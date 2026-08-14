ગાંધીનગર સિવિલમાં પીડિયાટ્રિક વોર્ડની સિસ્ટરે બાળકને ખોટું ઇન્જેક્શન આપ્યુ હોવાનો આક્ષેપ
ગાંધીનગર સિવિલ હોસ્પિટલના પીડિયાટ્રિક વોર્ડમાં સિસ્ટરે બાળકને ખોટું ઇન્જેક્શન આપ્યું હોવાનો આક્ષેપ સામે આવ્યો છે.
Published : August 14, 2026 at 5:23 PM IST
ગાંધીનગર: સિવિલ હોસ્પિટલના પીડિયાટ્રિક વોર્ડમાં સિસ્ટરે બાળકને ખોટું ઇન્જેક્શન આપ્યું હોવાનો આક્ષેપ સામે આવ્યો છે. પેથાપુરના બાળકને છેલ્લા ચાર દિવસથી લોહી ઓછું હોવાના કારણે સારવાર લેવા માટે દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. બાળકની માતા સોનલબા બળવંતસિંહ ચાવડાએ આક્ષેપ કર્યો છે કે, નાઈટ શિફ્ટની નર્સે બાજુના પલંગ પરના બાળકને આપવાનું ઇન્જેક્શન તેમના દીકરાને આપી દીધું.
રાજ્યની સરકારી હોસ્પિટલોમાં લાલીયા વાડીના કિસ્સાઓ અનેક વખત સામે આવ્યા છે. ક્યાંક તબીબ દ્વારા તો ક્યાંક સ્ટાફ દ્વારા બેદરકારી દાખવવામાં આવતી હોય છે. ત્યારે ગાંધીનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં પેથાપુરના બાળકને હાજર નર્સ દ્વારા ખોટું ઇન્જેક્શન આપવામાં આવ્યું હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. બાળકની માતાએ નર્સ સામે આક્ષેપ કરતાં કહ્યું કે, તેના દ્વારા સ્વીકારવામાં આવ્યું છે કે બાજુના પલંગ ઉપર રહેલા બાળકને આપવાનું ઇન્જેક્શન મારા બાળકને આપી દેવામાં આવ્યું છે.
પેથાપુરમાં રહેતા સોનલબા બળવંતસિંહ ચાવડાએ કહ્યું કે મારા દીકરાને ચાર દિવસ પહેલાં લોહી ઓછું હોવાના કારણે ગાંધીનગર સિવિલ હોસ્પિટલના પીડિયાટ્રિક વોર્ડમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. બે દિવસથી મારા દીકરાની તબિયત સારી છે, પરંતુ આજે સવારના સમયે નાઈટ શિફ્ટમાં રહેલી નર્સ દ્વારા એક ઇન્જેક્શન આપવામાં આવ્યું હતું. ઇન્જેક્શન આપ્યા બાદ મારું બાળક રડવા લાગ્યું હતું. જેને લઈને મેં મારા પતિને આ વાત કહી હતી અને બાદમાં સિસ્ટર સાથે વાત કરી હતી.
તે સમયે સિસ્ટરને પૂછતાં ઇન્જેક્શન આપનાર સિસ્ટરે જણાવ્યું હતું કે, આ ઇન્જેક્શન તમારા બાળકને નહોતું આપવાનું, પરંતુ બાજુના પલંગ ઉપર સારવાર લઈ રહેલા બાળકને આપવાનું હતું. આ બાબતે સિસ્ટરે માફી પત્ર પણ લખી આપ્યું હતું.
જ્યારે આ બાબતે સિવિલ હોસ્પિટલના સુપ્રિટેન્ડન્ટ ડોક્ટર મીતા પરીખ સાથે વાત કરતાં તેમણે કહ્યું હતું કે, હજુ સુધી અમને કોઈ લેખિત ફરિયાદ મળી નથી, પરંતુ જો બાળકના માતા-પિતા દ્વારા આ બાબતે લેખિત ફરિયાદ કરવામાં આવશે તો સિસ્ટર સામે ચોક્કસ પગલાં લેવામાં આવશે. આ બાબત બાદ બાળકના પિતા દ્વારા એક લેખિત રજૂઆત આપવામાં આવી છે.
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