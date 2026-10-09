WORLD POST DAY: ગાંધી આશ્રમના લેટર બોક્સ સુધી પહોંચવાનો રસ્તો બંધ! પુનર્વિકાસ વચ્ચે ઐતિહાસિક લેટર બોક્સની સુલભતા પર સવાલ
મહાત્મા ગાંધીના જીવનમાં પણ પત્રવ્યવહારનું વિશેષ સ્થાન હતું. તેઓ દેશના વિવિધ વિસ્તારોમાં રહેતા, પ્રવાસ કરતા અને જાહેર જીવનની અનેક જવાબદારીઓ નિભાવતા.
Published : October 9, 2026 at 1:13 PM IST
અમદાવાદઃ આજના ડિજિટલ યુગમાં કોઈને સંદેશો મોકલવો હોય તો મોબાઇલ હાથમાં લેતાં જ કામ પૂરું થઈ જાય છે. પરંતુ એક સમય એવો હતો, જ્યારે પત્ર લખવો, યોગ્ય સરનામું લખવું, ટપાલ પેટીમાં નાખવો અને પછી જવાબની રાહ જોવી. આ આખી પ્રક્રિયા સંવાદનો અભિન્ન હિસ્સો હતી. મહાત્મા ગાંધીના જીવનમાં પણ પત્રવ્યવહારનું વિશેષ સ્થાન હતું. તેઓ દેશના વિવિધ વિસ્તારોમાં રહેતા, પ્રવાસ કરતા અને જાહેર જીવનની અનેક જવાબદારીઓ નિભાવતા. જનેશ બઢીયા દ્વારા જણાવવામાં આવેલી એક રસપ્રદ બાબત મુજબ, ગાંધીજી જ્યારે કોઈ સ્થળે રોકાયેલા હોય ત્યારે ત્યાંના સરનામાનો ઉપયોગ કરીને પત્રો લખતા હતા. એટલે ગાંધીજીના પત્રો સમજવા માટે માત્ર તેમાં લખાયેલા શબ્દો જ નહીં, પરંતુ તે કયા સ્થળેથી લખાયા હતા, તે સંદર્ભ પણ મહત્ત્વનો બની શકે છે.
આજે વિશ્વ ટપાલ દિવસના અવસરે અમદાવાદના ગાંધી આશ્રમ સાથે જોડાયેલું એક ઐતિહાસિક લેટર બોક્સ પણ ધ્યાન ખેંચે છે. આ બોક્સની વિશેષતા માત્ર એટલી નહોતી કે તેમાં પત્રો નાખી શકાય; તેની સાથે હૃદયકુંજની છબી ધરાવતી ખાસ મહોરની ઓળખ જોડાયેલી હતી. પરંતુ હાલ ગાંધી આશ્રમમાં ચાલી રહેલા પુનર્વિકાસ દરમિયાન આ લેટર બોક્સ સુધી પહોંચવાનો રસ્તો બંધ હોવાની રજૂઆત સામે આવી છે. પરિણામે, આશ્રમના વારસા સાથે જોડાયેલી આ નાની, પરંતુ વિશિષ્ટ ઓળખ ધરાવતી વસ્તુની જાળવણી અને સુલભતાનો મુદ્દો ઊભો થયો છે.
ગાંધીજી જ્યાં રહેતા, ત્યાંનું સરનામું પણ પત્રના સંદર્ભનો ભાગ બનતું
મહાત્મા ગાંધીનું જીવન એક જ સ્થળ પૂરતું સીમિત નહોતું. સ્વતંત્રતા ચળવળ દરમિયાન તેઓ વિવિધ સ્થળોએ જતા, લોકો સાથે મળતા અને દેશના અનેક પ્રશ્નો અંગે પત્રવ્યવહાર કરતા. જનેશ બઢીયાએ ગાંધીજીના પત્રલેખન સાથે જોડાયેલી વાત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, ગાંધીજી જ્યાં રોકાયેલા હોય ત્યાંના સરનામાનો ઉપયોગ કરીને પત્રો લખતા હતા. આ બાબત ગાંધીજીના પ્રવાસ અને તેમના પત્રવ્યવહાર વચ્ચેનો સંબંધ સમજવામાં મદદરૂપ બને છે. ગાંધીજીના પત્રો આજે માત્ર વ્યક્તિગત સંદેશાઓ તરીકે જ નહીં, પરંતુ તે સમયના સામાજિક, રાજકીય અને જાહેર જીવનને સમજવા માટેના ઐતિહાસિક દસ્તાવેજો તરીકે પણ મહત્ત્વ ધરાવે છે. કોઈ પત્ર કયા સમયે અને કયા સ્થળેથી લખાયો હતો, તે જાણવાથી તેની પૃષ્ઠભૂમિ સમજવામાં મદદ મળી શકે છે. જોકે, દરેક પત્રના સરનામા અને વિગતો તેના મૂળ દસ્તાવેજના આધારે જ ચકાસી શકાય છે.
ગાંધી આશ્રમના લેટર બોક્સની વિશેષતા શું હતી?
ગાંધી આશ્રમમાં ઉછરેલા અને આશ્રમ સાથે નાતો ધરાવતા જનેશ બઢીયાના જણાવ્યા અનુસાર, અહીં આવેલા લેટર બોક્સની આગવી વિશેષતા તેની સાથે જોડાયેલી ખાસ મહોર હતી. આ બોક્સમાં નાખવામાં આવતા પત્રો પર હૃદયકુંજની છબી ધરાવતી મહોર લાગતી હતી. તેના કારણે ટપાલને ગાંધી આશ્રમ સાથે જોડતી વિશિષ્ટ ઓળખ મળતી હતી. સામાન્ય રીતે ટપાલ પર લાગતી મહોર પોસ્ટલ પ્રક્રિયાનો ભાગ હોય છે, પરંતુ ઐતિહાસિક સ્થળ સાથે જોડાયેલી મહોર તે સ્થળની યાદને પત્ર સુધી પહોંચાડે છે. હૃદયકુંજ ગાંધી આશ્રમની ઓળખ સાથે જોડાયેલું હોવાથી તેની છબી ધરાવતી મહોર પણ વિશેષ મહત્ત્વ ધરાવતી હતી. કોઈ વ્યક્તિ આશ્રમમાંથી પત્ર મોકલે અને તે પત્ર પર હૃદયકુંજની છાપ હોય, તો પત્રની મુસાફરી સાથે આશ્રમની ઓળખ પણ આગળ વધતી હતી. આ જ કારણથી જનેશ બઢીયા આ લેટર બોક્સને માત્ર ટપાલ નાખવાની જગ્યા તરીકે જોતા નથી. તેમના માટે તે ગાંધી આશ્રમની પરંપરા, જૂની ટપાલ વ્યવસ્થા અને ઐતિહાસિક સ્મૃતિ સાથે જોડાયેલી નિશાની છે.
દાંડીકૂચથી આઝાદી સુધીની સફરનો સાક્ષી રહ્યો ગાંધી આશ્રમ
ગાંધી આશ્રમનો ઇતિહાસ ભારતની સ્વતંત્રતા ચળવળના મહત્ત્વપૂર્ણ પ્રકરણો સાથે જોડાયેલો છે. મહાત્મા ગાંધીએ દાંડીકૂચ પહેલાં સ્વરાજ મેળવ્યા વિના આશ્રમમાં પાછા નહીં ફરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી. આઝાદીની ચળવળમાં આશ્રમ માત્ર નિવાસસ્થાન નહોતો, પરંતુ વિચારવિમર્શ, સાદગી, સ્વાવલંબન અને જાહેર જીવન સાથે જોડાયેલી પ્રવૃત્તિઓનું કેન્દ્ર પણ હતો. આઝાદી પછી આશ્રમને સંગ્રહાલયના સ્વરૂપમાં વિકસાવવામાં આવ્યો, જેથી દેશ-વિદેશમાંથી આવતા લોકો ગાંધીજીના જીવન અને વિચારોને જાણી શકે. અહીંની ઇમારતો, વસ્તુઓ અને સ્મૃતિચિહ્નો ભૂતકાળ સાથેનો સંબંધ જાળવી રાખે છે. મોટા ઐતિહાસિક સ્મારકોની સાથે લેટર બોક્સ જેવી નાની વસ્તુઓ પણ એ સમયની રોજિંદી જીવનશૈલી અને સંદેશાવ્યવહારની પદ્ધતિને સમજવામાં મદદ કરી શકે છે.
પુનર્વિકાસ વચ્ચે લેટર બોક્સ સુધી પહોંચવાનો માર્ગ બંધ હોવાની રજૂઆત
હાલ ગાંધી આશ્રમમાં પુનર્વિકાસની કામગીરી ચાલી રહી છે. આ કામગીરી દરમિયાન લેટર બોક્સ તરફ જતો દરવાજો બંધ હોવાને કારણે લોકો ત્યાં સુધી પહોંચી શકતા નથી, તેવી રજૂઆત જનેશ બઢીયાએ કરી છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, આ બોક્સનો લાંબા સમયથી ઉપયોગ થતો ન હોવાની સ્થિતિ છે. તેમણે એવી શક્યતા પણ વ્યક્ત કરી હતી કે, બોક્સની અંદર જૂના પત્રો હોઈ શકે, પરંતુ તેની કોઈ પુષ્ટિ નથી. જનેશ બઢીયાની માગ છે કે, લેટર બોક્સની હાલની સ્થિતિ તપાસવામાં આવે અને તેની યોગ્ય જાળવણી થાય. જો પુનર્વિકાસની કામગીરીને કારણે હાલની જગ્યાએ તેનો ઉપયોગ શક્ય ન હોય, તો તેને લોકો સરળતાથી પહોંચી શકે તેવી જગ્યાએ મૂકવા અંગે વિચારણા કરવામાં આવે. જેથી આ ઐતિહાસિક નિશાની માત્ર બંધ દરવાજાની પાછળ રહી ન જાય, પરંતુ લોકો તેની સાથે જોડાયેલી ટપાલ પરંપરાને સમજી શકે.
ETV ભારત સાથેની વાતચીતમાં પોસ્ટલ વિભાગે શું સ્પષ્ટતા કરી?
આ મુદ્દે ETV ભારત દ્વારા પોસ્ટલ વિભાગના આસિસ્ટન્ટ ડિરેક્ટર ઓફ પોસ્ટલ સર્વિસિસ અલ્પેશ શાહનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો. ETV ભારત સાથેની વાતચીતમાં અલ્પેશ શાહે જણાવ્યું હતું કે, ગાંધી આશ્રમમાં પુનર્વિકાસની કામગીરી ચાલી રહી છે અને રસ્તાઓ તથા પ્રવેશના માર્ગો બંધ હોવાથી આ બાબતની તપાસ ગાંધી આશ્રમના તંત્ર સાથે વાત કરીને કરવી પડશે. અલ્પેશ શાહે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, આ લેટર બોક્સ ગાંધી આશ્રમની મિલકત પર આવેલું હોવાથી તેની હાલની સ્થિતિ અને લોકો માટેની સુલભતા અંગે આશ્રમના તંત્ર સાથે વાત કરવી જરૂરી છે. એટલે લેટર બોક્સ બંધ છે કે નહીં, તેની હાલની સ્થિતિ શું છે અને પુનર્વિકાસ બાદ તેને કેવી રીતે ઉપયોગમાં લઈ શકાશે, તે અંગે વધુ સ્પષ્ટતા સંબંધિત તંત્ર પાસેથી મેળવવાની રહેશે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે નજીકમાં આશરે 500 મીટરના અંતરે પોસ્ટ ઓફિસ આવેલી છે, જ્યાં લોકો પત્રો પોસ્ટ કરી શકે છે અને ટપાલ સેવા સામાન્ય રીતે ચાલુ છે. એટલે આ મુદ્દો સમગ્ર ટપાલ સેવા બંધ થવાનો નથી. પ્રશ્ન ખાસ કરીને ગાંધી આશ્રમના પરિસરમાં આવેલા ઐતિહાસિક લેટર બોક્સની સુલભતા અને જાળવણીનો છે.
વારસો સાચવવો હોય તો તેની નાની ઓળખને પણ સાચવવી પડે
ગાંધી આશ્રમના પુનર્વિકાસનો હેતુ સ્થળને નવી સુવિધાઓ સાથે વિકસાવવાનો હોય, તો તેની સાથે જોડાયેલી ઐતિહાસિક નિશાનીઓનું જતન પણ એટલું જ મહત્ત્વનું છે. હૃદયકુંજની છબી ધરાવતી મહોર અને તેની સાથે જોડાયેલું લેટર બોક્સ જૂની ટપાલ વ્યવસ્થાની યાદ અપાવે છે. આવી વસ્તુઓને સાચવવાથી મુલાકાતીઓને માત્ર ઇમારતો જોવાની નહીં, પરંતુ ત્યાંના જીવન અને સમયને સમજવાની તક પણ મળે છે. વિશ્વ ટપાલ દિવસ પર આ લેટર બોક્સનો મુદ્દો એટલા માટે મહત્ત્વનો છે કે તે પત્ર લખવાની પરંપરા, ગાંધી આશ્રમની ઓળખ અને ઐતિહાસિક વારસાના જતન—ત્રણેયને એકસાથે જોડે છે. જનેશ બઢીયા ઇચ્છે છે કે, બોક્સની જાળવણી થાય અને લોકો ફરી તેની નજીક જઈ શકે. બીજી તરફ, પોસ્ટલ વિભાગે નજીકની પોસ્ટ ઓફિસમાં ટપાલ સેવા ચાલુ હોવાનું જણાવ્યું છે અને લેટર બોક્સની હાલની સ્થિતિ અંગે આશ્રમના તંત્ર સાથે તપાસ કરવાની જરૂર દર્શાવી છે.
ગાંધીજીના વિચારો દેશભરમાં પહોંચાડવામાં પત્રવ્યવહારની પોતાની ભૂમિકા હતી. આજે સંદેશા મોકલવાની રીત બદલાઈ ગઈ છે, પરંતુ ઇતિહાસ સાથેનો સંબંધ જાળવવાની જવાબદારી બદલાઈ નથી. ગાંધી આશ્રમના આ લેટર બોક્સનું ભવિષ્ય શું હશે તે અંગે સ્પષ્ટતા થવાની બાકી છે; પરંતુ વિશ્વ ટપાલ દિવસ પર એક વાત યાદ રાખવા જેવી છે—વારસો માત્ર મોટા સ્મારકોમાં નથી હોતો, ક્યારેક એક નાનકડા લેટર બોક્સ અને તેના પરની મહોરમાં પણ આખા સમયની ઓળખ સચવાયેલી હોય છે.
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