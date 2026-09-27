'પાટણ પાસે પ્રવાસીઓને આકર્ષવા માટે ઘણું બધું છે, જરૂર છે તો માત્ર...', વિશ્વ પ્રવાસન દિવસે પાટણવાસીઓનો મત
27 સપ્ટેમ્બર એટલે વિશ્વ પ્રવાસન દિવસ વિશ્વમાં પ્રવાસન અને પર્યટનના મહત્વને ઉજાગર કરવા માટે દર વર્ષે આ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે.
Published : September 27, 2026 at 7:45 AM IST|
Updated : September 27, 2026 at 10:53 AM IST
પાટણઃ સપ્ટેમ્બર એટલે વિશ્વ પ્રવાસન દિવસ. વિશ્વમાં પ્રવાસન અને પર્યટનના મહત્વને ઉજાગર કરવા માટે દર વર્ષે આ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. વર્ષ 1980થી યુનાઇટેડ નેશન્સ વર્લ્ડ ટુરિઝમ ઓર્ગેનાઇઝેશન દ્વારા તેની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. પ્રવાસન માત્ર મનોરંજન પૂરતું સીમિત નથી, પરંતુ દેશની અર્થવ્યવસ્થા રોજગારી અને સાંસ્કૃતિક આદાન-પ્રદાનમાં પણ મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે.
ભારત વૈવિધ્યસભર સંસ્કૃતિ અને ભવ્ય ઐતિહાસિક વારસો ધરાવતો દેશ છે, અને ગુજરાતનો પણ તેમાં મહત્વનો હિસ્સો છે. ગુજરાતની પ્રાચીન રાજધાની અનહિલપુર પાટણ તો આજે પણ પોતાના ઐતિહાસિક વારસાને સાચવીને ઉભું છે. જોકે સવાલ એ છે કે પાટણના સમૃદ્ધ પ્રવાસન વારસાને જેટલું મહત્વ મળવું જોઈએ તેટલું મળી રહ્યું છે ખરું ?
પાટણ એટલે માત્ર રાણીની વાવ નહીં પરંતુ સદીઓ જૂના ઇતિહાસ સ્થાપત્ય સંસ્કૃતિ અને કળાનો જીવંત વારસો આજે પણ સાચવયેલો છે. 11મી સદીની વિશ્વપ્રસિદ્ધ રાણીની વાવ આજે દેશવિદેશના પ્રવાસીઓને આકર્ષે છે, પરંતુ પાટણમાં રાણીની વાવ ઉપરાંત પણ અનેક એવા ઐતિહાસિક અને સાંસ્કૃતિક સ્થળો છે, જે પ્રવાસન ક્ષેત્રે નવી ઓળખ બનાવી શકે તેમ છે. સહસ્ત્રલિંગ તળાવ, પટોળા, જૈન અને હિન્દુ મંદિરો, સિદ્ધપુરનું બિંદુ સરોવર અને શ્રીસ્થળ સંગ્રહાલય જેવા સ્થળો પાટણના ભવ્ય વારસાની સાક્ષી પૂરે છે.
પાટણ જિલ્લો પ્રવાસન સર્કિટ તરીકે ઓળખાય છે,છતાં અનેક સ્થળો હજુ પ્રવાસીઓની રાહ જોઈ રહ્યા છે, દેલમાલનું મ્યુઝિયમ, લીંબચ માતાનું મંદિર, જૈનોનું શંખેશ્વર, પંચાસર, સિદ્ધપુર, સંડેર સહિતના અનેક ઐતિહાસિક અને ધાર્મિક સ્થળોને યોગ્ય પ્રચારપ્રસાર સુવિધાઓ અને પ્રવાસન વિકાસ સાથે વધુ પ્રવાસીઓ સુધી પહોંચાડી શકાય તેમ છે, અહીં સવાલ માત્ર પ્રવાસીઓની સંખ્યાનો નથી પરંતુ સદીઓ જૂના વારસાને નવી પેઢી સુધી પહોંચાડવાનો પણ છે.
શ્રીસ્થળ સંગ્રહાલય આ વારસાને સાચવવામાં સંગ્રહાલયોનું મહત્વ વિશેષ છે સિદ્ધપુરના બિંદુ સરોવર સંકુલ નજીક આવેલું શ્રીસ્થળ સંગ્રહાલય કલા વારસા અને સંસ્કૃતિનું સુંદર સંકલન રજૂ કરે છે, સામાન્ય લોકોમાં આ સ્થળ સિદ્ધપુર મ્યુઝિયમ તરીકે પણ જાણીતું છે સંગ્રહાલયમાં વિવિધ ઐતિહાસિક મૂર્તિઓ રેપ્લિકા તેમજ પાટણ અને સિદ્ધપુરના કલા-સાંસ્કૃતિક વારસાની માહિતી આપતાં ચિત્રો જોવા મળે છે સંગ્રહાલય માત્ર જૂની વસ્તુઓ સાચવવાનું સ્થળ નથી, પરંતુ ભૂતકાળને વર્તમાન સાથે જોડતી એક જીવંત કડી છે.
આ પ્રકારના સ્થળો નવી પેઢીને પોતાના ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિથી પરિચિત કરાવે છે અને દેશ-વિદેશથી આવતા પ્રવાસીઓને સ્થાનિક વારસાની ઓળખ આપે છે વિશ્વ પ્રવાસન દિવસ નિમિત્તે પાટણના પ્રવાસન વારસા તરફ નજર કરીએ તો અહીં સંભાવનાઓનો ખજાનો જોવા મળે છે.
રાણીની વાવથી લઈને સહસ્ત્રલિંગ તળાવ, પટોળા, સિદ્ધપુરનું બિંદુ સરોવર અને શ્રીસ્થળ સંગ્રહાલય સુધી પાટણ પાસે પ્રવાસીઓને આકર્ષવા માટે ઘણું બધું છે, હવે જરૂર છે તો આ તમામ સ્થળોને એક સુવ્યવસ્થિત પ્રવાસન સર્કિટ સાથે જોડવાની, જરૂરી સુવિધાઓ વિકસાવવાની અને દેશ-વિદેશ સુધી તેનો પ્રચાર કરવાની. આપણો ઐતિહાસિક વારસો આપણી ઓળખ છે. પાટણ સ્થિત મ્યુઝિયમ દસ વર્ષ પહેલા બન્યું હતું, પણ મુલાકાતીઓની ઉદાસીનતા તેમજ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની ખામીઓને લઈ હાલ રીનોવેશનનુ કામ ચાલતા બંધ છે.
જ્યારે ચાણસ્મા તાલુકાના દેલમાલ ગામે આવેલ મ્યુઝિયમ ખંઢેર હાલતમા છે. ઝડપથી થઈ રહેલા વિકાસ વચ્ચે આ વારસાની જાળવણી એટલી જ જરૂરી છે, કારણ કે જે સમાજ પોતાના ઇતિહાસ અને ધરોહરને સાચવે છે તે પોતાની આગામી પેઢીને પોતાની ઓળખ સાથે જોડાયેલો રાખી શકે છે. વિશ્વ પ્રવાસન દિવસ માત્ર પ્રવાસ કરવાની વાત નથી કરતો પરંતુ આપણા વારસા સંસ્કૃતિ અને ધરોહરને ઓળખવાની અને તેને જાળવવાની તક પણ આપે છે. પાટણ જ્યાં ઇતિહાસ આજે પણ જીવંત છે.
આ પણ વાંચો