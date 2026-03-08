વિશ્વ મહિલા દિવસ: કોણ છે પદ્મશ્રી મુકતા ડગલી? જેમણે 1 હજારથી વધુ પ્રજ્ઞાચક્ષુ બહેનોનો જિંદગીમાં અજવાળા પાથર્યા
1995માં મુકતાબેન ડગલી દ્વારા પ્રજ્ઞાચક્ષુ બહેનો માટે પ્રજ્ઞાચક્ષુ સેવા કુંજ નામની સંસ્થાની સ્થપાના કરી ત્યાં માત્ર પ્રજ્ઞાચક્ષુ બહેનોને રાખવામાં આવતી હતી.
Published : March 8, 2026 at 9:06 PM IST
સુરેન્દ્રનગર : આજે મહિલા દિવસ છે. આજે એવી મહિલાની વાત કરવી છે, જેને પોતાનું જીવન જ પ્રજ્ઞાચક્ષુ બહેનો માટે સમર્પિત કરી દીધું. સુરેન્દ્રનગરના 'મુકતાબેન ડગલી' નામના મહિલા પોતે પ્રજ્ઞાચક્ષુ છે. જોકે તેમ છતાં તેમણે 1 હજારથી વધુ પ્રજ્ઞાચક્ષુ બહેનોનો જિંદગીમાં અજવાળા પાથર્યા છે. સુરેન્દ્રનગરના રાજકોટ રોડ પર 1995માં મુકતાબેન ડગલી દ્વારા પ્રજ્ઞાચક્ષુ બહેનો માટે 'પ્રજ્ઞાચક્ષુ સેવા કુંજ' નામની સંસ્થાની સ્થપાના કરી ત્યાં માત્ર પ્રજ્ઞાચક્ષુ બહેનોને રાખવામાં આવતા હતા અને તેઓ આત્મનિર્ભર બને તે પ્રકારના પ્રયાસ કરવામાં આવતા હતા.
આજે મુકતાબેન ડગલી દ્વારા કરવામાં આવતી આ પ્રવૃત્તિને 30 વર્ષ થઈ ગયા. અત્યાર સુધીમાં સંસ્થામાં રહી અને 1 હજારથી વધુ પ્રજ્ઞાચક્ષુ બહેનોએ પોતામાં જીવનમાં પ્રગતિના શિખર સર કર્યા છે અને સામાન્ય બાબતે આત્મવિશ્વાસ ગુમાવી દેતી મહિલાઓને ઉદાહરણ પુરૂ પાડ્યું છે.
સુરેન્દ્રનગર શહેરના રાજકોટ બાયપાસ રોડ ઉપર સંસ્થાની સ્થાપના બાદ આ સંસ્થામાં પ્રજ્ઞાચક્ષુ બહેનોને રાખવામાં આવે છે. પ્રજ્ઞાચક્ષુ બહેનોને તમામ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓનું જ્ઞાન આપવામાં આવે છે. આ સંસ્થામાં અત્યારે 160 જેટલી બહેનો કે જે પોતે જોઈ શક્તિ નથી, પરંતુ તે છતાં પણ અલગ અલગ ક્ષેત્રમાં આગળ વધી રહી છે. મુક્તાબેન ડગલી દ્વારા ચલાવવામાં આવતી આ સંસ્થામાં રહેતી પ્રજ્ઞાચક્ષુ બહેનો માટે તમામ પ્રકારની સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવે છે. જેમાં બહેનો હોય તો તેમને સીવણ ક્લાસ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા એજ્યુકેશન, કોમ્પ્યુટર ક્લાસિક સહિતનું જ્ઞાન બહેનોને આપવામાં આવે છે, તે પ્રકારના પ્રયાસો કરવામાં આવે છે.
President Kovind presents Padma Shri to Smt Muktaben Pankajkumar Dagli for Social Work. She is the founder and Secretary of Pragnachakshu Mahila Seva Kunj, Surendranagar. She founded the Institution for Blind women in 1996 pic.twitter.com/d2KypYUdTv— President of India (@rashtrapatibhvn) March 11, 2019
"હું નાની હતી ત્યારથી જ મારો ઉછેર આ સંસ્થામાં થયેલો છે. અને મને કંઈ જ વસ્તુ આવડતું નહોતું અત્યારે હું આઠમા ધોરણમાં અભ્યાસ કરું છું. સંગીતમાં મધ્યમપૂર્ણ ગાયનમાં અભ્યાસ કરું છું. ગાયન કરતા વધારે તો હું હાર્મોનિયમ અને તબલામાં કૌશલ્ય ધરાવું છે. છેલ્લા બે વર્ષ પહેલાં કલા મહાકુંભ શાસ્ત્રીય કંઠે સંગીતમાં બે વખત રાજ્ય કક્ષાએ પહોંચેલી પણ છું, રાજ્ય લેવલે થોડા માટે રહી જાઉં છું. પણ મને આત્મવિશ્વાસ છે કે એક દિવસ હું જરૂર રાજય લેવલે પણ પ્રથમ આવીશ તો આજે મહિલા દિન નિમિત્તે હું મારા જેવી દિવ્યાંગ બાળાઓને એવી શુભેચ્છા આપું છુંસ કે તેઓ દિવ્યાંગ તરીકે નબળા વિચારો ન કરે પરંતુ એક સામાન્ય સ્ત્રી જેવુ જીવન જીવે." - ઉષા મકવાણા, પ્રજ્ઞાચક્ષુ
બહેનો પોતાના ક્ષેત્રમાં આગળ વધી શકે તે માટે સંગીય પ્રાર્થના આપવામાં આવે છે. રમત ગમત ક્ષેત્ર ટકાવી રાખે તે પ્રકારના પણ પ્રયાસ કરી ક્રિકેટ સહિતની રમતોનું પણ જ્ઞાન આપવામાં આવે છે. સરકારી નોકરી પ્રજ્ઞાચક્ષુ બહેનો મેળવી શકે તે માટે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં પણ તેમના ફોર્મ ભરાવવામાં આવે છે અને તેમને પરીક્ષાઓ અપાવવામાં આવે છે. અત્યાર સુધીમાં 150થી વધુ પ્રજ્ઞાચક્ષુ બહેનો સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા પાસ કરી અને સરકારી નોકરી મેળવી ચૂકી છે. જેમાં બેંક, પીજીવીસીએલ, ઓએનજીસી, રેલવે કોલેજના પ્રોફેસર અને શિક્ષક તરીકેની ફરજ હાલમાં ફરજ બજાવી રહી છે.
પગભર થયેલી પ્રજ્ઞાચક્ષુ બહેનો પોતાના સંસારિક જીવનમાં પણ આગળ વધી શકે તે માટેના પ્રયાસો પણ આ સંસ્થા દ્વારા કરવામાં આવે છે. અત્યાર સુધીમાં 253 જેટલી પ્રજ્ઞાચક્ષુ મહિલાઓના લગ્ન કરાવવામાં આવ્યા છે. લગ્ન કરાવ્યા બાદ પણ તેની માતા-પિતાની જવાબદારી મુક્તાબેન ડગલી દ્વારા ઉઠાવવા આવે છે. આઠ મહિલાઓના લગ્ન કરાવ્યા બાદ તેના પ્રસુતિ બાદ જીયાણું અને આણું અને ત્યાં સુધી કે મહિલાઓને પોતાનું ઘર મળે અને પોતાના પરિવાર સાથે જીવન ધોરણ ગુજારી શકે ત્યાં સુધીની વ્યવસ્થા કરાવવામાં આવી રહી છે.
અત્યાર સુધીમાં 253 જેટલી પ્રજ્ઞાચક્ષુ દીકરીઓના લગ્ન મુક્તાબેન ડગલી દ્વારા કરવામાં આવ્યા છે અને પ્રજ્ઞાચક્ષુ મહિલાના લગ્ન પછી પ્રસુતિ આવે તો તેનો તમામ પ્રકારનો ખર્ચ પણ આ સંસ્થા ઉઠાવી રહી છે. મેડિકલ ખર્ચ હોય કે આવનાર બાળકના હોસ્પિટલનો ખર્ચ હોય તમામ ખર્ચ આ સંસ્થા ઉઠાવે છે. આ તમામ કામગીરીને જોઈ અને સરકાર દ્વારા મુક્તાબેન ડગલીને પદ્મશ્રી એવોર્ડ થી પણ નવાજવામાં આવ્યા છે.
"પ્રજ્ઞાચક્ષુ મહિલાઓ હોવા છતાં પણ પોતાનું કૌશલ્ય અને આત્મવિશ્વાસ આત્મસન્માન અને મહેનત સંઘર્ષથી આગળ વધી રહી છે. 150થી વધુ પ્રજ્ઞાચક્ષુ મહિલાઓ અત્યાર સુધીમાં અલગ અલગ સરકારી વિભાગમાં નોકરીઓ પણ મેળવી ચૂકી છે. કલાકાર ક્ષેત્રમાં પણ પ્રજ્ઞાચક્ષુ બહેનોએ પોતાનું નામ ઊભું કર્યું છે, ત્યારે કોઈ પણ મહિલા પુરુષ સમાવડી બને અને સંઘર્ષ કરતી રહે તો તેને એક દિવસ જરૂર સફળતા મળે છે." - મુકતાબેન ડગલી, સંસ્થા સ્થાપક અને પદ્મશ્રી
હાલના તબક્કામાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા ઉપરાંત ઉમરગામ, અમદાવાદ, મોરબી સહિતના જિલ્લાઓમાં પણ સંસ્થાઓ ઊભી કરવામાં આવી છે. અલગ અલગ સંસ્થાઓમાં 800થી વધુ પ્રજ્ઞાચક્ષુ બહેનોને રાખવામાં આવી રહી છે. દૈનિક ખર્ચ 50થી 60 હજાર રૂપિયાનો થઈ રહ્યો છે. આ સંસ્થા ખર્ચ કરી અને પ્રજ્ઞાચક્ષુ બહેનોની વચ્ચે આવી રહી છે. આજે વિશ્વ મહિલા દિવસ છે, ત્યારે સામાન્ય બાબતે હરહરી જતી મહિલાઓને પ્રજ્ઞાચક્ષુ બહેનોએ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે કે આત્મવિશ્વાસ હોય તો ગમે તે કામ કરી શકાય.
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા ઉપરાંત ગુજરાત રાજ્યમાં અલગ અલગ ચાર સ્થળો ઉપર પ્રજ્ઞાચક્ષુ બહેનો માટે સંસ્થા ચાલી રહી છે. જેમાં 800થી વધુ પ્રજ્ઞાચક્ષુ બહેનોને હાલ છે. તેમને રહેવા, જમવા અને તેમની તમામ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ ઉપર નજર રાખવામાં આવી રહી છે. પોતાની કલા ક્ષેત્રથી લઈ શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં આગળ વધે આત્મ નિર્ભર બને તે પ્રકારના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. 1995માં સંસ્થા સ્થાપી ત્યારબાદ આજદિન સુધીમાં એક હજારથી વધુ મહિલાઓને આત્મનિર્ભર બનાવવામાં આવી છે. જેને લઇને સરકાર દ્વારા મુક્તાબેન ડગલીને પદ્મશ્રી એવોર્ડ પણ આપવામાં આવ્યો છે.
આ પણ વાંચો...