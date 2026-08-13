આજે વિશ્વ અંગદાન દિવસ, જાણો કેવી રીતે થાય છે અંગ પ્રત્યારોપણની ક્રિયા અને કેટલી છે જટીલ ?
છેલ્લા કેટલાંક વર્ષોમાં અંગદાનને લઈને લોકોમાં ઘણી જાગૃતિ આવી છે, અત્યાર સુધી લોકો મૃત્યુ બાદ ચક્ષુદાન કરતા, હવે શરીરના આંતરિક અંગોનું દાન કરતા થયા છે.
Published : August 13, 2026 at 2:18 PM IST
જુનાગઢ: દર વર્ષે 13મી ઓગસ્ટના દિવસે વિશ્વ અંગદાન દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. બ્રેન ડેડ થયેલા કોઈપણ વ્યક્તિના આંતરિક અંગો આઠ વ્યક્તિને જીવનદાન આપી શકે છે, અથવા તો નવજીવન આપવા માટે મહત્વના છે. આવી લોકોની ધારણા મજબૂત બને અને તબીબી પરીક્ષણો બાદ બ્રેઈન ડેડ થયેલા વ્યક્તિના પરિવારજનો પોતાના સ્વજન અન્ય વ્યક્તિના શરીરમાં આંતરિક અંગો મારફતે જીવતા રહે તેવી જાગૃતિ આવે તે માટે અંગદાન દિવસની ઉજવણી થાય છે.
આજે વિશ્વ અંગદાન દિવસ
13મી ઓગસ્ટ એટલે વિશ્વ અંગદાન દિવસ આજના દિવસની ઉજવણી અંગદાનને લઈને સમાજમાં જાગૃતિ આવે અને તબીબી રીતે બ્રેઈન ડેડ થયેલો કોઈ પણ વ્યક્તિ અન્ય આઠ વ્યક્તિને નવજીવન આપી શકે, અથવા તો તેમાં મદદરૂપ થઈ શકે તેવી લોક જાગૃતિ અને ભાવના સાથે વિશ્વ અંગદાન દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવતી હોય છે.
અંગદાનને લઈને લોકોમાં વધી જાગૃતિ
પાછલા કેટલાંક વર્ષોમાં અંગદાનને લઈને લોકોમાં ઘણી જાગૃતિ આવી રહી છે, અત્યાર સુધી લોકો મૃત્યુ બાદ ચક્ષુદાન કરવામાં સૌથી વધારે આગળ હોય છે, પરંતુ શરીરના આંતરિક અંગોનું દાન પણ થઈ શકે છે. તેને લઈને હવે ખૂબ જ નાના સેન્ટર જુનાગઢમાં પણ પાછલા બે વર્ષ દરમિયાન 10 કરતાં વધારે બ્રેઈન ડેડ થયેલા વ્યક્તિના આંતરિક અંગોનું દાન કરવામાં આવ્યું છે.
What if one decision you make today could give someone a tomorrow?— Dr. Narottam Sahoo (@narottamsahoo) August 13, 2026
On #WorldOrganDonationDay, let us see organ donation not as an end, but as a continuation of life through another life.
A generous choice can turn grief into hope, darkness into light, and loss into a lasting… pic.twitter.com/cmmoJ9tTba
કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા પ્રમાણિત સેન્ટર
જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલ અને શહેરમાં આવેલી રિબર્થ ખાનગી હોસ્પિટલ અંગદાન રીટ્રીવલ સેન્ટર તરીકે રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારની નીતિઓમાં સામેલ કરવામાં આવી છે. જેથી આ હોસ્પિટલોમાં કોઈપણ વ્યક્તિ તબીબી પરીક્ષણને અંતે જો બ્રેઈન ડેડ માલૂમ પડે અથવા તો હોસ્પિટલમાં આવેલી વ્યક્તિ તેમના જીવનકાળ દરમિયાન ક્યારેય મગજથી સ્વસ્થ થઈ શકે તેમ નથી, આવા વ્યક્તિઓના પરિવારની સહમતી અને મંજૂરીથી વિશેષ તબીબોની બનેલી ટીમ દ્વારા બે વખત કોઈ પણ દર્દીની તપાસ કર્યા બાદ તેને બ્રેઈન ડેડ જાહેર કરે છે. ત્યારબાદ તેના પરિવારજનોની ઈચ્છા અનુસાર ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેવા આંતરિક અંગોનું દાન થતું હોય છે. જેમાં હૃદય, કિડની, લીવર, ફેફસા, આંખ, આંતરડા, ચામડી, હાડકા જેવા આઠ અંગો કે જે ખૂબ જ મહત્વના અને કોઈ પણ વ્યક્તિને જીવિત રાખવા માટે અનિવાર્ય છે તેનું દાન થઈ શકે છે.
ગ્રીન કોરિડોર મારફતે અંગો હોસ્પિટલ પહોંચે
અંગદાન માટે ખાસ ગ્રીન કોરીડોર પણ બનાવવામાં આવે છે, જેના માટે પોલીસ અને વહીવટી તંત્ર રીટ્રીવલ હોસ્પિટલથી લઈને જે જગ્યા પર દર્દીઓમાં આંતરિક અંગોનું ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવામાં આવનાર છે. આ બંને સ્થળો વચ્ચે નિર્ધારિત સમયના અંતરે રોડ કે હવાઈ માર્ગે શરીરના આંતરિક અંગોને પહોંચાડવામાં આવે છે.
કઈ રીતે અંગોનો પ્રત્યારોપણ દર્દીમાં થાય
આંતરિક અંગોના પ્રત્યારોપણનો આ સૌથી મોટો અને મહત્વનુ પરિબળ માનવામાં આવે છે. રીટ્રીવલ સેન્ટર કે જ્યાં બ્રેઈન ડેડ વ્યક્તિ હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહ્યો છે, તે જગ્યા પર ખાસ આંતરિક અંગોના ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સર્જન દ્વારા જે તે બ્રેઈન ડેડ વ્યક્તિના શરીરમાંથી આંતરિક અંગોને કાઢવામાં આવે છે. આ જ સર્જન આંતરિક અંગો સાથે ગ્રીન કોરીડોર મારફતે જે વ્યક્તિમાં આંતરિક અંગોનુ પ્રત્યારોપણ કરવાનું છે, તે હોસ્પિટલે સ્વયમ તેમના દ્વારા જ અન્ય વ્યક્તિ માંથી કાઢેલા આંતરિક અંગોને સ્વાસ્થ્ય વ્યક્તિના શરીરમાં પ્રત્યારોપણ કરે છે. તબીબી વિજ્ઞાનની આ સૌથી જટિલ શસ્ત્રક્રિયા પણ માનવામાં આવે છે. એકદમ મામૂલી કે જે આંખેથી ન જોઈ શકાય આવી નાની અમથી ભૂલ પણ અંગ પ્રત્યારોપણ કરતી વખતે તબીબ અને દર્દી બંને માટે ખૂબ મુશ્કેલ હોય છે, તેમ છતાં ખૂબ જ ઉત્સાહ સાથે કામ કરતા અંગ પ્રત્યારોપણ સર્જનો દ્વારા આ ખૂબ મુશ્કેલ ભરી તબીબી વિજ્ઞાનની શસ્ત્રક્રિયા થતી હોય છે. જેમાં ખૂબ સફળતા પણ મળી રહે છે.
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