ મોટાણી રાજકોટ પીએસસીબીના સકંજામાં આવી ગયો છે. પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
“આરોપી યાકૂબ મોટાણી દમણની ખુશ્બુ બ્યુટીકેર અને બીટી બગબજારના GST નંબરનો ઉપયોગ કરીને બોગસ ઇન્વોઇસ અને બિલ્ટી બનાવતો હતો. તે ટ્રાન્સપોર્ટમાં કાચની બોટલની જગ્યાએ પ્લાસ્ટિકના ચપ્પલ બતાવીને દારૂનો જથ્થો મંગાવતો હતો. અમે તેની પાસેથી મોબાઈલ અને દસ્તાવેજો કબજે કર્યા છે. વધુ તપાસમાં કોણ-કોણ સામેલ છે તે અંગેની માહિતી મેળવવામાં આવી રહી છે.” - જગદીશ બાંગરવા (ડીસીપી ક્રાઈમ, રાજકોટ)