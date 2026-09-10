વિશ્વ આત્મહત્યા નિવારણ દિવસ: હત્યા બાદ આત્મહત્યાની ઘટનામાં થઈ રહ્યો છે ચોંકાવનારો વધારો, મનોવૈજ્ઞાનિકે શું કહ્યું?
વિશ્વ આત્મહત્યા નિવારણ દિવસ પર બહાઉદ્દીન સરકારી કોલેજમાં મનોવિજ્ઞાનના અધ્યાપક પ્રો. પી.વી બારસિયાએ ETV ભારત સાથે વાત કરી હતી.
Published : September 10, 2026 at 2:10 PM IST
જુનાગઢ: આજે સમગ્ર વિશ્વમાં આત્મહત્યા નિવારણ દિવસ મનાવવામાં આવી રહ્યો છે. સતત વધતા જતા આત્મહત્યાના કિસ્સાને ધ્યાને રાખીને વિશ્વના લોકો માનસિક રીતે સતેજ થાય અને આત્મહત્યાના કિસ્સાઓ બનતા અટકે તે માટે આ દિવસની ઉજવણી થતી હોય છે. એક સમયે સામૂહિક આત્મહત્યા કે આત્મહત્યાના કિસ્સા જોવા મળતા હતા. પરંતુ આજે તેમાં ખૂબ જ ચિંતાજનક કહી શકાય તે પ્રકારે હત્યા બાદ આત્મહત્યાના કિસ્સાઓ સામે આવી રહ્યા છે. આધુનિક યુગમાં તમામ સાધન, સંપદા અને સુવિધાની વચ્ચે પણ લોકો માનસિક રીતે તૂટી રહ્યા છે. જેને કારણે હત્યા પછી આત્મહત્યા થઈ રહી છે. આ ચિંતાજનક અહેવાલો પછી સૌ કોઈ જાગૃત થવાની પણ જરૂર છે. જેથી આત્મહત્યા પહેલા હત્યા કરવાના કિસ્સાઓમાં ઘટાડો કરી શકાય.
આજે વિશ્વ આત્મહત્યા નિવારણ દિવસ
આજે વિશ્વ આત્મહત્યા નિવારણ દિવસ મનાવવામાં આવી રહ્યો છે. આધુનિક યુગમાં માનસિક તણાવને કારણે લોકો જીવન જીવવાને પ્રત્યે ખૂબ જ ઉદાસીન બનીને આત્મહત્યા કરી રહ્યા છે. જેની પાછળ સૌથી મોટા કારણ તરીકે માનસિક તાણને જવાબદાર માનવામાં આવે છે. આજે સમગ્ર વિશ્વના દેશોમાં સૌથી મોટી કોઈ બીમારીનું સ્વરૂપ સતત ચિંતાજનક રીતે આગળ વધી રહ્યું હોય તો તે છે માનસિક તાણ માનસિક તાણને કારણે કોઈપણ વ્યક્તિ જીવન જીવવાને લઈને ખૂબ જ ઉદાસીનતા સાથે આત્મહત્યા કરે છે. જેને કારણે આત્મહત્યા કરનાર વ્યક્તિનો પરિવાર પણ આટલા જ માનસિક તાણમાં ફસાઈ પડે છે અને એક વ્યક્તિ પાછળ બીજી વ્યક્તિઓ પણ આત્મહત્યા કરવા તરફ પ્રેરાય છે.
તમામ સાધન સંપદાની વચ્ચે હત્યા બાદ આત્મહત્યા
આ અંગે બહાઉદ્દીન સરકારી કોલેજમાં મનોવિજ્ઞાનના અધ્યાપક પ્રો. પી.વી બારસિયાએ ETV ભારત સાથે વાત કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આત્મહત્યા એ કોઈ આજની સમસ્યા નથી ઘણા સમયથી આત્મહત્યાના કિસ્સાઓ બનતા સૌ કોઈએ જોયા છે. પરંતુ તેનું પ્રમાણ ખૂબ જ સામાન્ય હતું. આજે આધુનિક યુગમાં તમામ સુખ સુવિધા અને સાધન સંપદાની વચ્ચે પણ આત્મહત્યાના કિસ્સાઓ અને તેમાં પણ સામૂહિક રીતે આત્મહત્યાના કિસ્સાઓ ખૂબ જ ચિંતાજનક રીતે આગળ વધી રહ્યા છે. જેની પાછળ આર્થિક અસમાનતા દેખાદેખી અને કેટલાક કિસ્સામાં સોશિયલ મીડિયાનું વળગણ પણ જોવા મળે છે. 10 કે 12 વર્ષના પ્રાથમિક શાળામાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીથી લઈને આઈએએસ અધિકારી સુધી પહોંચેલા અને ખૂબ જ શિક્ષિત માનવામાં આવતા લોકો દ્વારા પણ આજે આત્મહત્યા કરવામાં આવી રહી છે. આ પ્રકારના અહેવાલો આજથી બે ત્રણ દશકા પૂર્વે ભાગ્યે જ જોવા મળતા હતા. જેમાં પણ હવે આજે ચિંતાજનક રીતે વધારો થયો છે.
આત્મહત્યા પૂર્વે હત્યા ખૂબ જ ચોકાવનારું પરિવર્તન
આજે આધુનિક યુગમાં હત્યા કરતા પૂર્વે હત્યાના કિસ્સાઓ પણ ખૂબ જ ચિંતાજનક રીતે આગળ વધી રહ્યા છે. થોડા દિવસ પૂર્વે કેશોદમાં નવ દંપતી યુગલ વચ્ચે પારિવારિક ઝઘડાને કારણે પહેલાં પતિએ પત્નીની હત્યા કરી અને ત્યાર બાદ પતિએ આત્મહત્યા કરી. આ પ્રકારના કિસ્સાઓ હવે સતત વધી રહ્યા છે. તેની પાછળ પણ માનસિક તાણ કે સમાજ માં વ્યાપેલી અસમાનતા અને પારિવારિક ઝઘડા તેમજ દેખાદેખીને કારણે આવા કિસ્સાઓ પણ સતત વધી રહ્યા છે. તો બે ત્રણ વર્ષ પૂર્વે પતિ અને બાળકોનું અકસ્માતમાં મોત થયા બાદ માનસિક તાણમાં સરકી ગયેલી પત્ની એ જલદ પ્રવાહી પી લઈને આત્મહત્યા કરી હતી. આ પ્રકારના કિસ્સાઓ આજે સતત બનતા જોવા મળે છે. ન માત્ર બનતા જોવા મળે છે પરંતુ દર વર્ષે તેમાં ખૂબ મોટો વધારો પણ થઈ રહ્યો છે. જે કોઈ પણ સમાજ દેશ કે સંસ્કૃતિ માટે ખૂબ જ પ્રાણ ઘાતક માનવામાં આવે છે.
આર્થિક અસમાનતા દેખાદેખી પણ કારણ
આજે આધુનિક યુગમાં આર્થિક અસમાનતા દેખાદેખી અને 21મી સદીના સૌથી મોટા દૂષણ તરીકે ધીમે ધીમે લોકોનું પારિવારિક જીવન નષ્ટ કરી રહેલા સોશિયલ મીડિયાને કારણે પણ હત્યા બાદ આત્મહત્યા કે હત્યાના કિસ્સાઓ સતત વધી રહ્યા છે. આર્થિક અસમાનતાને કારણે પણ કેટલાક પરિવારો આર્થિક સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરવા માટે ખૂબ મોટા નાણાકીય વિષચક્રમાં ફસાઈ જતા હોય છે. જેનાથી સમગ્ર પરિવારના લોકો આત્મહત્યા કર્યાના કિસ્સા પણ અનેકવાર સામે આવ્યા છે. તો બીજી તરફ 21મી સદીના સૌથી મોટા દૂષણ તરીકે ધીમે ધીમે આગળ વધી રહેલા સોશિયલ મીડિયાના કારણે પણ કેટલાક લોકો આત્મહત્યા કરવા તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ ગરીબ કે સામાન્ય લોકોના વર્ગમાં જોવા મળતી નથી. મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં સુખી-સંપન્ન, પૈસાપાત્ર વર્ગ અને શૈક્ષણિક રીતે ખૂબ સારો અભ્યાસ કરેલા લોકો આત્મહત્યા કે હત્યા કરવા તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. જે પણ આધુનિક યુગની સૌથી મોટી સમસ્યા બની રહી છે. જેનું નિરાકરણ સમગ્ર વિશ્વના લોકોએ કરવું પડે તેવી અતિ ચિંતાજનક સ્થિતિનું નિર્માણ પણ થઈ ચૂક્યું છે.
ડિસ્ક્લેમર: આત્મહત્યા એ કોઈ ઉકેલ નથી
જો તમને આત્મહત્યાના વિચારો આવી રહ્યા હોય, અથવા તમે કોઈ મિત્ર વિશે ચિંતિત હોવ, અથવા તમને ભાવનાત્મક ટેકોની જરૂર હોય, તો કોઈ એવી વ્યક્તિ છે જે હંમેશા તમારી વાત સાંભળવા માટે તૈયાર હોય છે. સ્નેહા ફાઉન્ડેશન - 04424640050 (24x7 ઉપલબ્ધ) અથવા iCall, ટાટા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સોશિયલ સાયન્સિસ હેલ્પલાઇન 9152987821 પર કૉલ કરો (સોમવારથી શનિવાર સવારે 8 થી રાત્રે 10 વાગ્યા સુધી ઉપલબ્ધ)
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