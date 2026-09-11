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અમરેલીમાં જળાશયોની ચિંતાજનક સ્થિતિ, વડી અને મુંજીયાસર ડેમમાં પાણીના તળિયા દેખાયા

વરસાદે દોઢ મહિનાથી વિરામ લેતા અમરેલીના જળાશયોની સ્થિતિ ચિંતાજનક બની ગઇ છે. જળાશયો ખાલી ખમ થતા ખેડૂતો પણ મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે.

અમરેલીમાં જળાશયોની ચિંતાજનક સ્થિતિ
અમરેલીમાં જળાશયોની ચિંતાજનક સ્થિતિ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 11, 2026 at 1:55 PM IST

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અમરેલી: વરસાદે દોઢ મહિનાથી વિરામ લેતા અમરેલીના જળાશયોની સ્થિતિ ચિંતાજનક બની ગઇ છે. જળાશયો ખાલી ખમ થતા ખેડૂતો પણ મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. જળાશયોમાં પાણીની સપાટી સતત ઘટી રહી છે.

અમરેલીના ઠેબી ડેમમાં 50 ટકા પાણીનો જથ્થો

વરસાદ ખેંચાતા જિલ્લાના અનેક વિસ્તારોમાં જળાશયોમાં પાણીની સપાટી સતત ઘટી રહી છે. ખાસ કરીને વડી ડેમ અને મુંજીયાસર ડેમમાં પાણીના તળિયા દેખાવા લાગ્યા છે. ઠેબી અને સુરવો ડેમમા 50 ટકા પાણી હોવાથી સ્થિતિ વિકટ છે. શરૂઆતમાં સારા વરસાદને કારણે ભરપૂર પાણી ધરાવતા આ જળાશયોની હાલની સ્થિતિ પાણીની ગંભીર અછત તરફ સંકેત આપી રહી છે. અમરેલીના વડીમાં માત્ર 18 ટકા અને મુંજીયાસર ડેમમાં 35 ટકા, વડિયાના સુરવો ડેમ, અમરેલીના ઠેબી ડેમમાં 50 ટકા જ પાણીનો જથ્થો છે.

અમરેલીમાં જળાશયોની ચિંતાજનક સ્થિતિ (ETV Bharat Gujarat)

અમરેલી જિલ્લામાં વરસાદના પ્રારંભિક તબક્કામાં સારો વરસાદ પડતાં જળાશયોમાં પાણીની સારી આવક થઈ હતી. જોકે દોઢ મહિનાથી વરસાદ ન પડતાં પાણીનો સતત વપરાશ થતો રહ્યો છે અને નવી આવક ન થતાં જળાશયોની સપાટી ઝડપથી નીચે ઉતરી રહી છે. વડી ડેમ અને મુંજીયાસર ડેમમાં હાલ પાણીનું સ્તર એટલું ઘટી ગયું છે કે ડેમના તળિયા દેખાવા લાગ્યા છે. આ સ્થિતિ આગામી દિવસોમાં વધુ વિકટ બને તો આસપાસના વિસ્તારોમાં પીવાના પાણી તેમજ સિંચાઈ માટે પાણીની સમસ્યા ઊભી થવાની શક્યતા વ્યક્ત થઈ રહી છે.

ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા

અમરેલી જિલ્લાના ખેડૂતો માટે પણ જળાશયોમાં ઘટતું પાણી ચિંતાનો વિષય બન્યું છે. અનેક વિસ્તારોમાં ખેડૂતોને સિંચાઈ માટે જળાશયોના પાણી પર આધાર રાખવો પડે છે. હાલ વરસાદ ખેંચાતા અને ડેમોમાં પાણીનો જથ્થો સતત ઘટતા ખેડૂતો સામે ઉભા પાકને બચાવવાનો પડકાર ઊભો થયો છે. ખાસ કરીને લાંબા સમયથી વરસાદ ન પડવાના કારણે જમીનમાં ભેજ ઘટી રહ્યો છે. ખેતરોમાં સિંચાઈની જરૂરિયાત વધી રહી છે, પરંતુ બીજી તરફ જળાશયોમાં પાણીનો જથ્થો ઘટી રહ્યો હોવાથી ખેડૂતો માટે આગામી દિવસો મુશ્કેલ બની શકે તેવી સ્થિતિ છે.

મુખ્ય જળાશયોમાં હજુ પાણીનો જથ્થો ઉપલબ્ધ

અમરેલી જિલ્લામાં વડી અને મુંજીયાસર ડેમની સ્થિતિ ચિંતાજનક બની છે, ત્યારે જિલ્લાના અન્ય મુખ્ય જળાશયોમાં હાલ પાણીનો જથ્થો ઉપલબ્ધ હોવાનું જાણવા મળે છે. ધાતરવડી-1, સૂરજવડી, ખોડિયાર ડેમ, રાયડી ડેમ અને ઠેબી જળાશય સહિતના મુખ્ય જળાશયોમાં પાણીનો સંગ્રહ હજુ ઉપલબ્ધ છે. જોકે આગામી દિવસોમાં વરસાદ નહીં પડે અને પાણીની આવક ન થાય તો આ જળાશયોમાં પણ પાણીનું સ્તર સતત ઘટી શકે છે. જેના કારણે અમરેલી જિલ્લામાં પીવાના પાણી અને સિંચાઈના પાણીની વ્યવસ્થા અંગે તંત્ર તેમજ ખેડૂતોની ચિંતા વધી શકે છે.

વરસાદ ખેંચાવાની સીધી અસર માત્ર ડેમ અને જળાશયો પર જ નહીં પરંતુ ગ્રામ્ય વિસ્તારોના નાના તળાવો અને ભૂગર્ભ જળસ્તર પર પણ જોવા મળી રહી છે. અનેક ગામોના આસપાસ આવેલા બોર અને તળાવોમાં પાણીનું સ્તર ઘટી રહ્યું છે અને કેટલાક સ્થળોએ તળાવો સુકાઈ જવાની સ્થિતિમાં આવી ગયા છે. જો આગામી દિવસોમાં સારો વરસાદ નહીં પડે તો ભૂગર્ભ જળસ્તર પર પણ તેની અસર થવાની શક્યતા છે. જેના કારણે પીવાના પાણી માટે બોર અને કૂવા પર આધાર રાખતા ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં મુશ્કેલી વધી શકે છે.

અમરેલી જળ સિંચાઈ વિભાગના અહેવાલ મુજબ જિલ્લામાં જળાશયોમાં હાલ ઉપલબ્ધ પાણીની સ્થિતિ જાહેર કરાઈ છે.

  • ખોડિયાર ડેમ: 96.83%
  • ઠેબી જળાશય: 53.66%
  • ધાતરવડી-1: 100%
  • રાયડી: 100%
  • વડીયા: 54.77%
  • વડી: માત્ર 17.73%
  • શેલ-દેડુમલ: 78.49%
  • મુંજીયાસર: માત્ર 35.24%
  • સુરજવડી: 100%
  • ધાતરવડી-2: 100%

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