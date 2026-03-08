ETV Bharat / state

વિશ્વ મહિલા દિવસ: જુનાગઢમાં મહિલા અગ્રણીઓએ અનોખી રીતે ઉજવણી કરી, વહેલી સવારે ગુલાબના પુષ્પ સાથે સ્વાગત

વહેલી સવારે નરસિંહ મહેતા સરોવરમાં કસરત યોગા માટે આવતી મહિલાઓને આજે ખાસ પ્રકારે આવકારવામાં આવી હતી.

જુનાગઢમાં મહિલા અગ્રણીઓએ અનોખી રીતે ઉજવણી કરી
જુનાગઢમાં મહિલા અગ્રણીઓએ અનોખી રીતે ઉજવણી કરી (ETV Bharat Gujarat)
જુનાગઢ : આજે વિશ્વ મહિલા દિવસ મનાવવામાં આવી રહ્યો છે. મહિલા દિવસની ખાસ ઉજવણીને લઈને આજે વહેલી સવારે જુનાગઢની અગ્રણી મહિલાઓ દ્વારા જુનાગઢની સામાન્ય મહિલાઓને ગુલાબનું પુષ્પ આપીને એકબીજાને મહિલા દિવસની શુભકામનાઓ પાઠવી હતી. આ પ્રકારે જુનાગઢમાં સાર્વત્રિક અને સાર્વજનિક રીતે મહિલા દિવસની ઉજવણી થઈ હોય તેવો આ પ્રથમ બનાવ હતો. વહેલી સવારે નરસિંહ મહેતા સરોવરમાં કસરત યોગા માટે આવતી મહિલાઓને આજે ખાસ પ્રકારે આવકારવામાં આવી હતી.

સાર્વજનિક રીતે મહિલા દિવસની ઉજવણી

આજે વિશ્વ મહિલા દિવસ છે, ત્યારે જુનાગઢમાં પ્રથમ વખત સાર્વજનિક રીતે મહિલા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. જેમાં જુનાગઢની અગ્રણી મહિલાઓ જોડાઈ હતી. વહેલી સવારે 6 કલાકે નરસિંહ મહેતા સરોવરમાં મહિલા અગ્રણીઓ ગુલાબના પુષ્પ સાથે આવી પહોંચે હતી. કોઈ પણ પ્રકારના પૂર્વ નિર્ધારિત કાર્યક્રમ વગર મહિલા અગ્રણીઓએ મહિલા દિવસની સરપ્રાઈઝ ગિફ્ટ આપવા માટે પણ નરસિંહ મહેતા સરોવરને પસંદ કર્યું હતું.

જુનાગઢમાં મહિલા અગ્રણીઓએ અનોખી રીતે ઉજવણી કરી (ETV Bharat Gujarat)

સવારે કસરત અને યોગા માટે આવતી મહિલાઓને ગુલાબનું પુષ્પ અને મહિલા દિવસની શુભકામના પાઠવતા પ્રત્યેક મહિલાને આજના દિવસની ઉપયોગીતા અને ખાસ કરીને મહિલા જનજાગૃતિને લઈને પણ એકબીજાને શુભકામનાઓ પાઠવી હતી. ખૂબ મોટી સંખ્યામાં વહેલી સવારે જ મહિલાઓ કસરત માટે નરસિંહ મહેતા સરોવર આવી હતી, તેમને પણ અંદાજ ન હતો કે તેમનું આજે વહેલી સવારે ગુલાબના પુષ્પ સાથે સ્વાગત થવાનું છે.

મહિલા અગ્રણીઓએ અનોખી રીતે ઉજવણી કરી
મહિલા અગ્રણીઓએ અનોખી રીતે ઉજવણી કરી (ETV Bharat Gujarat)

મહિલાઓએ આપ્યો પ્રતિભાવ

મહિલા દિવસની ખાસ ઉજવણીને લઈને જુનાગઢના મહિલા અગ્રણી પલવીબેન ઠાકરે ઈટીવી ભારત સાથે વાતચીત કરી હતી. આજના દિવસે તેમણે મહિલાઓને ખાસ શુભકામનાઓ પાઠવી હતી અને સાથે સાથે મહિલા પોતાના ઘર અને પરિવારનો કસરત યોગા અને વર્ષભર ખૂબ સારા સ્વાદિષ્ટ પકવાનો બનાવીને પરિવારનું આરોગ્ય જળવાઈ તે રીતે સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન કામ કરે તેવી શુભકામના પાઠવી હતી.

મહિલા અગ્રણીઓએ અનોખી રીતે ઉજવણી કરી
મહિલા અગ્રણીઓએ અનોખી રીતે ઉજવણી કરી (ETV Bharat Gujarat)

સવારે વોકિંગ માટે આવેલા જયશ્રીબેન રંગોલીયાએ પણ તેમનો પ્રતિભાવ આપતા જણાવ્યું હતું કે, તેઓ સામાન્ય દિવસની માફક આજે પણ વોકિંગ માટે આવ્યા હતા. નરસિંહ મહેતા સરોવરમાં જુનાગઢની અગ્રણી મહિલાઓ હાથમાં ગુલાબનું પુષ્પ અને મહિલા દિવસના બેઝ સાથે આવકારવા માટે અમારી પહેલા હાજર હતી. આ પ્રકારનો અનુભવ ખૂબ જ સુખદ આનંદ અપાવે તે પ્રકારનો હતો.

મહિલા અગ્રણીઓએ અનોખી રીતે ઉજવણી કરી
મહિલા અગ્રણીઓએ અનોખી રીતે ઉજવણી કરી (ETV Bharat Gujarat)

સવારે મોર્નિંગ વોક માટે આવેલી શ્રુતિ પાનેરીએ પણ મહિલા દિવસને લઈને તેમનું આજે સવારે સન્માન થયું, તેને લઈને તેઓ ખૂબ જ આનંદની લાગણી અનુભવે છે. આ પ્રકારે મહિલા દિવસની ઉજવણી અને તેમાં પણ ખાસ સરપ્રાઈઝરૂપે જુનાગઢની અગ્રણી મહિલાઓ સામાન્ય મહિલાઓને આવકારવા માટે વહેલી સવારે નરસિંહ મહેતા સરોવરમાં હાજર હતી, તે મહિલાનું કદ અને મહિલાની શક્તિને ઉજાગર કરે છે.

સંપાદકની પસંદ

