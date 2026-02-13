World Radio Day: અમદાવાદમાં અનોખુ રેડિયો હેરિટેજ મ્યુઝિયમ, દેશ-વિદેશના 120થી વધુ દુર્લભ રેડિયોનું કલેક્શન
અમદાવાદના સિદ્ધાર્થ પટેલે દેશ-વિદેશના 120થી વધુ દુર્લભ રેડિયોનું અનોખુ હેરિટેજ મ્યુઝિયમ બનાવ્યું છે.
Published : February 13, 2026 at 11:14 AM IST
અમદાવાદ: 13 ફેબ્રુઆરી એટલે કે વિશ્વ રેડિયો દિવસ...આજે જ્યારે દુનિયા મોબાઇલ અને ઇન્ટરનેટના સમયમાં આગળ વધી ગઇ છે ત્યારે અમદાવાદમાં એક વ્યક્તિ એવો છે જેની સવાર આજે પણ રેડિયોના અવાજથી શરૂ થાય છે અને રાત પણ રેડિયો સાંભળતા સાંભળતા જ સમાપ્ત થાય છે. અમદાવાદના શખ્સે દેશ-વિદેશના 120થી વધુ દુર્લભ રેડિયોનું અનોખુ હેરિટેજ મ્યુઝિયમ બનાવ્યું છે.
અમદાવાદમાં અનોખુ રેડિયો હેરિટેજ મ્યુઝિયમ
અમદાવાદ હવે માત્ર સ્થાપત્યના વારસાથી જ ઓળખાતું શહેર નથી રહ્યું, પરંતુ હવે તે અવાજ અને તરંગોના ઇતિહાસને પણ સાચવી રહ્યું છે. 13 ફેબ્રુઆરી ‘વિશ્વ રેડિયો દિવસ’ નિમિત્તે શહેરમાં દેશ-વિદેશના 120થી વધુ દુર્લભ રેડિયોના અનોખા હેરિટેજ મ્યુઝિયમનો પ્રારંભ થયો છે.
રેડિયોપ્રેમી સિદ્ધાર્થ પટેલ માટે આ માત્ર સંગ્રહ નથી, પરંતુ જીવનભરનો જુસ્સો છે. બાળપણથી જ રેડિયો સાંભળવાનો ભારે શોખ. વર્ષ 1980-81 દરમિયાન તેમણે રેડિયો બનાવવાનું યુનિટ શરૂ કરવાની પણ કલ્પના કરી હતી. તે સમયે 400-500 ડોલરના ઇમ્પોર્ટેડ રેડિયો ખરીદવાની સગવડ ન હોવાથી સ્વપ્ન અધૂરું રહ્યું, પરંતુ એ જ ક્ષણે દેશ-વિદેશના રેડિયો એકત્રિત કરવાની સફર શરૂ થઈ. આજે તેમની પાસે આશરે સવાસો જેટલાં વાલ્વવાળા રેડિયો છે, જેમાંથી મોટા ભાગના ઓરિજિનલ અને વર્કિંગ કન્ડિશનમાં છે. અમદાવાદ ઉપરાંત મુંબઈ, જયપુર અને ઉદયપુર જેવા શહેરોમાંથી સ્ક્રેપ ડીલરો દ્વારા મળેલા અનેક દુર્લભ મોડલ્સ આ સંગ્રહનો ભાગ બન્યા છે.
સિદ્ધાર્થ પટેલ પાસે રેડિયોનું અનોખુ મ્યુઝિયમ
- 1920થી 2026: ટેક્નોલોજીનો જીવંત ઇતિહાસ
- આ કલેક્શન ઇતિહાસ અને આધુનિકતાનો અનોખો સંગમ છે.
- 1920-30ના દાયકાના મોટા વાલ્વવાળા રેડિયો
- વર્ષ 1944માં વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન ઉપયોગમાં લેવાતા PCR રિસિવર
- મેટલ અને વુડન બોડીવાળા ક્લાસિક મોડલ્સ
- ત્રણ ફૂટ જેટલા કદાવર સેટથી લઈને હથેળીમાં સમાઈ જાય એવા પોર્ટેબલ રેડિયો
- GEC, Pye, Marconi, Philips, Murphy, Telefunken, Bush, Grundig જેવી આંતરરાષ્ટ્રીય કંપનીઓના મોડલ્સ પણ આ સંગ્રહમાં સામેલ છે.
વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન અફવાઓ રોકવા માટે રેડિયો એકમાત્ર અસરકારક માધ્યમ હતું. આજે ડિજિટલ યુગમાં પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 2014થી દર મહિને ‘મન કી બાત' દ્વારા દેશવાસીઓ સાથે સંવાદ કરે છે જે રેડિયોની અવિનાશી શક્તિને દર્શાવે છે.
જ્યારે અમદાવાદને વર્લ્ડ હેરિટેજ સિટીની માન્યતા મળી, ત્યારે જ આ અવાજના વારસાને એક છત નીચે લાવવાનો સંકલ્પ લેવામાં આવ્યો હતો. આ મ્યુઝિયમ માત્ર રેડિયોનો સંગ્રહ નથી, પરંતુ નવી પેઢીને 100 વર્ષની ટેક્નોલોજી અને સંચાર ક્રાંતિનો જીવંત અનુભવ કરાવતું એક ઐતિહાસિક કેન્દ્ર છે — જ્યાં અવાજ માત્ર સાંભળાતો નથી, પરંતુ ઇતિહાસ ગુંજે છે.
