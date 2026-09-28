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વિશ્વ હડકવા નાબૂદી દિવસ: એકથી બે હજારની કિંમતની રસી 500થી વધુ પાલતુ પ્રાણીઓને મફતમાં અપાઇ

ખાનગી તબીબ પાસે એક રસી માટે 1,000થી 2,000 રૂપિયાનો ખર્ચ થતો હોય ત્યારે યુનિવર્સિટીએ વિનામૂલ્યે રસીકરણની સુવિધા પૂરી પાડી હતી.

યુનિવર્સિટીએ વિનામૂલ્યે રસીકરણની સુવિધા પૂરી પાડી
યુનિવર્સિટીએ વિનામૂલ્યે રસીકરણની સુવિધા પૂરી પાડી (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 28, 2026 at 3:59 PM IST

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જૂનાગઢ: આજે વિશ્વ હડકવા નાબૂદી દિવસ નિમિત્તે કામધેનુ યુનિવર્સિટીમાં પાલતુ પ્રાણીઓ રાખનાર વ્યક્તિઓના પ્રાણીઓ માટે વિશેષ વિનામૂલ્યે રસીકરણ કેમ્પ યોજાયો હતો. પાલતુ પ્રાણીઓથી હડકવાના રોગની શક્યતાઓને દૂર કરી શકાય તેવા ઉદ્દેશ્ય સાથે કામધેનુ યુનિવર્સિટીમાં આ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં આજે દિવસ દરમિયાન 500 કરતાં વધારે પાલતુ પ્રાણી રાખનાર લોકો તેમના શ્વાન, બિલાડી અને અન્ય પશુ કે પ્રાણીને હડકવા વિરોધી રસીકરણ આપીને સુરક્ષિત કરવા માટે કેમ્પમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

વિશ્વ હડકવા નાબૂદી દિવસે રસીકરણ

આજે વિશ્વ હડકવા નાબૂદી દિવસ મનાવવામાં આવી રહ્યો છે ત્યારે હડકવાના ખતરાને ઓછો કરી શકાય તે માટે કામધેનુ યુનિવર્સિટી દ્વારા આજે જૂનાગઢમાં તમામ પાલતુ પ્રાણીઓ માટે વિશેષ અને વિનામૂલ્યે રસીકરણ કેમ્પનું આયોજન થયું હતું. જેમાં જૂનાગઢ શહેર અને જિલ્લાના પાલતુ પ્રાણી રાખનાર લોકો પોતાના શ્વાન, બિલાડી અને અન્ય પશુઓ સાથે રસીકરણ કેમ્પમાં ઉપસ્થિત રહીને પોતાના પ્રાણીઓને હડકવા વિરોધી રસી અપાવીને તેમને હડકવાના રોગ સામે સુરક્ષિત કરી રહ્યા છે.

કામધેનુ યુનિવર્સિટીમાં 500થી વધુ પાલતુ પ્રાણીઓને વિનામૂલ્યે રસી (Etv Bharat Gujarat)

સામાન્ય રીતે ઘણા ખરા કિસ્સાઓમાં સામે આવ્યું છે કે પાલતુ પ્રાણીઓને કારણે પણ તેને રાખનાર અને તેના માલિકોને હડકવાનો રોગ થયો હોય અને તેમનું મૃત્યુ થયું હોય. આવા ચિંતાજનક સમાચારો પણ ભૂતકાળમાં પ્રાપ્ત થયા હતા. તેને વિશેષ ધ્યાને રાખીને આજે હડકવા દિવસ નિમિત્તે રસીકરણ કેમ્પનું આયોજન કરાયું હતું.

કામધેનુ યુનિવર્સિટી, જૂનાગઢ
કામધેનુ યુનિવર્સિટી, જૂનાગઢ (Etv Bharat Gujarat)

સામાન્ય રીતે પ્રતિ પ્રાણી દીઠ 1,000થી 2,000 રૂપિયાનો ખર્ચ

સામાન્ય રીતે કોઈપણ પાલતુ પ્રાણીને હડકવા વિરોધી રસીથી સુરક્ષિત કરવા માટે જો કોઈ પણ માલિક તેના શ્વાન, બિલાડી અને અન્ય પશુ અથવા પ્રાણીને ખાનગી તબીબ પાસે લઈ જાય, તો આવા કિસ્સામાં એક રસી અપાવવા પાછળનો ખર્ચ ઓછામાં ઓછો 1,000 રૂપિયા સુધી થાય છે. ત્યારે કામધેનુ યુનિવર્સિટી દ્વારા આજે વિનામૂલ્ય રસીકરણ કેમ્પનું આયોજન કરાયું છે, તેની પાછળનો ધ્યેય એ પણ છે કે પાલતુ પ્રાણીઓ રાખનાર પ્રત્યેક વ્યક્તિ અને પાલતુ પ્રાણીના માલિકો પોતાના પ્રાણીને હડકવાની સાથે અન્ય પ્રકારની બીમારીની રસી અને દવા સમયસર યોગ્ય રીતે કરાવે તે માટેની જાગૃતિ આવે તેવા પ્રયાસો પણ આ કેમ્પ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યા હતા.

500થી વધુ પાલતુ પ્રાણીઓને વિનામૂલ્યે હડકવા વિરોધી રસી અપાઈ
500થી વધુ પાલતુ પ્રાણીઓને વિનામૂલ્યે હડકવા વિરોધી રસી અપાઈ (Etv Bharat Gujarat)

રસીકરણ કેમ્પમાં સામેલ થયેલા પાલતુ પશુ અને પ્રાણીના માલિકો ચૌહાણ સ્વાતિ અને રાજુભાઈ રાડાએ પણ આ પ્રકારના વિનામૂલ્ય રસીકરણ કેમ્પને આવકાર્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું કે જે લોકો પોતાના ઘરે પાલતુ પ્રાણી રાખે છે તેવા લોકોએ તેમના પ્રાણીને હડકવા સહિત અન્ય બીમારીની રસીથી સુરક્ષિત કરીને પ્રાણીની સાથે તેમના પરિવારને પણ સુરક્ષિત કરવો જોઈએ. આવી આગ્રહભરી વિનંતી પણ તેમણે કરી હતી.

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હડકવા નાબૂદી દિવસ
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