આજે વિશ્વ આદિવાસી દિવસ, એ આફ્રિકન સીદી આદિવાસી સમુદાય જેણે ગુજરાતને બનાવ્યું બીજું ઘર, ગીરનું ગણાય છે ગૌરવ
આજે વિશ્વ આદિવાસી દિવસ પર જુનાગઢ જિલ્લાના સીદી આદિવાસીઓ પર વિશેષ અહેવાલ...
Published : August 9, 2026 at 12:19 PM IST
જુનાગઢ: આજે વિશ્વ આદિવાસી દિવસ મનાવવામાં આપી રહ્યો છે, ત્યારે ખૂબ જ મજબૂત કદ, કાઠી અને ખડતલ શરીર ધરાવતા જુનાગઢ જિલ્લાના એકમાત્ર સીદી આદિવાસીઓને યાદ કરવા ઘટે. આજથી 500 કે 700 વર્ષ પૂર્વે આફ્રિકાથી આવીને જૂનાગઢ જિલ્લાના ગીર કાંઠા વિસ્તારમાં સ્થાયી થયેલા સીદી આદિવાસી આજે જુનાગઢ જિલ્લામાં આદિવાસી તરીકે અલગ ઓળખ ઊભી કરવામાં સફળ રહ્યા છે.
500 થી 700 વર્ષ પૂર્વે ગીરમાં આવેલા આદિવાસીઓ મહેનત મજૂરી કરીને પોતાનું જીવન નિર્વાહન કરતા હતા, પરંતુ આજે સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પણ જીવન સ્તર સારું જોવા મળે છે. આજે વિશ્વ આદિવાસી દિવસ પર જુનાગઢ જિલ્લાના સીદી આદિવાસીઓ પર વિશેષ અહેવાલ...
આજે વિશ્વ આદિવાસી દિવસ
આજે વિશ્વ આદિવાસી દિવસ મનાવવામાં આવી રહ્યો છે. આજથી 500 કે 700 વર્ષ પૂર્વે આફ્રિકાથી જુનાગઢ જિલ્લાના ગીર કાંઠામાં કે જ્યાં આફ્રિકા જેવી ભૌગોલિક વ્યવસ્થા કે જેમાં જંગલ અને સિંહ જોવા મળે છે. આવા સ્થળો પર આફ્રિકન સિદ્દી સમાજના આદિવાસીઓ સ્થાયી થયા આજથી 500 કે 700 વર્ષ પૂર્વે ગીરમાં આવેલા આફ્રિકન સીદ્દી આદિવાસીઓ આજે જેમ પારસીઓ દૂધમાં સાકરની જેમ ભળી ગયા હતા, તેમ આફ્રિકાના આદિવાસીઓ ગીરમાં જંગલની માફક ભળી ગયા છે. ઉંચી કદ, કાઠી, ખડતલ શરીર અને એકદમ ચમકદાર શ્યામ રંગની અલગ ઓળખ ધરાવતા આદિવાસીઓ આજે ગીરનું ઘરેણું પણ માનવામાં આવે છે. સીદી બાદશાહ કે ડાડાના ઉપનામથી ઓળખાતો આદિવાસી સમુદાય આજે ગીરને પોતાનું બીજું ઘર માની રહ્યો છે.
જંગલની રખેવાળી અને આકરી મજૂરી તેની ઓળખ
જુનાગઢના નવાબના સમયમાં આજથી 150 થી 200 વર્ષ પૂર્વે સીદ્દી આદિવાસી મહિલા અને પુરુષો ગીરના જંગલની રક્ષા કરવાની સાથે ખૂબ જ ખડતલ શરીર રચના ધરાવતા હોવાથી તેઓ ખૂબ જ મુશ્કેલ કહી શકાય તેવા મહેનતના કામોમાં પણ ગીરમાં કરતા જોવા મળી રહ્યા છે. જ્યાં સામાન્ય લોકો ન રહી શકે એવા વિસ્તારમાં સીદી આદિવાસીઓએ સિંહોની વચ્ચે જંગલની રક્ષા કરીને આકરા પરિશ્રમના કામો પણ કરેલા છે. આજે તેના જીવનમાં ધીમે ધીમે પરિવર્તન આવી રહ્યું છે. એક સમયે માત્ર મજૂરી કામ માટે ઓળખાતી સીદ્દી આદિવાસી સમાજની અનેક વ્યક્તિઓ યોગ્ય શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરીને સરકારી નોકરી અને રમતગમતમાં પણ ખૂબ જ મોટું નામ કર્યું છે.
પદ્મશ્રી હીરબાઈ બેન લોબી સિદ્દી સમાજનું ગૌરવ
જાંબુરની મહિલા હિરબાઈ બેન લોબી જેને વર્તમાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પણ નામથી ઓળખે છે, તેવા હિરબાઈ બેન પણ સીદ્દી આદિવાસી સમાજ માંથી આવે છે. બાળકોને શિક્ષણ, મહિલા ઉત્કર્ષ અને મહિલાઓને સ્વરોજગારીની સાથે ખૂબ જ ખડતલ શરીર રચના ધરાવતા સીદ્દી આદિવાસી સમાજના બાળકો રમતગમતમાં પણ ખૂબ આગળ વધે તે માટે તેમણે જીવનભર પ્રયાસો કર્યા. હિરબાઈ બેનના પ્રયાસોને કારણે તેમને પદ્મશ્રી જેવો રાષ્ટ્રીય એવોર્ડ પણ આપવામાં આવ્યો. આ સિવાય તેઓને નાના-મોટા અનેક રાષ્ટ્રીય સન્માન સીદ્દી આદિવાસી સમાજ અને વિશેષ મહિલાઓમાં જનજાગૃતિ અને શિક્ષણ મળે તેવા પ્રયાસો કરવા બદલ આપવામાં આવ્યો હતો
ગીરના ગામોમાં વિશેષ ઉપસ્થિતિ
સિદ્દી આદિવાસી સમાજની વિશેષ ઉપસ્થિતિ જાંબુર શિરવાણ અને માધુપુર સહિત ગીર વિસ્તારના કેટલા ગામોમાં જોવા મળે છે. આજે એક અંદાજ મુજબ ચોક્કસ ન કહી શકાય પરંતુ 40 થી 50 હજાર લોકોની વસ્તી સમગ્ર ગુજરાતમાં સીદી આદિવાસી તરીકે અસ્તિત્વ ધરાવે છે. મોટાભાગના સીદ્દી આદિવાસીઓ ઇસ્લામ ધર્મનું પાલન કરે છે. પોતાના પરિવાર અને સમાજમાં તેઓ ખાસ સીદ્દી આફ્રિકા ભાષાનો પ્રયોગ કરે છે, પરંતુ અન્ય સાથે તેઓ એકદમ પાકુ ગુજરાતી આફ્રિકન ટોનમાં બોલતા જોવા મળે છે. સીદ્દી આદિવાસી આજે પણ નખશીખ ગુજરાતી છે, પરંતુ તેઓ સાંસ્કૃતિક દ્રષ્ટિએ તેમના સંગીતને લઈને આજે પણ સંપૂર્ણપણે આફ્રિકન જોવા મળે છે. ઢોલ અને માંડલ સાથે થતું ધમાલ નૃત્ય આજે પણ આદિવાસીઓના લોહીના કણે કણમાં વહી રહ્યું છે, જે અસલ આદિવાસી માનવામાં આવે છે.
આ સિવાય સીદ્દી આદિવાસીની બીજી સૌથી મોટી ઓળખ તેમના વાળ ઓળવાની ક્રિયા સીદ્દી આદિવાસી મહિલા કે પુરુષના વાળ એવી રીતે ગુથવામાં આવે છે કે આપણે એ કલા કારીગરી જોઈને પણ અચંબીત થઈ જઈએ. આ બે આફ્રિકાની વિશેષ ઓળખ આજે ગીરમાં અને પાકા ગુજરાતી બનેલા સીદ્દી આદિવાસીઓમાં આફ્રિકી છાંટ રૂપે હજુ પણ અકબંધ જોવા મળે છે.
અનેક ખેલાડીઓ પણ રમતના મેદાનમાં સફળ
સીદ્દી આદિવાસી સમાજના બાળકો પણ હવે એક ખેલાડી તરીકે પોતાની યશ ગાથા વિશ્વના દેશોમાં ઊભી કરી શકવામાં સફળ રહ્યા છે. શાહીન મજગુલ, અરમાન રજબ, ઇમરાન અરબાઝ આ એ ખેલાડીઓના નામ છે કે, જેમણે રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ભારતને એથલેટિક જેવી વ્યક્તિગત રમતોમાં અને જેને ખૂબ મુશ્કેલ માનવામાં આવે છે, તેવી સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લઈને ભારતને સુવર્ણ રજત અને કાંસ્ય પદક અપાવવામાં પણ ખૂબ મોટું યોગદાન આપ્યું છે.
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