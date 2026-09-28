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World Rabies Day 2026: કૂતરું કરડે તો શું કરવું? હડકવાથી બચવા આટલું કરો

હડકવો એ વાયરલ ચેપી બીમારી છે, જે સંક્રમિત કૂતરા, બિલાડી કે અન્ય પ્રાણીના કરડવાથી મનુષ્યોમાં ફેલાતા મગજ તથા નર્વસ સિસ્ટમ પર અસર કરે છે.

સમયસર રસી જ બચાવી શકે છે જીવન
સમયસર રસી જ બચાવી શકે છે જીવન (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 28, 2026 at 6:39 AM IST

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રોશન આરા, અમદાવાદ: અમદાવાદ સહિત દેશભરમાં રખડતા કૂતરાઓના કરડવાની ઘટનાઓ અને હડકવા જેવી જીવલેણ બીમારીને લઈને જાહેર આરોગ્યનો પ્રશ્ન સતત મહત્ત્વનો બની રહ્યો છે. કૂતરાનું એક નાનું બટકું, સામાન્ય ખંજવાળ જેવો ઘા અથવા પ્રાણીની લાળનો ખુલ્લા ઘા સાથે સંપર્ક પણ ગંભીર જોખમ ઊભું કરી શકે છે. ઘણી વખત લોકો કૂતરાએ કરડ્યા બાદ ઘાને સામાન્ય સમજીને અવગણે છે અથવા ઘરગથ્થુ ઉપચાર કરે છે, પરંતુ આવી બેદરકારી જીવલેણ સાબિત થઈ શકે છે.

દર વર્ષે 28 સપ્ટેમ્બરે વિશ્વ રેબિઝ દિવસ મનાવવામાં આવે છે. આ દિવસનો મુખ્ય હેતુ હડકવા અંગે જાગૃતિ ફેલાવવાનો, સમયસર રસીકરણનું મહત્ત્વ સમજાવવાનો અને માનવ તથા પ્રાણીના આરોગ્યની સુરક્ષા માટે જરૂરી પગલાંઓ તરફ લોકોનું ધ્યાન દોરવાનો છે.

કૂતરું કરડે તો શું કરવું? હડકવાથી બચવા આટલું કરો (Etv Bharat Gujarat)

અમદાવાદમાં આ મુદ્દો માત્ર આરોગ્ય વિભાગ પૂરતો મર્યાદિત નથી. રખડતા કૂતરાઓની સંખ્યા, કૂતરાઓનું રસીકરણ, ખસીકરણ, કચરાના યોગ્ય નિકાલ અને નાગરિકોની સુરક્ષા જેવા અનેક મુદ્દાઓ એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે. ત્યારે જાણીએ હડકવો કેવી રીતે ફેલાય છે, કૂતરું કરડે તો શું કરવું અને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના CNCD વિભાગની શું જવાબદારીઓ છે.

રેબિઝ શું છે અને તે કેવી રીતે ફેલાય છે?

રેબિઝ એટલે હડકવા. આ એક વાયરલ ચેપી બીમારી છે, જે મગજ અને નર્વસ સિસ્ટમ પર ગંભીર અસર કરે છે. સામાન્ય રીતે સંક્રમિત કૂતરાના કરડવાથી માણસમાં આ વાયરસ ફેલાય છે. જોકે બિલાડી, વાંદરો, શિયાળ, ચામાચીડિયું અને અન્ય સંક્રમિત સસ્તન પ્રાણીઓ પણ હડકવાનો ચેપ ફેલાવી શકે છે.

રેબિઝ શું છે
રેબિઝ શું છે (Etv Bharat Gujarat)

CNCD વિભાગના વડા નરેશ રાજપૂતે જણાવ્યું હતું કે અમદાવાદ શહેરને 2030 સુધીમાં રેબિઝ મુક્ત બનાવવા માટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને CNCD વિભાગ દ્વારા કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. 28 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ વર્લ્ડ રેબિઝ ડે છે, ત્યારે CNCD વિભાગ અને આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા અલગ અલગ પ્રવૃત્તિ કરવાની છે.

રેબિઝ નિવારણ અંગે જાગૃતિ લાવવા અને તેના નાબૂદી માટે સામૂહિક પગલાંને પ્રોત્સાહન આપવા માટે દર વર્ષે 28 સપ્ટેમ્બરના રોજ વિશ્વ રેબિઝ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે.

હડકવો કેવી રીતે ફેલાય છે
હડકવો કેવી રીતે ફેલાય છે (Etv Bharat Gujarat)

હડકવો એક જીવલેણ પરંતુ અટકાવી શકાય તેવો રોગ છે, જે સામાન્ય રીતે ચેપગ્રસ્ત પ્રાણીના કરડવાથી મનુષ્યોમાં ફેલાય છે. વિશ્વ હડકવા દિવસ 2026ની થીમ, "સ્ટ્રોંગર ટુગેધર", હડકવા મુક્ત ભારત પ્રાપ્ત કરવા માટે સમુદાયો, પશુચિકિત્સા વ્યાવસાયિકો, આરોગ્યસંભાળ કાર્યકરો, સ્થાનિક સત્તાવાળાઓ અને પ્રાણી કલ્યાણ સંગઠનો વચ્ચે સહયોગ અને વહેંચાયેલ જવાબદારીના મહત્વ પર પ્રકાશ પાડે છે.

ભારતીય પશુ કલ્યાણ બોર્ડ તમામ રાજ્ય પશુ કલ્યાણ બોર્ડ, પશુ કલ્યાણ સંગઠનો, શહેરી સ્થાનિક સંસ્થાઓ, જિલ્લા પશુપાલન વિભાગો, પશુ કલ્યાણ કાર્યકરો અને નાગરિકોને વિશ્વ હડકવા દિવસ 2026ની સક્રિયપણે ઉજવણી કરવા આહ્વાન કરે છે. આ પ્રસંગનો ઉપયોગ 2030 સુધીમાં ભારતમાંથી કૂતરા-મધ્યસ્થી હડકવા નાબૂદી માટેના રાષ્ટ્રીય કાર્ય યોજના અનુસાર જાગૃતિ કાર્યક્રમો, હડકવા વિરોધી રસીકરણ અભિયાન અને સમુદાય પહેલનું આયોજન કરવા માટે થઈ શકે છે.

હડકવાના લક્ષણો
હડકવાના લક્ષણો (Etv Bharat Gujarat)

કઈ કઈ પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવશે?

1. સામૂહિક કૂતરા રસીકરણ: સંબંધિત સ્થાનિક સત્તાવાળાઓ અને પશુચિકિત્સા સેવાઓ સાથે સંકલનમાં સમુદાયના કૂતરાઓ અને પાલતુ કૂતરાઓ માટે હડકવા વિરોધી રસીકરણ ઝૂંબેશનું આયોજન કરવામાં આવશે. અમદાવાદ શહેરમાં લગભગ 90 ટકાથી વધારે ખસીકરણ કરવામાં આવેલું છે. અને ડોગ પર માઇક્રોચીપ ફીટ કરવાની કામગીરી પણ કોર્પોરેશન દ્વારા કરવામાં આવેલી છે. 11,000 થી વધારે માઇક્રોચીપ ફીટ કરવામાં આવી છે.

2. પશુ જન્મ નિયંત્રણ કાર્યક્રમને મજબૂત બનાવવો: જવાબદાર કૂતરાઓની વસ્તી વ્યવસ્થાપનના એક મહત્વપૂર્ણ ઘટક તરીકે શહેરી સ્થાનિક સંસ્થાઓ અને અન્ય સંબંધિત સત્તાવાળાઓ સાથે સહયોગથી પશુ જન્મ નિયંત્રણ કાર્યક્રમનો માનવીય અને અસરકારક અમલીકરણ.

3. પાલતુ પ્રાણીઓ અને પશુધનનું રસીકરણ: પાલતુ પ્રાણીઓના માલિકો, ડેરી ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહિત કરો. ખેડૂતો, પશુધન માલિકો અને અન્ય પશુ સંભાળ રાખનારાઓએ લાયક પશુચિકિત્સા વ્યાવસાયિકોની સલાહ મુજબ કૂતરા, બિલાડી, ઢોર અને અન્ય સંવેદનશીલ પ્રાણીઓને સમયસર હડકવા વિરોધી રસીકરણ સુનિશ્ચિત કરવાનું રહેશે.

4. માહિતી, શિક્ષણ અને સંદેશાવ્યવહાર પ્રવૃત્તિઓ: પોસ્ટરો, પત્રિકાઓ, સામાજિક કાર્યક્રમો દ્વારા જાગૃતિ સામગ્રીનો પ્રસાર કરવામાં આવશે.

સંક્રમિત પ્રાણીની લાળમાં રહેલો વાયરસ કરડવાથી થયેલા ઘા મારફતે શરીરમાં પ્રવેશે છે. આંખ, નાક, મોઢાની અંદરની સપાટી અથવા ખુલ્લા ઘા પર સંક્રમિત લાળ લાગે તો પણ ચેપ લાગવાનું જોખમ રહે છે.

માત્ર પ્રાણીને અડવાથી, તેની નજીક ઊભા રહેવાથી કે અખંડ ત્વચા પર લાળ લાગવાથી સામાન્ય રીતે રેબિઝ ફેલાતો નથી. જોકે સંપર્કનો પ્રકાર નક્કી કરવા માટે તબીબી સલાહ લેવી જરૂરી છે.

કૂતરું કરડે તો શું કરવું?
કૂતરું કરડે તો શું કરવું? (Etv Bharat Gujarat)

રેબિઝનો સૌથી મોટો ખતરો એ છે કે શરૂઆતમાં તેના લક્ષણો સામાન્ય બીમારી જેવા હોઈ શકે છે. તાવ, માથાનો દુખાવો, નબળાઈ, ઘા પાસે દુખાવો અથવા ઝણઝણાટી જેવા લક્ષણો જોવા મળી શકે છે. ત્યારબાદ પાણીથી ડર લાગવો, ગળવામાં તકલીફ, અસામાન્ય ઉત્તેજના, ગૂંચવણ, લકવો અને અન્ય ગંભીર ન્યુરોલોજિકલ લક્ષણો વિકસી શકે છે.

એકવાર રેબિઝનાં લક્ષણો શરૂ થઈ જાય પછી બીમારી લગભગ હંમેશા જીવલેણ બને છે. તેથી લક્ષણોની રાહ જોવાને બદલે પ્રાણીના કરડ્યા પછી તાત્કાલિક સારવાર લેવી એ જ જીવન બચાવવાનો સૌથી મહત્ત્વનો ઉપાય છે.

કૂતરું કરડેલ દર્દીને રસીકરણ કરતા વાડજ અર્બન સેન્ટરના સ્ટાફ નર્સ
કૂતરું કરડેલ દર્દીને રસીકરણ કરતા વાડજ અર્બન સેન્ટરના સ્ટાફ નર્સ (Etv Bharat Gujarat)

કૂતરું કરડે ત્યારે ઘણા લોકો પહેલાં ઘા પર હળદર, મરચું, ચૂનો, તેલ કે અન્ય ઘરગથ્થુ પદાર્થ લગાવે છે. આવું કરવું યોગ્ય નથી. ઘાને યોગ્ય રીતે સાફ કરવો અને સમયસર તબીબી સારવાર મેળવવી અત્યંત જરૂરી છે.

કૂતરું કરડે ત્યારે આટલું કરો

  • ઘાને વહેતા પાણી અને સાબુથી ઓછામાં ઓછા 15 મિનિટ સુધી સારી રીતે ધોવો. આ વાયરસનું પ્રમાણ ઘટાડવામાં મદદ કરે છે.
  • ઘા પર મરચું, હળદર, માટી, રાખ કે અન્ય કોઈ ઘરગથ્થુ પદાર્થ ન લગાવો.
  • ઘા ઊંડો હોય કે લોહી નીકળતું હોય તો તાત્કાલિક નજીકની હોસ્પિટલ અથવા આરોગ્ય કેન્દ્રમાં જાઓ.
  • ડૉક્ટરની સલાહ મુજબ એન્ટી-રેબિઝ વેક્સિન (ARV)નો સંપૂર્ણ કોર્સ સમયસર પૂરો કરો.
  • ગંભીર કરડવા, લોહી નીકળતા ઘા અથવા ત્વચા તૂટેલા સંપર્કમાં ડૉક્ટર રેબિઝ ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન (RIG) આપવાની સલાહ આપી શકે છે.

વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા (WHO) મુજબ, ત્વચા ભેદીને કરડવું કે લોહી નીકળે તેવો ઘા થવો ગંભીર સંપર્કની શ્રેણીમાં આવે છે. આવા કિસ્સામાં ઘા ધોવા ઉપરાંત તાત્કાલિક રેબિઝની રસી અને જરૂરિયાત મુજબ ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન લેવું જરૂરી બની શકે છે.

કૂતરું કરડે તો આટલું કરો
કૂતરું કરડે તો આટલું કરો (Etv Bharat Gujarat)

કૂતરાને અગાઉ રસી અપાઈ હોય કે તે પાલતુ હોય, તો પણ તબીબી સલાહ લીધા વગર સારવાર ટાળવી નહીં. પ્રાણીને પકડીને મારવું કે તેની તપાસ જાતે કરવાનો પ્રયાસ કરવો પણ યોગ્ય નથી.

અમદાવાદમાં રખડતા કૂતરાઓની સમસ્યા અને AMCની જવાબદારી

અમદાવાદ જેવા ઝડપથી વિકસતા મહાનગરમાં રખડતા કૂતરાઓની સમસ્યા માત્ર રસ્તા પર ફરતા પ્રાણીઓની સંખ્યા પૂરતી નથી. ખુલ્લામાં પડેલો કચરો, હોટલ અને ખાણીપીણીની દુકાનોની આસપાસનો ખાદ્ય કચરો, બાંધકામના સ્થળો અને ખુલ્લી જગ્યાઓ પર મળતો ખોરાક પણ કૂતરાઓના સમૂહને આકર્ષે છે.

અમદાવાદની રેબિઝ મુક્ત યાત્રા
અમદાવાદની રેબિઝ મુક્ત યાત્રા (Etv Bharat Gujarat)

ફરિયાદો અને ડોગ-બાઈટની ઘટનાઓ: નાગરિકો તરફથી મળતી ફરિયાદો, આક્રમક વર્તન કરતા અથવા બીમાર દેખાતા કૂતરાઓ અંગેની જાણ અને કૂતરાના કરડવાના બનાવો માટે સમયસર પ્રતિસાદ આપવો જરૂરી છે.

કચરા વ્યવસ્થાપન: રસ્તા પર અને રહેણાક વિસ્તારોમાં ખુલ્લો ખાદ્ય કચરો ન રહે તે માટે સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ વિભાગ સાથે સંકલન કરવું પણ લાંબા ગાળાની વ્યવસ્થાનો ભાગ છે.

વાડજ અર્બન સેન્ટર
વાડજ અર્બન સેન્ટર (Etv Bharat Gujarat)

રસીકરણ અને ખસીકરણના આંકડા કેટલા મહત્ત્વના?

અમદાવાદમાં રખડતા કૂતરાઓની સમસ્યાની ગંભીરતા સમજવા માટે માત્ર ફરિયાદોની સંખ્યા પૂરતી નથી. AMC દ્વારા દર વર્ષે કેટલા કૂતરાઓનું ખસીકરણ કરવામાં આવ્યું, કેટલાને એન્ટી-રેબિઝ રસી આપવામાં આવી અને કેટલા કૂતરાઓને ફરીથી રસીકરણની જરૂર છે, તેવા આંકડા જાહેર થવા જરૂરી છે. આંકડાઓનું વિશ્લેષણ કરતી વખતે નીચેના મુદ્દાઓ ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ:

માપદંડશું જાણવું જરૂરી છે?
કૂતરાઓનું ખસીકરણવર્ષવાર કેટલા નર અને માદા કૂતરાઓનું ખસીકરણ થયું?
રસીકરણકેટલા કૂતરાઓને એન્ટી-રેબિઝ વેક્સિન અપાઈ?
ડોગ-બાઈટવર્ષ દરમિયાન કૂતરા કરડવાના કેટલા કેસ નોંધાયા?
માનવ રેબિઝહડકવાથી કેટલા મૃત્યુ નોંધાયા અને કયા સમયગાળામાં?
ફરિયાદોCNCD વિભાગને કેટલી ફરિયાદો મળી અને કેટલાનો નિકાલ થયો?

તેમણે વધુ જણાવ્યું હતું કે મહિનામાં સાડા પાંચ હજાર જેટલા ડોગ બાઈટના કેસ આવે છે. ડોગ બાઈટની વેક્સિન માટે દરેક UHC અને CHC સેન્ટર પર વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી છે અને બધા ત્યાં જઈને ઇન્જેક્શન લે છે. અમદાવાદ શહેરમાં ઘણા વર્ષોથી હડકવાનો એક પણ કેસ આવ્યો નથી. રસીકરણ અને ખસીકરણના લીધે મોટાપાયે ડોગ બાઈટના કેસમાં ઘટાડો થયો છે.

ભારતમાં પ્રાણીઓના જન્મ નિયંત્રણ અંગેના નિયમો અને લાગુ પડતી માર્ગદર્શિકાઓ અનુસાર કૂતરાઓનું ખસીકરણ, રસીકરણ, સારવાર અને સંભાળ નિયત પ્રક્રિયા પ્રમાણે થવી જોઈએ. કૂતરાઓને બિનજરૂરી રીતે મારવા, ઝેર આપવું કે ક્રૂરતા આચરવી યોગ્ય નથી.

હડકવાથી બચી શકાય!
હડકવાથી બચી શકાય! (Etv Bharat Gujarat)

આ સાથે નાગરિકોની સુરક્ષા પણ એટલી જ મહત્ત્વની છે. શાળા, હોસ્પિટલ, રહેણાક સોસાયટી, જાહેર બગીચા અને બજારોમાં કૂતરાઓના હુમલાની ફરિયાદોનું સમયસર નિરાકરણ થવું જોઈએ.

અમદાવાદમાં અસરકારક કામગીરી માટે AMCએ વોર્ડવાર રસીકરણ અને ખસીકરણના આંકડા, ડોગ-બાઈટના હોટસ્પોટ, ફરિયાદોના નિકાલનો સમય અને માનવ રેબિઝના કેસ અંગે નિયમિત માહિતી ઉપલબ્ધ કરાવવી જરૂરી છે. આથી નાગરિકોને કામગીરીની સ્થિતિ સમજવામાં અને જવાબદારી નક્કી કરવામાં મદદ મળી શકે છે.

નિષ્ણાતો અને પીડિતોનાં મંતવ્યો

નવા વાડજ અર્બન હેલ્થ સેન્ટરમાં સ્ટાફ નર્સ તરીકે કામ કરતા મનાલી બેને જણાવ્યું હતું કે અહીં ડોગ બાઈટના ઘણા બધા કેસ આવે છે. ગત ઓગસ્ટ મહિનામાં 63 પેશન્ટ આવ્યા હતા. અને અહીં અમે એન્ટી રેબિઝ વેક્સિન (ARV) આપીએ છીએ. અને આ વેક્સિન ડોગ, કેટ, રેટ, મંકી કરડે તો આ વ્યક્તિને આપવામાં આવે છે, જેથી રેબિઝ થવાથી અટકાવી શકાય છે.

રેબિઝ વેક્સિનના પ્રકાર
રેબિઝ વેક્સિનના પ્રકાર (Etv Bharat Gujarat)

રેબિઝની ત્રણ કેટેગરી હોય છે.

  • કેટેગરી 1: ખાલી ટચ થયું હોય તો આપણે વેક્સિન આપતા નથી.
  • કેટેગરી 2: કરડવાથી રેશ થયું હોય, સ્કીન ક્રેક થઈ હોય તો એના માટે ARV વ્યક્તિને આપવી પડે છે.
  • કેટેગરી 3: એક અથવા તો મલ્ટિપલ બાઈટસ હોય, રેશ હોય કે વધારે કૂતરો કરડેલો હોય તો વ્યક્તિને આપવામાં આવે છે અને ARVની સાથે RIGની વેક્સિન પણ આપવામાં આવે છે.

હડકવા કોને થઈ શકે છે?

તેમણે વધુ જણાવ્યું હતું કે જે લોકોને કૂતરા કે બીજા જાનવર કરડ્યું હોય તો એને રેબિઝ થઈ શકે છે. જો લોકો ઝડપથી વેક્સિન નહીં લે અને લાપરવાહી દેખાય તો તેને આ થઈ શકે છે. અને જે પેશન્ટ વેક્સિનનું કોર્સ પૂરું કરતા નથી એને પણ હડકવા થઈ શકે છે. જો એક વખત હડકવાનું ઇન્ફેક્શન લાગી ગયું હોય તો તે મટવું અશક્ય છે, માણસનું મૃત્યુ જ થાય છે.

વાડજ અર્બન સેન્ટરના સ્ટાફ નર્સ
વાડજ અર્બન સેન્ટરના સ્ટાફ નર્સ (Etv Bharat Gujarat)

પરમાર વર્ષા બેને જણાવ્યું હતું કે મારી દીકરીને રવિવારના દિવસે કૂતરો કરડ્યું હતું. એનું નામ પરમાર મિષ્ટી છે અને એની ઉંમર છ વર્ષ છે. મારી છોકરી રવિવારે ઘરે રમતી હતી ત્યારે સામેથી એક કૂતરો આવ્યો. એ કૂતરાને ભગાવવા માટે મારવા દોડી ત્યારે કૂતરાએ બચકું ભર્યું. પછી અમે વેક્સિન લેવા માટે UHC સેન્ટર પર પહોંચ્યા. અત્યાર સુધી બે વખત વેક્સિન લીધી છે. અમને બહુ જ ડર લાગ્યો કે આનાથી વધારે કંઈ ન થાય. અમે માવજત રાખી રહ્યા છીએ.

વિશ્વ રેબિઝ દિવસનો સંદેશ: હડકવાથી બચી શકાય છે

  • વિશ્વ રેબિઝ દિવસ આપણને યાદ અપાવે છે કે હડકવો અટકાવી શકાય તેવી બીમારી છે, પરંતુ તેના માટે લોકોમાં જાગૃતિ, સમયસર સારવાર અને પ્રાણીઓનું રસીકરણ જરૂરી છે.
  • કૂતરું કરડે ત્યારે ઘા નાનો છે કે મોટો તે જોઈને જોખમ નક્કી ન કરવું. તાત્કાલિક 15 મિનિટ સુધી સાબુ અને પાણીથી ઘા ધોવો અને નજીકની હોસ્પિટલમાં સારવાર લેવી. ડૉક્ટર સૂચવે તે પ્રમાણે રસીનો સંપૂર્ણ કોર્સ અને જરૂર પડે તો RIG લેવો.
  • અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન, આરોગ્ય વિભાગ, પશુચિકિત્સા વિભાગ અને નાગરિકો વચ્ચે સંકલન મજબૂત બને તો હડકવાના જોખમને ઘટાડવા અને માનવ તથા પ્રાણી બંનેની સુરક્ષા માટે લાંબા ગાળે મદદ મળી શકે છે.

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RABIES PREVENTION AFTER DOG BITE
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હડકવો
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