ETV Bharat / state

વિશ્વ રંગભૂમિ દિવસ: ગુજરાતી રંગભૂમિનો ઇતિહાસ અને નવા પડકાર; OTTના જમાનામાં ટકી રહેવાનો પ્રયાસ કરતા કલાકાર

OTT અને ડિજિટલ મીડિયાના જમાનામાં ગુજરાતી રંગભૂમિને ટકાવી રાખવાનો પ્રયાસ કરતા કલાકાર

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 27, 2026 at 4:22 PM IST

|

Updated : March 27, 2026 at 4:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: આજે વિશ્વ રંગભૂમિ દિવસ છે. આ દિવસની શરૂઆત 1961માં ઇન્ટરનેશનલ થિયેટર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન ગુજરાતી રંગભૂમિનો ઇતિહાસ અને નવા પડકારો વિશે વાત કરીએ...

ગુજરાતી રંગભૂમિનો ગૌરવપૂર્ણ ઇતિહાસ

આપણે ગુજરાતી છીએ અને આપણે ગુજરાતી નાટકને બહુ જ પસંદ કરીએ છીએ. ગુજરાતી રંગભૂમિનો ઇતિહાસ પણ ખૂબ જ ગૌરવપૂર્ણ રહ્યો છે. ગુજરાતમાં નાટકની શરૂાત 19મી સદીમાં પારસી થિયેટરના પ્રભાવથી થઈ હતી. મુંબઈમાં પારસી નાટકો લોકોને બહુ જ ગમ્યા અને તેનાથી પ્રેરાઈને ગુજરાતી ભાષામાં નાટકો રચવાની શરૂઆત થઈ. રણછોડભાઈ ઉદયરામ દવે એક એવા વ્યક્તિ કે જેને ગુજરાતી રંગભૂમિના પિતા માનવામાં આવે છે અને તેમણે લક્ષ્મી નાટક દ્વારા રંગભૂમિને નવી દિશા આપી હતી ત્યાર પછી 20મી સદીમાં ગુજરાતી રંગભૂમિએ ઝડપથી વિકાસ કર્યો હતો. તમામ વિષયો પર નાટકો લખાવવાની શરૂઆત થઈ. ઉમાશંકર જોશી, ચંદ્રવદન મહેતા અને જયંતિ દલાલ જેવા લેખકો અને કલાકારોએ મહત્ત્વના અને લોકપ્રિય નાટકો લખ્યા હતા જેના લીધે રંગભૂમિ માતૃ મનોરંજનનું સાધન નહીં પણ સમાજમાં જાગૃતિ લાવવાનું એક શક્તિશાળી માધ્યમ બન્યું.

થિયેટર ડાયરેક્ટર જનક રાવલ જણાવે છે કે, સૌ પ્રથમ હું વિશ્વ રંગ ભૂમિ દિવસની સૌને શુભેચ્છા આપું છું. વિશ્વ રંગભૂમિ મંચ આજે એક એવા વળાંકે આવીને ઊભું છે કે જ્યારે આખી દુનિયામાં હિંસા અને વિભાજન ખૂબ જ વધી ગયું છે ત્યારે રંગભૂમિ માત્ર એક મંચ નહીં પણ તેની એક જવાબદારી ઊભી થાય છે. સમાજને થિયેટર દ્વારાએ સવાલો પૂછવામાં આવે કે આપણે ક્યાં જઈ રહ્યા છીએ? ગુજરાતના રંગભૂમિનો ઇતિહાસ ખૂબ સમૃદ્ધ છે. 1950થી ગુજરાતી ભાષામાં નાટકો લખવાની શરૂઆત થઈ અને મંચ પર નાટકો રજૂ કરવામાં આવ્યું. ગુજરાતી નાટકોમાં દલપતરામ અને રણછોડભાઈ, ઉદયરામ દવે જેવા લેખકોનું મહત્વનું યોગદાન છે. લગભગ 1850ની આસપાસ સૌ પ્રથમ નાટક આવ્યું જેનું નામ હતું લલીતા દુ:ખદર્શક. આ નાટકમાં સ્ત્રીની વેદના અને સ્ત્રી પરના અત્યાચારની વાત હતી. ધીમે ધીમે રંગભૂમિ વિકાસ કરવા લાગી અને આજે AI અને ટેકનોલોજીના જમાનામાં પણ રંગભૂમિ લોકોનું ફેવરિટ છે. મોટા મંચ કરતા અમદાવાદમાં નાના નાટક સેન્ટર ઉભા થયા છે અને લોકોને યુવાનો રંગ મંચ તરફ આકર્ષાયા છે. થિયેટરના ઘણા પ્રશ્નો છે પરંતુ આજે પરણ થિયેટર લોકોને ગમે છે.

રંગભૂમિના દિવસે દિલ્હીથી આવેલા કોસ્ચ્યુમ ડિઝાઇનર ક્રિતી વી શર્માએ જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાતી થિયેટર ફેમસ થિયેટર છે અને આજે વિશ્વ રંગ ભૂમિના દિવસે હું અમદાવાદમાં છું. થિયેટર એક સમાજિક ફોર્મ છે, સમાજમાં બદલાવ આવશે તો એની અસર સ્ટોરીઝ અને થિયેટર પર પડશે જ. ટેકનોલોજી વધી છે અને ટેકનોલોજીની સાથે થિયેટર ચાલી રહ્યું છે ત્યારે અમદાવાદના થિયેટર એન્ડ મીડિયા સેન્ટરમાં જે નાટક એક્ઝિબિશન લગાવવામાં આવ્યું છે જેમાં થિયેટરનો ઇતિહાસ અને નવા ચેલેન્જ વિશે વાત કરવામાં આવી છે.

થિયેટર મીડિયા સેન્ટરના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર અને આર્ટિસ્ટ મનવિતા બારાડીએ જણાવ્યું હતું કે, આ દિવસ થિયેટર માટે ખુબ જ મહત્ત્વનો છે. દરેકની અંદર એક એક્ટર હોય છે અને તે કંઇકને કઇક રોલ ભજવે છે. આજના દિવસે સ્ટેજ પર અને પડદા પાછળ પણ એક રોલ ભજવી રહ્યા છીએ. દરેક રાજ્યની પોતાની અલગ થિયેટર શૈલી છે.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, વિશ્વ રંગભૂમિના દિવસે ગુજરાતી રંગભૂમિના વિકાસ, અધ્યયન અને પ્રચાર માટે સમર્પિત સંસ્થા થિયેટર મીડિયા સેન્ટર દ્વારા "All About Natak Fest 2026-Session 4"નું આયોજન થિયેટર મીડિયા સેન્ટરના પ્રાંગણમાં કરવામાં આવ્યું છે. આ વિશિષ્ટ 9 દિવસીય નાટ્ય મહોત્ત્સવ માત્ર અને માત્ર નાટક અને તેની વિવિધ કલાત્મક પરિણામોને સમર્પિત છે.

મનવિતા બારાડીએ જણાવ્યું હતું કે, આ પ્રદર્શન ગુજરાતી રંગભૂમિના વિકાસની એક એવી સફર રજૂ કરે છે જેમાં નવા પ્રયોગો અને નવી અભિવ્યક્તિની શોધ કરવામાં આવી છે.આ પ્રદર્શન ખાસ કરીને સ્વતંત્રતા પછીના સમયગાળામાં ગુજરાતી રંગભૂમિ કેવી રીતે બંધ મંચથી બહાર આવીને ખુલ્લા અવકાશ, સામુદાયિક સ્થળ, શૈક્ષણિક પરરિસર અને વૈકલ્પિક મંચમાં પ્રવેશી તે પ્રક્રિયાને દસ્તાવેજી સ્વરૂપે રજૂ કરે છે. પ્રદર્શન દરમિયાન આર્કાઇવલ ફોટોગ્રાફ્સ, નાટ્યપ્રસ્તુતિઓના પોસ્ટર્સ, સ્ક્રિપ્ટના અંશો, વેશભૂષા, મંચસામગ્રી, પ્રકાશ વ્યવસ્થાના ઉદાહરણો અને દૃશ્યરચનાના નમૂનાઓ દ્વારા પ્રયોગાત્મક રંગભૂમિના વિવિધ પાસાઓને સરળ રીતે રજૂ કરવામાં આવ્યા છે.

આજના સમયમાં ગુજરાતી રંગભૂમિ કેટલાક પડકારોનો સામનો કરે છે જેમાં ખાસ કરીને ડિજિટલ મીડિયાની સ્પર્ધા, OTT પ્લેટફોર્મ, મોબાઇલ અને સોશિયલ મીડિયાના કારણે લોકો થિયેટરથી દુર થઈ રહ્યા છે. પ્રેક્ષકોની સંખ્યા ઘટી છે પરંતુ લોકોને લાઈવ નાટક જોવામાં રસ હોય છે અને તે ક્યારેય ઓછો નહીં થાય. આધુનિક સમયમાં ગુજરાતી રંગભૂમિ નવા નવા પ્રયોગો સાથે આગળ વધી રહી છે તેને ડિજિટલ મીડિયાને ઘટતા પ્રેક્ષકો જેવા પડકારોનો સામનો કરવો પડે છે તેમ છતાંય યુવા કલાકારોના પ્રયત્નોથી રંગભૂમિ જીવંત છે અને સતત નવી દિશામાં આગળ વધી રહી છે.

TAGGED:

NEW CHALLENGES OF GUJARATI THEATRE
WORLD THEATRE DAY
GUJARATI RANG BHOMI
NEW CHALLENGES OF GUJARATI THEATRE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.