વિશ્વ ચકલી દિવસ: સુરેન્દ્રનગરના 'સ્પેરો મેન'નું અનોખું ચકલી બચાવો અભિયાન, 51 હજાર ચકલીઓના રહેવા માટે ઘર બનાવ્યા

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 20, 2026 at 3:22 PM IST

સુરેન્દ્રનગર : આજે વિશ્વ ચકલી દિવસ છે. ચકલી હાલ લુપ્ત થતી જાય છે. શહેરમાં ભાગ્યેજ જોવા મળતી ચકલીની સંખ્યા ખૂબ ઓછી થઈ છે, ત્યારે સરકાર તેમજ પક્ષીપ્રેમીઓ આ ચકલીની પ્રજાતિને બચાવવા માટેનું અભિયાન ચાલવી રહ્યા છે. લોકો પણ આ કાર્યમાં આગળ આવે તે જરૂરી છે.

ધ્રાંગધ્રાના શંભુભાઈએ ચકલીઓને બચાવવા માટે 2012થી એક અભિયાન શરૂ કર્યું હતું. શંભુભાઈને એક કરુણ ઘટનાથી આ ચકલીઓને બચાવવાની પ્રેરણા મળી અને આ પ્રેરણા થકી 51,000 હજાર લાકડાના ચકલી ઘર બનાવવાની સાથે તેનું લોકોને વિતરણ કરવુ સાથે લોકોને ચકલીને બચાવવા માટે અપીલ કરી રહ્યા છે. નાનું એવું પક્ષી ચકલી જે તમારા આંગણમાં તમારા ઘરમાં ચીચી કરતી આવતી અને તમારા ચહેરા પર સ્મિત લાવતી અને બાળકોને અતિ પ્રિય ચકીબેન એકંતરે લુપ્ત થતી ગઈ છે.

ધ્રાંગધ્રામાં રહેતા શંભુભાઈ મિસ્ત્રી વ્યવસાયે સુથારી કામ કરે છે, પણ તેમની સેવામાં એક વિશેષતા છે. પોતાના ધંધામાંથી સમય કાઢીને તેઓ બે કલાક આ ચકલીઓ માટે લાકડાના ઘર બનાવે છે અને તે ઘર મજબૂત ટકાઉ વરસાદથી ઠંડી ગરમીથી રક્ષણ આપે છે. ચકલીની આવરદા 10 થી 12 વર્ષની હોય છે, તેઓ અત્યાર સુધીમાં 51000 ચકલી ઘર વિતરણ કરવાં માટે સંકલ્પ લીધેલો તે પૂર્ણ કરેલ છે. જેમાં તેમને દસથી બાર વર્ષનો સમય લાગ્યો હતો.

શંભુભાઈ મિસ્ત્રી, નિશુલ્ક ચકલી ધર વિતરણ કરનાર

લાકડાના ચકલી ઘર બનાવવાની પ્રેરણા તેમને ત્યારે મળી જ્યારે તેમના ઘરમાં એક પુઠાનુ ઘર લગાવેલ હતું. જેમાં ચકલીનું માળો હતો, તે રોજ ઘરેથી નીકળતા ત્યારે તેની તરફ જોતા પરંતુ એક દિવસ વરસાદ આવવાથી આ માળો ભીંજાઈ ગયો અને માળો તુટી ગયો તેથઈ ઈંડા નીચે પડી ગયા આ જોઈને શંભુભાઈને ઘણું દુખ લાગ્યું અને તેમણે નક્કી કર્યું કે આજથી હું આ ચકલીએ માટે લાકડાના ઘર બનાવીશ અને આ લાકડાના ઘર બનાવીનેેેેેેેે લોકોના ઘરે, મંદિરોમાં અને શાળાઓમાં પણ ફ્રીમાં આપીશ. જેથી દરેક જગ્યાએ ચકલીઓને એક મજબુત ઘર મળી રહે આમ તેમણે આવી રીતે એક અભિયાનની શરુઆત કરેલી જેમાં તેમણે સફળતા મળી.

આ ચકલી ઘર તેમણે અનેક સંસ્થાઓમાં પણ વિનામુલ્યે વિતરણ કર્યું છે. આ જોઈને લોકો જન્મદિવસ કે શ્રધ્ધાંજલિ રુપે પણ ચકલીઘર બનાવીને આ કાર્યમાં શંભુભાઈને મદદરૂપ થઈને ચકલીઓને પાછી લાવવાના પ્રયત્નો સફળ થયા છે. લોકોમાં જાગૃતતા આવી છે અને પોતાના ઘરે ચકલીઘર લગાવતા થયા છે,

શંભુભાઈએ અપીલ કરી કે, ધીમે ધીમે બધાના સહકારથી આ લુપ્ત થતી ચકલીઓને બચાવી શકીશું અને આ પરમાત્માના જીવનું રક્ષણ કરવું તે આપણી જવાબદારી છે. પ્રકૃતિ તેના સૌંદર્યથી શોભે છે, તેને નાશ કરવાનો આપણો કોઈ અધિકાર નથી. આપણી ભૌતિકતા માટે કોઈ પણ જીવનો નાશ કરવો તે માનવ જીવના વિનાશને નોતરે છે, તેથી પ્રકૃતિ સાથે પ્રેમ કરી અને તેના જીવનું રક્ષણ કરી તે માટે લોકોને અપીલ કરી હતી. શંભુભાઈ પોતે આ ચકલીઘર સ્કૂલમાં મંદિરમાં, તેમજ બગીચા અને તળાવની આસપાસ પોતે જાતે જઈને લગાડી આપે છે.

ચકલીઘર લેવા આવનાર વ્યક્તિને આ ચકલીઘર નિઃશુલ્ક આપે છે. જો કોઈ વ્યક્તિને વધુ ઘર જોતા હોય તો તે ખર્ચાના પૈસા લઈને બનાવી આપે છે. આ કાર્યમાં તેના મિત્રો પણ તેને મદદરૂપ થાય છે. પક્ષીપ્રેમીઓ પણ આ સેવાકીય કાર્યમાં સાથ આપી રહ્યા છે. તેમના દ્વારા ચકલીઘર લેવા આવનાર વ્યક્તિને આ ચકલીઘર નિઃશુલ્ક આપે છે. આ કાર્યમાં તેમના મિત્રો પણ તેને મદદરૂપ થાય છે. પક્ષીપ્રેમીઓ પણ આ સેવાકીય કાર્યમાં સાથ આપી રહ્યા છે. આજ ચકલી દિવસે શંભુભાઈએ ધ્રાંગધ્રા શહેરની સ્કૂલમાં જઈને ચકલી બચાવવા માટે લોકોને અપીલ કરી હતી અને ચકલીનું શું મહત્વ છે તે વિશે માર્ગદર્શન આપ્યું હતું અને ચકલીના માળાનું વિતરણ કર્યું હતું.

આ પણ વાંચો...

  1. World Sparrow Day : જાણો શા માટે આજના દિવસે ઉજવવામાં આવે છે 'વિશ્વ ચકલી દિવસ'
  2. ઘર ઘરના પક્ષીને બચાવવા માટે ઉજવાઈ છે 'વિશ્વ ચકલી દિવસ'

