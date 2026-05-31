સુરેન્દ્રનગરના 30 ગામો સ્વૈચ્છિક 'સ્મોક ફ્રી' બન્યા, જાહેરમાં ધુમ્રપાન પર પ્રતિબંધ, શાળા-કોલેજોની 100 મીટરમાં ગલ્લા બંધ

Published : May 31, 2026 at 7:50 PM IST

સુરેન્દ્રનગર: આજે વિશ્વ તમાકુ નિષેધ દિવસ છે ત્યારે સમગ્ર ગુજરાત ભરમાં તમાકુનું દૂષણ સતત વધતું જઈ રહ્યું છે. તમાકુના દૂષણના કારણે કેન્સર જેવા ગંભીર પ્રકારના રોગો પણ થઈ રહ્યા છે અને કેન્સરના દર્દીઓની સંખ્યામાં પણ દીનપ્રતિદિન વધારો થઈ રહ્યો છે. જેમાં ખાસ કરીને તમાકુનું સેવન કરતાં લોકોના મોઢામાં ચાંદા પડવા, તેમજ મોઢાનું કેન્સર થવાની પૂરી સંભાવનાઓ રહેલી છે. તેમજ સ્મોકિંગ કરતા લોકોના શરીરને પણ સૌથી વધુ નુકસાન થઈ રહ્યું છે. ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકાર દ્વારા સંયુક્ત ઉપક્રમે વિશ્વ તમાકુ નિષેધ દિવસે અને અલગ-અલગ પ્રકારના કાર્યક્રમો અંતર્ગત લોકો વ્યસન મુક્ત બને તે દિશા માં પ્રયાસ શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં શાળા કોલેજોમાં કેમ્પેનિંગ ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે. આરોગ્ય વિભાગની અલગ અલગ ટીમો દ્વારા લોક જાગૃતિના કાર્યક્રમો પણ કરવામાં આવી રહ્યા છે અને ખાસ કરીને યુવા વર્ગ વ્યસન તરફ ન પ્રેરાય તે માટેના તમામ પ્રકારના પ્રયાસો સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યા છે.

પરંતુ સ્વૈચ્છિક જાગૃતિ પણ તેટલી જ જરૂરી છે. આજે વિશ્વ તમાકુ નિષેધ દિવસ છે ત્યારે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના 30 જેટલા ગામો સ્મોક ફ્રી વિલેજ બન્યા છે. જ્યાં લોકોએ સ્વૈચ્છિક રીતે જાહેરમાં ધુમ્રપાન ન કરવું, 18 વર્ષથી નીચેના કોઈપણ લોકો આવે તો તેમને તમાકુની વસ્તુનું વેચાણ ન કરવું અને ખાસ કરીને ધાર્મિક સ્થળો, શાળા-કોલેજો અને પર્યટન સ્થળો કે જે નામચીન હોય તેની આજુબાજુમાં પાનના ગલ્લા તેમજ નશીલા પદાર્થનું વેચાણ ન કરવા અંગેના નિર્ણય કરવામાં આવ્યા છે.

ગામના સરપંચ, તલાટીઓ અને ગ્રામજનો તેમજ ગામના આગેવાનોને સાથે રાખી અને વ્યસન મુક્ત ગામો બને તે દિશામાં પ્રયત્નો કરવા અંગેની મુહિમનો સ્વૈચ્છિક રીતે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પ્રારંભ થયો છે. તમાકુના કારણે થતી હાનિ લોકોને સમજાવવામાં આવી રહી છે. શાળા કોલેજોના 100 મીટર અંતરે એક પણ પાનનો ગલ્લો હવેથી આ 30 ગામોમાં ચાલુ રાખવા દેવામાં આવશે નહીં અને આ ઉપરાંત જાહેરમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ સિગારેટ-બીડી અથવા કોઈપણ વ્યસનનું સેવન કરશે તો ગ્રામ પંચાયત તેની સામે કડક કાર્યવાહી હાથ ધરશે. નાના બાળકોમાં પણ દૂષણ ન આવે તે દિશામાં પ્રયત્નો કરવામાં આવશે અને ખરા અર્થમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો વ્યસન મુક્ત બને તે દિશામાં અને તમાકુ મુક્ત બને તે દિશામાં પ્રયત્ન કરવા અંગેના આજે સાંકલ્પ કરાયા છે.

અમે સતત તમાકુ મુક્ત સુરેન્દ્રનગર બને તે માટે કેમ્પેઇન ચલાવી રહ્યા છીએ- દક્ષા પુનાણી, ટોબેકો ફ્રી કેમ્પેન પ્રોજેક્ટ ઓફિસર
સુરેન્દ્રનગર ટોબેકો ફ્રી કેમ્પેઇન પ્રોજેક્ટ ઓફિસર આરોગ્ય વિભાગના દક્ષાબેન પુણાનીએ ETV ભારત સાથે વાતચીતમાં જણાવ્યું કે, એક વર્ષની અંદર અલગ અલગ 200થી વધુ શાળાઓની મુલાકાત કરવામાં આવી છે અને વ્યસન મુક્તિના કાર્યક્રમો કરવામાં આવ્યા છે. જાહેરમાં તમાકુ અને સિગારેટનું વેચાણ કરતા ગલ્લા ધારકો અને દુકાન ધારકો વિરુદ્ધમાં પગલા ભરાયા છે. આ ઉપરાંત શાળા-કોલેજોના 100 મીટરની અંદર ચાલી રહેલા તમામ પાનના ગલ્લાઓ અને દુકાનો બંધ કરાવવામાં આવી છે. ત્યારે સ્વૈચ્છિક રીતે 30 જેટલા ગામોમાં જાહેરમાં ધુમ્રપાન ઉપર પણ પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો પ્રથમ એવો જિલ્લો છે જ્યાં એક સાથે 30 ગામોમાં જાહેરમાં ધુમ્રપાન હવેથી નહીં થાય. જેની અસર બાળકો પર પોઝિટિવ પડશે. જેને આવનારી પેઢી વ્યસન મુક્ત તરફ પહોંચે છે અને હાલમાં તમાકુથી થતા રોગોથી પણ બચશે.

સ્મોક ફ્રી વિલેજના નિયમો
વઢવાણ તાલુકાનું અમારું ખેરાળી ગામ સ્મોક ફ્રી વિલેજ બન્યું છે, જાહેરમાં સ્વૈચ્છિક રીતે કોઈ ધૂમ્રપાન નથી કરી રહ્યું- દિવ્યા મિયાવડા કોર્પોરેટર
ખેરાળી ગામના કોર્પોરેટર દિવ્યાબેન મીયાવડા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, હાલના તબક્કામાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનું ખેરાળી ગામ સ્મોક ફ્રી વિલેજ તરીકે જાહેર થયું છે. જેને લઈને કોઈ પણ વ્યક્તિ જાહેરમાં સ્મોકિંગ નથી કરી રહ્યો અને તમાકુ અને સ્મોકિંગથી લોકો પણ હવે દૂર ધીમે ધીમે થઈ રહ્યા છે અને નશાની ચુંગાલમાં ફસાયેલા લોકો પણ વ્યસન છૂટે તે દિશામાં પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે. તે એક સારી બાબત છે હાલના તબક્કામાં તમાકુ નિષેધ દિવસે પણ સંકલ્પ કરવામાં આવ્યા છે કે શાળા-કોલેજો અને ધાર્મિક સ્થળોની આજુબાજુમાં તમાકુ અને નશીલા પદાર્થનું વેચાણ નહીં કરવામાં આવે અને આ સ્વૈચ્છિક નિર્ણય કરવામાં આવતા ખેરાળી ગામ સહમત પણ બન્યું આ કામગીરીને તંત્રએ પણ બિરદાવી છે.

આ 30 ગામો સ્મોક ફ્રી બન્યા
સુરેન્દ્રનગરના કયા ગામો સ્મોક ફ્રી વિલેજ બન્યા?
સુરેન્દ્રનગરના વઢવાણ તાલુકાનું ખેરાળી, બલદાણા, બાળા, વેળાવદર, સાંકડી અને નાના કેરાળા તેમજ થાન તાલુકાનું વરમાધાર, વેલાડા, દેવડીયા, રાવરાણી તેમજ પાટડી તાલુકાનું સુરજપુરા, અખીયાણા મુળી તાલુકાનું નડિયા અને સિદ્ધસર તેમજ ચોટીલા તાલુકાનું રૂપાવટી, ગઢેચી, ભોજપરા, ચુડા તાલુકાનું રામદેવગઢ, લાલિયાદ, કારોલ અને સેજકપર તેમજ લીંબડી તાલુકાનું ભગવાનપરા, ગડથલ, દોલતપુર, ઉમેદપર, જનસાળી, રામરાજપર અને પાદરી લખતર તાલુકાનું આદલસર, તલવણી ગામ સ્વૈચ્છિક રીતે સ્મોક ફ્રી વિલેજ બન્યા છે. તંત્રએ પણ આ ગામોના તલાટી અને સરપંચોને કામગીરીને બિરદાવી છે.

