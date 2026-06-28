તાપી જિલ્લામાં પહોંચી વિશ્વની સૌથી નાની ગાય, પુગનુર જાતિની આ ગાયના અનોખા દેખાવે લોકોને આકર્ષ્યા
પુખ્ત વયની પુગનુર ગાયની ઊંચાઈ ત્રણ ફૂટ છે અને વિશ્વની સૌથી નાની ગાયોમાં સ્થાન છે, નિભાવ ખર્ચ ખૂબ ઓછો, શહેરી વિસ્તારોમાં પણ સરળતાથી પાળી શકાય
Published : June 28, 2026 at 6:18 PM IST
તાપી: આંધ્રપ્રદેશના ચિત્તુર જિલ્લાની પ્રખ્યાત પુગનુર જાતિની ગાય હવે ગુજરાતના તાપી જિલ્લામાં પહોંચી છે. કદમાં નાની પણ ગુણોમાં મોટી ગણાતી આ ગાય વિશ્વમાં સૌથી નીચી ઊંચાઈ ધરાવતી ગાયો પૈકીની એક છે. તેના અનોખા દેખાવને કારણે લોકોમાં ભારે કુતૂહલ જોવા મળી રહ્યું છે, અને નિભાવ ખર્ચ પણ અન્ય ગાયો કરતાં ઘણો ઓછો છે.
પુગનુર ગાયની ખાસિયત
આંગણે છમછમ કરતી અને રમકડાં જેવી લાગતી આ ગાયને પુગનુર જાતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આંધ્રપ્રદેશના ચિત્તુર વિસ્તારમાંથી આવતી આ ગાય હવે દક્ષિણ ગુજરાતના તાપી જિલ્લામાં પણ જોવા મળી રહી છે. વ્યારાના મૂળ વતની અમિતભાઈ પટેલ દ્વારા આ અનોખી જાતિની ગાય પ્રથમવાર જિલ્લામાં લાવવામાં આવી છે, જેને જોવા માટે લોકોમાં ઉત્સુકતા વ્યાપી છે.
પુગનુર જાતિની ગાય અને બળદની આ જોડી દેખાવમાં એટલી આકર્ષક છે કે તેને જોતા જ લોકોના ચહેરા પર સ્મિત આવી જાય છે. સામાન્ય ગાયોની સરખામણીએ આ ગાયનું કદ ખૂબ નાનું છે. પુખ્ત વયની પુગનુર ગાયની ઊંચાઈ સામાન્ય રીતે માત્ર ત્રણ ફૂટ જેટલી જ હોય છે, જે તેને વિશ્વની સૌથી નાની ગાયોમાં સ્થાન અપાવે છે.
ઓછો ખર્ચ, ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળું દૂધ
આ ગાયની ખાસિયત માત્ર તેની નાની ઊંચાઈ જ નથી, પરંતુ તેનો નિભાવ ખર્ચ પણ ખૂબ ઓછો છે. ઓછા ચારા અને ઓછા ખર્ચમાં આ ગાય સરળતાથી પાળી શકાય છે, જેના કારણે નાના અને મધ્યમ વર્ગના પશુપાલકો માટે આ ગાય એક સારો વિકલ્પ બની શકે છે. સાથે સાથે આ ગાયનું દૂધ પણ ખૂબ જ ગુણવત્તાયુક્ત ગણાય છે.
પશુ ચિકિત્સકોના જણાવ્યા મુજબ, પુગનુર ગાયનું દૂધ પૌષ્ટિક તત્વોથી ભરપૂર હોય છે અને આરોગ્ય માટે લાભદાયક છે. આ દૂધમાં ચરબીનું પ્રમાણ વધુ હોય છે, જેના કારણે બજારમાં તેની સારી કિંમત મળે છે. ખાસ કરીને બાળકો અને વૃદ્ધો માટે આ દૂધ અત્યંત ઉપયોગી માનવામાં આવે છે.
ઘર અને શહેરમાં પાળવા યોગ્ય
નાના કદ અને સરળ સ્વભાવને કારણે ઘણા લોકો આ ગાયને ઘરમાં પણ રાખવાનું પસંદ કરે છે. શહેરી વિસ્તારોમાં જ્યાં જગ્યાની તંગી હોય છે, ત્યાં પણ આ ગાય સરળતાથી રાખી શકાય છે. આ ગાય માત્ર દૂધ ઉત્પાદન માટે જ નહીં, પરંતુ શોખ અને આકર્ષણ માટે પણ લોકોમાં લોકપ્રિય બની રહી છે.
પશુપાલન ક્ષેત્રે નવી આશા
આ રીતે, પુગનુર જાતિની આ અનોખી ગાય હવે તાપી જિલ્લામાં નવી ઓળખ ઉભી કરી રહી છે. આવનારા સમયમાં આ ગાય પશુપાલન ક્ષેત્રમાં એક નવો વિકલ્પ બની શકે છે, જે ખેડૂતો અને પશુપાલકો માટે આવકનું એક વધારાનું અને ઓછા ખર્ચનું સાધન સાબિત થવાની સંભાવના છે. આ ગાયની જોડી અને તેના અનોખા દેખાવથી સ્થાનિક લોકો પણ આકર્ષાયા છે અને ભવિષ્યમાં આ જાતિનો વ્યાપ વધે તેવી આશા રાખવામાં આવે છે.
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