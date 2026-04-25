વિશ્વ વેટરનરી દિવસ: માત્ર પશુઓના આરોગ્યની સાથે માનવ ખોરાક શૃંખલા અને ઈકોસિસ્ટમના સંતુલનને સુનિશ્ચિત કરતા પશુ તબીબોને બિરદાવતો દિવસ

દર વર્ષે એપ્રિલ મહિનાના ચોથા શનિવારને વર્લ્ડ વેનરનરી ડે તરીકે ઉજવવામાં આવે છે

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 25, 2026 at 5:04 PM IST

જૂનાગઢ: 25 એપ્રિલના રોજ 'વિશ્વ વેટનરીયન દિવસ' તરીકે ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. પશુના તબીબી વિજ્ઞાન સાથે જોડાયેલા તબીબોના માનમાં આ દિવસની ઉજવણી સમગ્ર વિશ્વમાં 2000ની સાલમાં કરવાની શરૂઆત થઈ. પશુઓને રોગોથી મુક્ત અને રસીકરણથી સુરક્ષિત કરતા તબીબો દુધાળા પશુઓમાંથી ઉત્પાદિત માનવ ખોરાકને પણ સુનિશ્ચિત કરે છે જેથી પશુ તબીબો પશુ અને માનવોને બેવડા ધોરણે સુરક્ષાની સાથે તેના ખોરાકની ચિંતા કરે છે જેના માનમાં દર વર્ષે એપ્રિલ મહિનાના ચોથા શનિવારે વેટરનરી દિવસની ઉજવણી થાય છે.

આજે વિશ્વ વેટરનરી દિવસ

જૂનાગઢની કામધેનુ યુનિવર્સિટીની વેટરનરી કોલેજના ડીન ડો એમ ડી ઓડેદરા જણાવે છે કે, 'એપ્રિલ મહિનાનો ચોથો શનિવાર દુનિયામાં પશુ તબીબ તરીકે ઓળખાતા અને પશુઓની સાથે સમગ્ર વિશ્વના લોકોને આરોગ્ય અને દૂધમાંથી બનતા ખોરાકની ચિંતા કરતા તબીબોના માનમાં વેટરનરી દિવસ ઉજવવામાં આવે છે, જેની શરૂઆત વર્ષ 2000 ની સાલમાં થઈ દુધાળા અને પાલતુ પશુઓને રોગોથી મુક્ત રાખી અને તેના સફળતાપૂર્વક રસીકરણ કરવાની ખૂબ જ મહત્વ ની અને જટિલ કામગીરી વેટરનરી તબીબો કરતા હોય છે. પશું તબીબો માત્ર પશુઓની જ દેખભાળ અને તેના આરોગ્યની ચિંતા કરતા હોય છે પરંતુ દુધાળા પશુઓ માંથી ઉત્પાદિત થતી દૂધ અને તેની બનાવટોને પણ સમગ્ર વિશ્વના લોકોના આરોગ્ય જળવાઈ રહે તે પ્રકારે સતત મહેનત કરતા હોય છે જેને કારણે પશુ તબીબોનુ મહત્વ આજે દરરોજ વધી રહ્યું છે.'

દુધાળા પશુઓને સુરક્ષિત કરવાનું કામ

ડોક્ટર ઓડેદર વધુમાં જણાવે છે કે, 'પશુઓમાંથી માણસોને અને માણસોમાંથી પશુને ફેલાતા રોગોનું સંક્રમણ આજે દિવસેને દિવસે વધી રહ્યું છે. આવી સ્થિતિમાં પશુ તબીબોની કામગીરી સૌથી મહત્વની બની રહે છે. પશુમાંથી માણસોને થતા રોગો અટકાવી શકાય તે માટે પશુ તબીબો પ્રત્યેક દુધાળા પશુઓને રસીકરણ મારફતે તેને સુરક્ષિત પણ કરતા હોય છે જેથી દુધાળા પશુઓમાંથી ઉત્પાદિત દૂધ અને તેમાંથી બનતી અનેક ખોરાકની ચીજ વસ્તુઓ જેને આરોગનાર પ્રત્યેક વ્યક્તિ આરોગ્યની દ્રષ્ટિએ સુરક્ષિત બને છે. આવી ખોરાક ચેનની પણ સૌથી મોટી અને અગત્યની કામગીરી પશુ તબીબો આજે પણ કરી રહ્યા છે.'

લમ્પી વાયરસ વખતે પ્રશંસનીય કામગીરી

તેમણે ઉમેર્યું કે, થોડા વર્ષ પૂર્વે ગુજરાતમાં આવેલા લમ્પી વાયરસે પશુ તબીબોની ઉપયોગીતા અને તેની કાર્યક્ષમતાને સિદ્ધ કરી હતી. ગુજરાતમાં પ્રથમ વખત સાર્વત્રિક રીતે લમ્પીનો રોગચાળો દેખાયો હતો, તેમાં કાબુ કરવામાં પશુ તબીબોને ખૂબ જ મહેનત પડી હતી પરંતુ સફળતાપૂર્વક તેને કાબુ પણ કરી લેવામાં આવ્યો હતો. કોઈપણ પશુને બીમારીથી સુરક્ષિત રાખવા માટે રસી એકમાત્ર ઉપાય છે. પશુઓમાં મોટાભાગના રોગો વાયરસથી થતા હોય છે અને તે મ્યુટેશન પણ ધરાવતા હોય છે, આથી કોઈ એક રોગ વધુ શક્તિશાળી બનીને ફરી બીજી વખત પશુઓ અને સમગ્ર પશુજાત પર હુમલો ન કરે તે માટેનું કામ પણ પશુ તબીબો કરતા હોય છે.'

પાલતુ પ્રાણીઓમાં લેપ્ટોસ્પાયરોસીસ સૌથી ગંભીર

શ્વાનો નિષ્ણાંત તબીબ, ડો. મિથુન ખાટરિયા જણાવે છે કે, 'આજના સમયમાં પ્રત્યેક ઘરમાં શ્વાન અને બિલાડી પાળવાનો શોખ પણ સતત વધી રહ્યો છે જેને કારણે પ્રાણીઓથી જુનોટીક રોગનું પ્રમાણ પણ વધી રહ્યું છે. આ એવા રોગ હોય છે કે જે શ્વાનોમાંથી મનુષ્ય અને મનુષ્ય માથી શ્વાનને તુરંત થતા હોય છે જે સૌથી ખરાબ રોગ લેપ્ટોસ્પાયરોસીસ માનવામાં આવે છે. મોટભાગે આ રોગના વિષાણુઓ ઉંદરના મળમાંથી શ્વાન સુધી પહોંચે છે ત્યારબાદ શ્વાનમાંથી તે મનુષ્ય અને મનુષ્યમાંથી અન્ય શ્વાન અને અન્ય લોકોમાં ફેલાઈને ખૂબ જ પ્રાણ ઘાતક બનતો હોય છે.

આજથી ચારેક વર્ષ પૂર્વે જૂનાગઢમાં આવેલા અતિ ભારે વરસાદ બાદ પૂરના દિવસો પછી જુનાગઢમાં ત્રણ શ્વાનોમાં લેપ્ટોસ્પાયરોસીસનો રોગ દેખાયો હતો જેને તબીબોએ સમય રહેતા કાબુ કરી લીધો હતો. જે વિસ્તારમાં પાણી સતત ભરાયેલું રહેતું હોય છે આવા વિસ્તારોમાં લેપ્ટોસ્પાઈરોસીસનું પ્રમાણ શ્વાનોમાં સૌથી વધારે જોવા મળે છે.'

