World Radio Day: ચલાલાના નિવૃત્ત શિક્ષકે ઘરને જ બનાવ્યું 'રેડિયો મ્યુઝિયમ', 400થી વધુ રેડિયોનો ખજાનો
વિશેષ વાત એ છે કે મ્યુઝિયમમાં રહેલા તમામ 400થી વધુ રેડિયો સંપૂર્ણ રીતે ચાલુ કન્ડિશનમાં છે.
Published : February 13, 2026 at 1:47 PM IST
અમરેલી : 13 ફેબ્રુઆરી સમગ્ર વિશ્વમાં વિશ્વ રેડિયો દિવસ ઉજવવામાં આવે છે, ત્યારે અમરેલી જિલ્લાના ચલાલા ગામે રહેતા નિવૃત શિક્ષક સુલેમાનભાઈ દલનું ઘર રેડિયોપ્રેમીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું છે. રેડિયોની શરૂઆતના યુગથી લઈને વર્ષ 2026 સુધીના લેટેસ્ટ મોડલ સુધીના 400થી વધુ રેડિયોની અનોખી સંગ્રહશાળાને કારણે તેમનું ઘર આજે એક જીવંત રેડિયો મ્યુઝિયમ તરીકે ઓળખાય છે.
80 વર્ષની ઉંમરે પણ નવયુવાન જેવી ઉર્જા સાથે સુલેમાનભાઈ આજે પણ રેડિયોની દુનિયામાં સક્રિય છે. તેમના મ્યુઝિયમમાં જુનવાણી વાલવાળા રેડિયો, ત્રણથી ચાર ફૂટ લાંબા વિશાળ રેડિયો, તેમજ 15થી 20 બેન્ડ ધરાવતા એવા રેડિયોનો સંગ્રહ છે, જે પોતાના સમયમાં વિદેશી સ્ટેશનો પણ પકડી શકતા હતા. વિશેષ વાત એ છે કે મ્યુઝિયમમાં રહેલા તમામ 400થી વધુ રેડિયો સંપૂર્ણ રીતે ચાલુ કન્ડિશનમાં છે.
"રેડિયો હવે મેન્યુફેક્ચરિંગ પણ નથી અને રેડિયો હવે કોઈ કલેક્શન કરવાવાળા પેલા વાલવાળા રેડિયો આવતા તે હવે મળતા નથી, તે ગરમ થાય પછી ચાલુ થતા મારી પાસે દરેક કંપનીના વિદેશના અલગ અલગ રેડિયો અને વાલ વાળા રેડિયો છે. 25 થી 30 બેડ સુધીના મારી પાસે રેડિયો છે, જે ફોરેનના છે. પેલા રેડિયોના લાયસન્સ આવતા જે પંદર રૂપિયા જે કંપની પાસેથી રેડિયો રે તે કંપની જેમનું લાયસન્સ આપતું અને એનો ચાર્જ પંદર રૂપિયા હતો." - સુલેમાનભાઈ દલ, રેડીયો સંગ્રહકાર
સુલેમાનભાઈ માત્ર રેડિયો સંગ્રહક નથી, પરંતુ તેઓ પોતે તમામ રેડિયો રીપેર પણ કરે છે. બાળપણથી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ પ્રત્યેનો શોખ હોવાને કારણે તેમણે તે સમયના ઇલેક્ટ્રોનિક્સ કોર્સ પણ કરેલા. તેની મદદથી રેડિયો સહિત જુના તમામ ઇલેક્ટ્રોનિક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ રીપેર કરવામાં તેઓ પારંગત બન્યા છે. નોકરી દરમિયાન પણ તેમણે પોતાનો શોખ ક્યારેય છોડ્યો નહીં અને સતત નવા-નવા રેડિયોની શોધ અને સંગ્રહ ચાલુ રાખ્યો.
આજે તેમના ઘરે 400 જેટલા રેડિયો છે અને આખું ઘર રેડિયોથી ભરેલું જોવા મળે છે. આ સુલેમાન ભાઈના કિચનમાં પણ રેડિયો મુકેલા છે, બેડરૂમમાં પણ રેડિયો મૂકેલા છે. ઘરના હોલમાં પણ રેડિયો મૂકેલા છે, ટૂંકમાં આખા ઘરમાં રેડિયો સિવાય કોઈ વસ્તુ આ રેડિયો પ્રેમીના ઘરમાં દેખાતી નથી. રેડિયોના પ્રારંભિક સમયમાં લાયસન્સ લેવું ફરજિયાત હતું, ત્યારે મળતી પરમિશનની બુક પણ સુલેમાનભાઈએ આજ સુધી સંભાળી રાખી છે, જે તેમના સંગ્રહને ઐતિહાસિક મહત્તા આપે છે.
"સુલેમાનભાઈ દલનું વ્યક્તિત્વ અદભુત છે. રેડિયો પ્રત્યેનો તેમનો શોખ અને સમર્પણ આશ્ચર્યજનક છે. 80 વર્ષની ઉંમરે પણ તેઓ આખો દિવસ રેડિયોમાં વ્યસ્ત રહે છે અને તેમની સ્ફૂર્તિ કાબિલે-તારીખ છે." - હિમાંશુભાઈ ભટ્ટ, મુલાકાતી
આ અનોખું રેડિયો મ્યુઝિયમ જોવા માટે મુંબઈ, અમદાવાદ, રાજકોટ સહિત ગુજરાતભરના વિવિધ શહેરોમાંથી લોકો આવે છે. રેડિયો સંગ્રહને સાચવવામાં સુલેમાનભાઈના ચારેય પુત્રો તેમનો પૂરતો સહયોગ આપે છે. ખાસ કરીને તેમનાના પુત્ર મૂંનવર ભાઈ દલ પિતાની સંભાળ રાખી, રેડિયો સંબંધિત તમામ કામોમાં મદદરૂપ બને છે અને તેમની સાથે રહે છે.
વિશ્વ રેડિયો દિવસની પૂર્વસંધ્યાએ ચલાલા ગામનો આ રેડિયો મ્યુઝિયમ માત્ર સંગ્રહ નહીં, પરંતુ રેડિયોના સુવર્ણ યુગની જીવંત યાદોનું પ્રતિક બનીને ઉભર્યું છે. આ સાથે તેમની પાસે અનેક ચાવીથી ચાલતા વાજા પણ છે જે એલપી રેકોર્ડ પણ ચાલે છે અને વીજળી વિના તે કાર્યરત થાય છે, માત્ર ચાવી ભરવાથી તેનો ઓડિયો આવે છે અને તે રેકોર્ડ તરીકે મધુર ગીત સંભળાવે છે.
આવી અનેક જૂની વેરાઈટીઓ એન્ટિક વસ્તુ જેને ઐતિહાસિક ધરોહર કહી શકાય આવી અનેક વસ્તુઓનો શોખ સુલેમાનભાઈ દલ ધરાવે છે. આજે વિશ્વ રેડિયો દિવસ નિમિત્તે આ રેડિયો મેનને અને તેના મ્યુઝિયમને યાદ કરવાના જ રહ્યા, અહીં તેમની મુલાકાતે પણ લોકો બહારથી આવી અને આ રેડિયોનો સંગ્રહ એમના મ્યુઝીયમમાં નિહાળે છે.
