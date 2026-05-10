ETV Bharat / state

વિશ્વ માતૃ દિવસ: વઢવાણની આ મહિલાએ પોતાની સેવાની સુવાસથી 'માતા' તરીકેનું બિરુદ્ધ પ્રાપ્ત કર્યું

મહિલાઓ અને આત્માનિર્ભર બનેલી મહિલાઓ યુવતીઓ દ્વારા આપવામાં આવ્યું છે.

વઢવાણની આ મહિલાએ પોતાની સેવાની સુવાસથી માતા તરીકેનું બિરુદ્ધ પ્રાપ્ત કર્યું
વઢવાણની આ મહિલાએ પોતાની સેવાની સુવાસથી માતા તરીકેનું બિરુદ્ધ પ્રાપ્ત કર્યું (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 10, 2026 at 3:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરેન્દ્રનગર : આજે માતૃ દિવસ છે, સમગ્ર વિશ્વમાં આજે માતૃ દિવસ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. આજે એવી માતાની વાત કરવી છે જે એક બે પાંચ નહીં પરંતુ 30 હજારથી વધુ મહિલા અને યુવતીની માતા તરીકેની ફરજ અદા કરી ચૂકી છે.જેમને માતા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. સુરેન્દ્રનગરના વઢવાણમાં વર્ધમાન ગૃહ ઉદ્યોગના સ્થાપક અને સંચાલક પન્નાબેન શુક્લ દ્વારા પોતાના સેવાકીય કામગીરીના કારણે હાલ તેમને માતાનું બિરુદ સંસ્થામાં કામ કરતી મહિલાઓ અને આત્માનિર્ભર બનેલી મહિલાઓ યુવતીઓ દ્વારા આપવામાં આવ્યું છે.

સુરેન્દ્રનગર શહેરની જાણીતી એમ. પી. શાહ કોમર્સ કોલેજમાં 1972ના વર્ષમાં પ્રોફેસર તરીકે જોડાયા હતા. ત્યારબાદ, પ્રોફેસર તરીકેની ફરજ બજાવ્યા બાદ 2009 સુધી પોતે આચાર્ય તરીકેની ફરજ બજાવતા હતા. તેમણે મોટાભાગનું શિક્ષણ કાર્ય પણ વડોદરા લીધી હતું. વઢવાણ આવ્યા બાદ અને કોલેજમાં પ્રોફેસર તરીકેની નોકરી મળતા વઢવાણમાં સ્થાયી બનેલા અને વઢવાણ પ્રત્યેનો પ્રેમ પણ અને વઢવાણમાં કંઈક કરી છૂટવાની ભાવના સાથે પ્રોફેસર ઉપરાંત અલગ અલગ પ્રકારની સેવાકીય પ્રવૃત્તિ પણ પન્નાબેન શુક્લા દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી.

વઢવાણની આ મહિલાએ પોતાની સેવાની સુવાસથી માતા તરીકેનું બિરુદ્ધ પ્રાપ્ત કર્યું (ETV Bharat Gujarat)

સમયાંતરે 2009ના વર્ષમાં કોલેજના પ્રોફેસર તરીકે નિવૃત્ત થયા. છેલ્લા 41 વર્ષથી અલગ અલગ પ્રકારની સંસ્થાઓ સાથે જોડાયેલા અને દેશ વિદેશની યાત્રાઓ કર્યા બાદ તેમણે નક્કી કર્યું કે વઢવાણમાં જ સ્થાયી થવું છે. ત્યારબાદ, વિધવા મહિલાઓ અથવ પરિવારજનો દ્વારા મહિલાઓને ત્યજી દેવામાં આવી હોય તેવી મહિલાઓને સાથે રાખીને તેમના સીવણ કામ, ગૃહ ઉદ્યોગ, રસોઈ અને કોમ્પ્યુટરને લગતા કોર્ષ તાલીમ આપવામાં આવી રહી હતી. પોતાના સેવા કાર્યના 41 વર્ષમાં પન્નાબેન શુક્લ દ્વારા 30 હજાર જેટલી મહિલાઓને અલગ અલગ પ્રકારની રોજગારીની તકો ઊભી કરી અને તેમને રોજગારી આપીને આત્મનિર્ભર બનાવી છે.

પન્નાબેન શુક્લ,આંતરપ્રિન્યોર
પન્નાબેન શુક્લ,આંતરપ્રિન્યોર (ETV Bharat Gujarat)

"કોઈ આત્મહત્યા કરવા જતી મહિલા હોય અને પોલીસને તેનો ફોન જાય તો તેને સમજાવીને સંસ્થામાં લાવવામાં આવે છે. મહિલાઓની તફલીફ જાણીને તેને સ્વ નિર્ભર બનાવવામાં આવે છે અને રોજગાર આપવામાં આવે છે. રોજગાર માટેની મશીનરી લાવી આપીને તે ઉત્પાદન કરે અને અમે તેને ખરીદીએ છીએ. અમે ગામડામાં બનાવવામાં આવેલ સ્ટોર માટે વેચાણ કરવા માટે મુકીએ છીએ. જે મહીલાએ આત્મહત્યા કરવા જતી હોય તેને ખરા અર્થમાં અમે આર્થિક રીતે મજબૂત થાય અને બાળકો અને તેના પરિવારજનોનું ભરણ પોષણ કરી શકે તેવા પ્રયત્નો કરીએ છીએ.

હાલ ઘણી અનેક મહિલાઓ છે જે જેમના પુત્રો સરકારી નોકરીમાં ઉચ્ચ હોદ્દાઓ પર કાર્યરત છે. અમને ગર્વ છે કે છેલ્લા 41 વર્ષમાં 30 હજાર જેટલી મહિલાઓને રોજગારી આપીને કલાક્ષેત્રમાં પણ તેમને આગળ વધારી છે. હજુ પણ આ અવિરત સેવા ચાલુ છે. મોટા શહેરમાં વસવાટ કરવા કરતાં જ્યાં કર્મભૂમિ વઢવાણ હતી, ત્યાં વઢવાણમાં જ સેવાકીય કાર્ય કરવાની તક મળી તેને હું અહોભાગ્ય માની રહી છું." - પન્નાબેન શુક્લ,આંતરપ્રિન્યોર

વર્ધમાન ગૃહ ઉદ્યોગ દ્વારા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં આવેલી તમામ સરકારી કચેરીઓમાં કેન્ટીન ખોલવામાં આવ્યા. આ તમામ કેન્ટીન હાલ મહિલા સંચાલિત છે અને તમામ સ્ટાફ અને તેનું સંચાલન મહિલાઓ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે. 30 હજાર જેટલી બહેનોને આત્મનિર્ભર બનાવી પન્નાબેનને 30 હજાર બહેનોએ માતાનો દિલથી દરજ્જો આપ્યો છે. આજે વિશ્વ માતૃ દિવસે ખરા અર્થમાં માતાની ભૂમિકા નિભાવનાર પન્નાબેન શુક્લનું તંત્ર અને ગામના લોકોએ પણ સન્માન કર્યું છે.

આ પણ વાંચો...

  1. વિશ્વ માતૃ દિવસ: માતા અને પિતાની બેવડી ભૂમિકા નિભાવતી જુનાગઢની મહિલા તબીબ, મહિલાઓ માટે એક આદર્શ અને ઉત્તમ દ્રષ્ટાંત
  2. Mother's Day 2023: મધર્સ ડે પર કાળજું કંપાવતી ઘટના, સિવિલ હોસ્પિટલમાં ત્રણ દિવસની બાળકીને ત્યજી દેવાઈ

TAGGED:

WADHWAN PANNABEN SHUKLA
SURENDRANAGAR MOTHER DAY
M P SHAH COMMERCE COLLEGE
PROFESSOR PANNABEN SHUKLA
WORLD MOTHER DAY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.