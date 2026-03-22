'વિશ્વ જળ દિવસ', જુનાગઢ જિલ્લાની 2000 જેટલી સંસ્થાઓમાં વરસાદી પાણીના સંચયની સરકારે કરી વ્યવસ્થા
જુનાગઢ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા ચોમાસામાં વહી જતા વરસાદી પાણીને રોકવા માટે અનોખી પાળ બાંધવાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. જાણો વિસ્તારથી....
Published : March 22, 2026 at 7:17 AM IST|
Updated : March 22, 2026 at 7:27 AM IST
જુનાગઢ: 22મી માર્ચ એટલે વિશ્વ જળ દિવસ. આમ તો સમગ્ર વિશ્વમાં અને પૃથ્વી પર પાણીનો અમર્યાદિત જથ્થો છે, પરંતુ પીવા લાયક પાણી આજે સૌથી મોટી ચિંતાનો વિષય પણ બની રહ્યું છે. જેને કારણે દર વર્ષે 22મી માર્ચના દિવસે વિશ્વ જળ દિવસ મનાવવામાં આવે છે. ત્યારે જુનાગઢ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા ચોમાસામાં વહી જતા વરસાદી પાણીને રોકવા માટે અનોખી પાળ બાંધવાની શરૂઆત કરી છે.
જિલ્લાની સરકારી ખાનગી પ્રાથમિક માધ્યમિક અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓની સાથે હોસ્પિટલો અને સરકારી કચેરીઓ મળીને કુલ 2000 જેટલી જગ્યાએ વરસાદી પાણીનો ભૂગર્ભમા સંગ્રહ થાય તેવી વ્યવસ્થા ચોમાસા પૂર્વે પૂરી કરી છે.
'પાણી પહેલા સરકારે બાંધી પાળ'
22મી જૂન વિશ્વ જળ દિવસ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા પીવા લાયક શુદ્ધ પાણીને લઈને લોકોમાં જાગૃતતા આવે, વરસાદી પાણીનો પૂરતા પ્રમાણમાં અને યોગ્ય રીતે સંગ્રહ કરવાની સાથે વરસાદનું પાણી ફરીથી ભૂગર્ભમાં સચવાઈ અને જમીનના તળ નબળા પડી રહ્યા છે, તેને ફરી એક વખત પાણીદાર બનાવવાનું અભિયાન સૂચવવામાં આવ્યું હતું. આમ તો સમગ્ર પૃથ્વી પર પાણીનો અમર્યાદીત જથ્થો છે, પરંતુ પીવા લાયક શુદ્ધ પાણી આજે દિવસે અને દિવસે ચર્ચાનો વિષય પણ બની રહ્યું છે.
જ્યારે ચારે તરફ પાણી હોવા છતાં પણ પીવા લાયક શુદ્ધ પાણી આજે દુર્લભ બનતું જોવા મળે છે, જેને ધ્યાને રાખીને પૃથ્વીના પેટાળમાં વરસાદનું પાણી ફરી એક વખત પહોંચે અને ભૂગર્ભમાં તેનો સંગ્રહ થાય તે માટેની વ્યવસ્થા જૂનાગઢ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર અને સિંચાઈ વિભાગ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી છે. જે અંતર્ગત ચોમાસા પૂર્વે જ જુનાગઢ જિલ્લામાં 2000 જેટલા સ્થળોએ વરસાદી પાણીનુ યોગ્ય વ્યવસ્થાપન થાય અને આ તમામ પાણી ફરી એક વખત ભૂગર્ભમાં એકઠું થાય તે માટેની વ્યવસ્થા શરૂ કરી છે.
સિંચાઈ કાર્યપાલક ઇજનેરી આપી વિગતો
જુનાગઢ સિંચાઈ કાર્યપાલક ઇજનેર એમ.એમ પાચા એ વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, પાણીના યોગ્ય વ્યવસ્થાપનથી ફરી એક વખત વરસાદી પાણીને પેટાળમાં ઉતારવાનું અભિયાન ચાલી રહ્યું છે. જેમાં 352 જેટલી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ 212 જેટલા આરોગ્ય કેન્દ્ર અને ખાનગી હોસ્પિટલોની સાથે જૂનાગઢ જિલ્લામાં આવેલી સરકારી ઇમારતો પર રૂફ ટોપ વોટર હાર્વેસ્ટિંગ પ્રોજેક્ટ શરૂ કરાયો છે, અને જિલ્લામાં અંદાજિત 2000 જેટલા સ્થળો પર આ પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવ્યો છે.
વધુમાં જૂનાગઢ જિલ્લાની સાત નગરપાલિકા વિસ્તારમાં પણ 1039 જેટલા વોટર હાર્વેસ્ટિંગ પ્લાન્ટ પણ નાખી દેવામાં આવ્યા છે, જેના થકી આગામી ચોમાસા દરમિયાન વરસાદી પાણીનો સીધો સંગ્રહ વોટર હાર્વેસ્ટિંગ પ્રોજેક્ટ થકી વરસાદનુ પાણી ભૂગર્ભમાં ઉતારવાનું અભિયાન શરૂ થશે.
ભૂગર્ભ ટાંકા, બોરવેલ, કુવા મારફતે પાણીનો સંગ્રહ
વરસાદી પાણીનું યોગ્ય વ્યવસ્થાપન ન થતા અમૃત સમાન આ પાણી વહી જતું હતું. વરસાદનું પાણી જો સીધી રીતે યોગ્ય વ્યવસ્થાપન થકી પૃથ્વીના પેટાળમાં ઉતારવામાં આવે તો તેનાથી પાણીની સંગ્રહ શક્તિમાં ખૂબ મોટો વધારો કરી શકાય છે, જેને કારણે ભૂગર્ભ ટાંકા, બોરવેલ શોકપીટ અને કુવા જેવા સોર્સમાં વોટર ચેમ્બર બનાવીને પાણીને શુદ્ધ કર્યા બાદ આ જ પાણી જમીનમાં ઉતારવાનો પ્રોજેક્ટ ચાલી રહ્યો છે. જેમાં જિલ્લામાં 212 સરકારી કચેરી 132 ખાનગી હોસ્પિટલ અને સિંચાઈ વિભાગની 9 કચેરી પર પણ રૂફટોપ રેઇન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ સિસ્ટમ લગાવવામાં આવી છે.
જિલ્લાની તમામ તાલુકા પંચાયત મામલતદાર અને મોટાભાગની ગ્રામ પંચાયત કચેરીઓને પણ વોટર હાર્વેસ્ટિંગ સિસ્ટમ અંતર્ગત આવરી લઈને ખૂબ જ અમૂલ્ય અને અમૃત સમાન વરસાદના પાણીને પૃથ્વીના પેટાળમાં ઉતારવાનું અભિયાન શરૂ થયું છે, જેનાથી વરસાદનું પાણી વહી જતું અટકશે અને તે ભૂગર્ભમાં ઉતરવાથી જમીનના તળ પણ ખૂબ ઊંચા આવશે, જેથી આવનારા દિવસોમાં સંભવિત પાણીની તંગીને નિવારી શકવામાં વોટર હાર્વેસ્ટિંગ સિસ્ટમ ખૂબ જ મહત્વનો ભાગ ભજવશે.