વિશ્વ કઠોળ દિવસ: ભારત કઠોળ ઉત્પાદન અને વપરાશમાં વિશ્વમાં કેમ નંબર વન?

વર્ષ 2013થી પ્રથમ વખત સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘ દ્વારા ખેડૂતો અને લોકોમાં કઠોળ પ્રત્યે જાગૃતિ આવે તે માટે ઉજવણી શરૂ કરવામાં આવી.

કઠોળ
કઠોળ (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 10, 2026 at 9:04 PM IST

જુનાગઢ : આજે વિશ્વ કઠોળ દિવસ મનાવવામાં આવી રહ્યો છે, વર્ષ 2013થી પ્રથમ વખત સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘ દ્વારા ખેડૂતો અને લોકોમાં કઠોળ પ્રત્યે જાગૃતિ આવે તે માટે ઉજવણી શરૂ કરવામાં આવી. 2016ના સમગ્ર વર્ષને કઠોળ વર્ષ તરીકે પણ ઉજવવાનું સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી કઠોળનું ઉત્પાદન અને તેનો વપરાશ ધીમે ધીમે વધી રહ્યું છે. જેને કારણે કઠોળની નવી જાતો પર સંશોધન પણ આટલા જ થઈ રહ્યા છે, તેમાં આજે પણ સમગ્ર વિશ્વમાં ભારત કઠોળનું ઉત્પાદન અને તેના વપરાશમાં સમગ્ર વિશ્વમાં નંબર વન જોવા મળી રહ્યો છે.

કઠોળના સંશોધન કાર્ય અને વપરાશને મળ્યો વેગ

વિશ્વ કઠોળ દિવસની ઉજવણી થવાથી સમગ્ર વિશ્વમાં કઠોળના સંશોધન કાર્ય અને તેના ઉત્પાદનની સાથે વપરાશને વેગ મળવાનું શરૂ થયું. 2013 પૂર્વે વિશ્વના મોટાભાગના દેશો કઠોળ માટે એકબીજા દેશો પર નિર્ભર હતા, પરંતુ ધીમે ધીમે કઠોળના સંશોધન કાર્ય થવા લાગ્યા. જેને કારણે કઠોળનું ઈમ્પોર્ટ કરવાનું ઓછું થતું ગયું અને આજે કઠોળ માટે સમગ્ર વિશ્વને ખાસ કરીને ભારત ખૂબ જ આત્મનિર્ભર બની ગયું છે. આજે ભારત સમગ્ર વિશ્વમાં કઠોળાના ઉત્પાદનમાં અને તેના વપરાશમાં સૌથી પહેલા નંબરે આવે છે. જેને કારણે વર્ષ 2019માં 10મી ફેબ્રુઆરીનો દિવસ વિશ્વ કઠોળ દિવસ તરીકે ઉજવવાનું નક્કી થયું.

ભારત કઠોળ ઉત્પાદન અને વપરાશમાં વિશ્વમાં કેમ નંબર વન

કઠોળ જમીનમાં નાઇટ્રોજનનું કરે સ્થાપન

કઠોળો પાકના વાવેતરથી તે જમીનમાં નાઇટ્રોજનનું સ્થાપન કરે છે. જેથી જમીનની ફળદ્રુપતા પણ વધારે છે. આજના સમયમાં પ્રાકૃતિક ખેતીનો પણ એક નવો ટ્રેન ચાલ્યો છે, તેના માટે પણ શિયાળો, ઉનાળો અને ચોમાસા દરમિયાન વિવિધ કઠોળના વાવેતર માટે પણ યોગ્ય માનવામાં આવ્યું છે. આ ત્રણેય ઋતુમાં મગ અને અડદ નામના કઠોળ ટૂંકા ગાળાના પાક તરીકે વાવીને ખેડૂતો તેનું ઉત્પાદન મેળવી શકે છે.

કઠોળ પાક મોટે ભાગે બે સિઝન વચ્ચે વધારાના પાક તરીકે આજે પણ લેવામાં આવે છે. કઠોળના પાકમાં ખેતી ખર્ચ ઓછો થાય છે, સાથે સાથે તેમાં રોગ અને જીવાતનું પ્રમાણ પણ એકદમ સામાન્ય હોય છે, વધુમાં કઠોળના કોઈપણ પાકને પાણીની ખૂબ મોટી જરૂરિયાત રહેતી નથી, જેથી તેનું ઉત્પાદન અને વાવેતર પણ ખેડૂતો માટે ખૂબ સરળ રહે છે.

કઠોળ ઉત્પાદન
કઠોળ ઉત્પાદન (ETV Bharat Gujarat)

કઠોળ આરોગ્ય માટે પણ શ્રેષ્ઠ

કઠોળ કોઈ પણ વ્યક્તિના આરોગ્ય માટે પણ આટલું જ ફાયદાકારક માનવામાં આવ્યું છે. કોઈપણ કઠોળમાં 17 થી લઈને 25% સુધી પ્રોટીન જોવા મળે છે, જે શાકાહારી વ્યક્તિઓ માટે ખૂબ જ ફાયદા રૂપ માનવામાં આવ્યું છે. આઈ. સી. એમ આર દ્વારા પ્રત્યેક વ્યક્તિએ દિવસ દરમિયાન 60 થી 75 ગ્રામ કઠોળ લેવું જોઈએ, આવું નિર્ધારણ કર્યું છે. કઠોળમાં વિવિધ ફાઇબર વિટામિન અને એસેન્સીસીયલ એસિડ જોવા મળે છે.

કઠોળનો સૌથી મોટો ફાયદો એ છે, કે તેમાં ચરબીનું પ્રમાણ 0% અથવા તો એકદમ નહિવત હોય છે. જેથી તે કોઈ પણ શાકાહારી વ્યક્તિ માટે ખૂબ જ મહત્વનું માનવામાં આવે છે. બાફેલા અને ફણગાવેલા કઠોળ જે વજન ઘટાડવા માગતા લોકો માટે ખૂબ જ સારું માનવામાં આવ્યું છે, વધુમાં કઠોળમાં કોલેસ્ટ્રોલ અને લોહીમાં જોવા મળતી શર્કરાને ઘટાડવામાં અને પાચનતંત્રને મજબૂત કરીને લોહી શુદ્ધ કરનારા તત્વો તરીકે પણ કઠોળને સમગ્ર વિશ્વએ સ્વીકાર્યું છે.

કઠોળ ઉત્પાદન
કઠોળ ઉત્પાદન (ETV Bharat Gujarat)

કઠોળનું વાવેતર અને તેનો વિસ્તાર

કઠોળ ત્રણે ઋતુમાં વાવી શકાય તેવો ખેતી પાક છે, જેમાં મુખ્યત્વે ચણા, તુવેર, મગ, અડદ, મઠ અને વટાણાનો સમાવેશ ગુજરાતના વિસ્તારમાં કરવામાં આવ્યું છે. પાછલા વર્ષોના વાવેતરના આંકડા પર નજર કરીએ તો પ્રતિ વર્ષ 14 લાખ હેક્ટર વિસ્તારમાં કઠોળના વિવિધ પાકોનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં 21 થી 25 લાખ ટન જેટલું ઉત્પાદન ગત વર્ષો દરમિયાન કઠોળમાં મળ્યું છે, પ્રતિ હેક્ટરે 1400 થી 1500 કિલો જેટલું ઉત્પાદન કઠોળનો રોકડીયો પાક આપી રહ્યો છે, જેને કારણે ભારતમાં તેનું ઉત્પાદન વધુ થવાથી તેનો વપરાશ પણ સૌથી વધારે જોવા મળે છે. ભારતના અર્થતંત્રમાં પણ કઠોળનું ઉત્પાદન આજે મહત્વનો બની રહ્યો છે, જેને કારણે આ વખતના બજેટમાં કઠોળ પાકોને લઈને પણ નાણાપ્રધાને વિશેષ જોગવાઈ કરી છે.

કઠોળ સંશોધન કેન્દ્રની સિદ્ધિ

જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીના કઠોળ સંશોધન કેન્દ્રમાં અત્યાર સુધી 10 જેટલી ચણાની વિવિધ જાતોનુ સંશોધન કરીને તેને ખેતીલાયક બિયારણમાં પરિવર્તિત કરવામાં આવી છે. જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીના કઠોળ સંશોધન કેન્દ્રના સિનિયર વૈજ્ઞાનિક ડો. આર. એમ. જાવીયાએ જણાવ્યું હતું કે, જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી દ્વારા જે 10 જાતના ચણાનું સંશોધન કરવામાં આવ્યું છે, તે પૈકી ચણાની આઠ નંબરની જાત ઉભડી વેરાઈટી તરીકે સૌથી સારી માનવામાં આવે છે. જેમાં મજૂરી ખર્ચ ખૂબ ઓછો હોવાની સાથે સારું ઉત્પાદન પણ આપે છે તો ગુજરાત ચણા 07 નામની જાત પણ ઓછા પાણીમાં થતી સૌથી સારી જાત માનવામાં આવે છે.

ડો. આર. એમ જાવિયા, સિનિયર સંશોધક વૈજ્ઞાનિક કઠોળ સંશોધન કેન્દ્ર.
ડો. આર. એમ જાવિયા, સિનિયર સંશોધક વૈજ્ઞાનિક કઠોળ સંશોધન કેન્દ્ર. (ETV Bharat Gujarat)

ગુજરાત ચણા સાત સૌથી ઓછા દિવસમાં તૈયાર થતી હોવાને કારણે પણ ખેડૂતોને ખૂબ સારો આર્થિક લાભ મળે છે, વધુમાં એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સીટી દ્વારા સફેદ કાબુલી ચણા 01 અને 02નું સંશોધન પણ કરવામાં આવ્યું છે અને આ સફેદ ચણાનુ વાવેતર આજે ગુજરાતના મોટાભાગના ખેડૂતો કરી રહ્યા છે. કઠોળ સંશોધન કેન્દ્ર દ્વારા ગુજરાત મગ 10 જાતના નવા મગના બિયારણનું પણ ત્રણ વર્ષ પહેલાં સંશોધન થયું છે, તે પણ સારી જાતનું કઠોળ માનવામાં આવે છે અને તે પણ વહેલી પાકતી જાત તરીકે ખેડૂતોમાં ખૂબ જ પ્રસિદ્ધ છે.

ગુજરાત અડદ 02 જે ખૂબ જ પ્રખ્યાત ખાસ કરીને દરિયાઈ પટ્ટી વિસ્તારમાં તેનું પુષ્કળ પ્રમાણમાં વાવેતર થાય છે, ખાસ કરીને જુનાગઢ અને ઘેડ પંથકના એવા વિસ્તારો કે જ્યાં દરિયાઈ ખારાસ જોવા મળે છે. આ વિસ્તારમાં ગુજરાત અડદ 02 જાત ખેડૂતોમાં આજે પણ સૌથી વધારે પ્રસિદ્ધ છે.

