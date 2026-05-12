વિશ્વ નર્સ દિવસ: કોરોના મહામારીને પડકારી બ્રધર અને સિસ્ટરે અનેક દર્દીઓને આપ્યું નવું જીવન
આજે વિશ્વ નર્સ દિવસ, 1820માં જન્મેલી ‘લેડી વિથ ધ લેમ્પ’ ફ્લોરેન્સની પ્રેરણા આજે પણ નર્સોને નવી શક્તિ આપે છે.
Published : May 12, 2026 at 5:18 PM IST
જૂનાગઢ: આજે વિશ્વમાં વિશ્વ નર્સ દિવસ (World Nurses Day) ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. દર વર્ષે 12 મેના આ દિવસે આધુનિક નર્સિંગના પાયા પુરુષ ફ્લોરેન્સ નાઈટિંગેલનો જન્મદિવસ ઉજવાય છે. 1820માં જન્મેલી ફ્લોરેન્સે ક્રિમિયન યુદ્ધમાં હાથમાં દીવો લઈને ઘાયલ સૈનિકોની સેવા કરી હતી, જેથી તે ‘લેડી વિથ ધ લેમ્પ’ તરીકે વિશ્વવિખ્યાત થઈ. આજે આ દિવસે ગુજરાતના જૂનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલના બ્રધર અને સિસ્ટરે ETV ભારત સાથે કોરોના મહામારી દરમિયાનના પોતાના વીરતાભર્યા અનુભવો શેર કર્યા, જે સાંભળી કોઈપણની આંખો ભીની થઈ જાય.
સદીની સૌથી મોટી મહામારી એટલે કોવિડ-19
કોરોના વાયરસે સમગ્ર વિશ્વને હચમચાવી નાખ્યું હતું. અનેક પરિવારો વેરવિખેર થઈ ગયા હતા. એવા વિકટ સમયમાં હોસ્પિટલોમાં કામ કરતા બ્રધર અને સિસ્ટર (પુરુષ અને મહિલા નર્સ) સાચા અર્થમાં ‘કોરોના યોદ્ધા’ બનીને ઊભા રહ્યા. દર્દીઓને દવા, ભોજન, નહાવા સહિત દરેક સુવિધા આપી, તેઓએ હજારો લોકોને મોતના મોંએથી પરત પાછા લાવી તેમના પરિવાર સાથે મેળવ્યા.
જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલમાં છેલ્લા 10 વર્ષથી બ્રધર તરીકે ફરજ બજાવતા પંકજ ભીમાણીએ જણાવ્યું, “કોરોના કાળ ખૂબ જ પડકારભર્યો હતો. અમે પાંચ મહિના સુધી સતત 24 કલાક કામ કર્યું. દરરોજ હજારોની સંખ્યામાં કોરોના દર્દીઓ આવતા હતા. તેમને દવાથી લઈને સેવા કરવી, એ બહુ મુશ્કેલ હતું. કોરોના નામ સાંભળતા જ લોકોને પરસેવો છૂટી જાય, પણ અમે દર્દીઓની વચ્ચે રહીને કામ કર્યું.”
તેમણે આગળ કહ્યું, “મારા પરિવારજનો પણ ચિંતિત હતા, પણ મારી નજર સામે દર્દીઓ શ્વાસ માટે તરફડતા હતા. કુદરતે જે જવાબદારી આપી હતી, તેને ડબલ જુસ્સાથી નિભાવી. અનેક દર્દીઓને કોરોનામાંથી સાજા કરીને ઘરે મોકલ્યા. અમુકને ગુમાવ્યા પણ, પણ હાર ન માનતાં, આ મુશ્કેલ સમયને આબાદીથી પાર કર્યો.”
સિસ્ટર સેલીના કાછડીયા : ‘20 કલાક ડ્યુટી, ડાયાલિસિસ અને કોરોના વોર્ડ સંભાળ્યા બંને’
છેલ્લા 25 વર્ષથી સમાન હોસ્પિટલમાં સેવા આપતી સિસ્ટર સેલીના કાછડીયાએ ETV ભારતને કહ્યું, “કોરોના સમય દરમિયાન મને ડાયાલિસિસ યુનિટની સાથે સંપૂર્ણ કોરોના વોર્ડ સંભાળવાની ફરજ સોંપાઈ હતી. એક તરફ દર્દીઓના અંગો નિષ્ક્રિય થતા હતા, તો બીજી તરફ રોજ હજારો નવા દર્દીઓ આવતા હતા. રોજના 20 કલાક કામ કર્યું. ઘર અને પરિવારની ચિંતા કરવાનો સમય જ ન હતો.”
તેમણે ઉમેર્યું, “વહેલી સવારે ફરીથી ડ્યુટી શરૂ કરવાની હતી. પાંચ મહિના સુધી આવો પડકારજનક સમય ચાલ્યો. પણ પરિચારિકા તરીકે અમારો ધર્મ હતો કે દર્દીઓને બચાવવા. ઘણી રાતો એવી હતી કે અમે દર્દીના માથે બેઠા હતા, તેને શ્વાસ અપાવતા હતા. આ સદીની મહામારીને અમે મજબૂત મનોબળથી હરાવી.”
ફ્લોરેન્સ નાઈટિંગેલ : આધુનિક નર્સિંગનો પાયો
જ્ઞાત હોય તેમ, ફ્લોરેન્સ નાઈટિંગેલનો જન્મ 12 મે 1820ના રોજ થયો હતો. ક્રિમિયન યુદ્ધ (1853-56) દરમિયાન તેમણે ઘાયલ સૈનિકોની સ્વચ્છતા અને સેવા કરીને મૃત્યુદરમાં ભારે ઘટાડો કર્યો. તેમના હાથમાં બળતણનો દીવો હતો, જેથી લોકો તેમને ‘લેડી વિથ ધ લેમ્પ’ કહેતા. ફ્લોરેન્સના માનમાં 1965માં પરિચારિકા દિવસની ઉજવણી શરૂ થઈ અને 1974થી 12 મેને વિશ્વ નર્સ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે.
કોરોનાએ અમને શીખવ્યું કે ડોક્ટરો સાથે નર્સોની ભૂમિકા કેટલી મોટી હોય છે. બ્રધર પંકજ અને સિસ્ટર સેલીના જેવા હજારો પરિચારિકાઓએ પોતાની જાનની પરવાહ કર્યા વિના દર્દીઓની સેવા કરી. આજે તેમનું સન્માન કરવાનો દિવસ છે. ફ્લોરેન્સ નાઈટિંગેલની જન્મજયંતીએ આપણે સૌએ તેમના જેવા નિઃસ્વાર્થ સેવાના દીવાને હંમેશા પ્રજ્વલિત રાખવાની પ્રતિજ્ઞા લેવી જોઈએ.
આ પણ વાંચો...