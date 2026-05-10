મધર્સ ડે: મહેસાણાની 63 વર્ષીય માતાની અદ્ભુત અને પ્રેરણાદાયક સંઘર્ષગાથા, પરિવારનો સાથ-સંગીત પ્રત્યેના લગાવથી કેન્સરને હરાવ્યું

મહેસાણાના હંસાબેન મિસ્ત્રીએ સંગીતના સહારે કેન્સરને આપી માત
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 10, 2026 at 5:40 PM IST

મહેસાણા : માતૃ દિવસ નિમિત્તે દુનિયાભરમાં માતાના નિઃસ્વાર્થ પ્રેમ, ત્યાગ અને સમર્પણને યાદ કરવામાં આવે છે. પરંતુ, આજે અમે આપને એક એવી માતાની વાત જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ, જેમની જીવનગાથા કોઈપણ વ્યક્તિ માટે એક અદ્ભુત પ્રેરણાસ્ત્રોત છે. મહેસાણામાં રહેતા 63 વર્ષીય હંસાબેન મિસ્ત્રીએ પોતાના અદમ્ય સાહસ, પરિવારના સાથ અને સંગીત પ્રત્યેના લગાવથી કેન્સર જેવી જીવલેણ બીમારીને પણ હરાવી દીધી છે. તેઓ સતત ત્રણ વર્ષ સુધી કેન્સરની પીડાદાયક સારવાર સામે જંગ લડ્યા. આ કપરા સમય દરમિયાન તેમણે રેડિએશન અને બે વખત કીમોથેરાપીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.

કેન્સરની સારવારની આડઅસરોને કારણે તેમના માથાના વાળ સંપૂર્ણપણે જતા રહ્યા હતા, પરંતુ તેમનો જુસ્સો અને ગીતો ગાવાનો શોખ અકબંધ રહ્યો હતો. સામાન્ય માણસ આટલી શારીરિક પીડામાં હિંમત હારી જતો હોય છે, ત્યારે હંસાબેન અસહ્ય પીડા વચ્ચે પણ મોબાઈલમાં કરાઓકે ટ્રેક પર ગીતો ગાઈને પોતાની તકલીફો ભૂલવાનો પ્રયાસ કરતા હતા. સંગીતે તેમના જીવનમાં ખરેખર એક ચમત્કાર સર્જ્યો.

આ બીમારીને હરાવીને આજે તેઓ સંપૂર્ણ હરતા-ફરતા અને સ્વસ્થ થયા છે. બે બાળકોની આ માતા આજે સમાજ માટે એક રિયલ 'કેન્સર વોરિયર' બની ગયા છે. તેમની આ જીવનસફરમાં સંગીત જગતના દિગ્ગજ કલાકારો જેવા કે અલકા યાજ્ઞિક, અનુરાધા પૌંડવાલ, અનુપ જલોટા, માયા આહિર અને કાજલ મહેરીયા સાથેની મુલાકાતે પણ તેમનો જુસ્સો ખૂબ વધાર્યો હતો.

હંસાબેનની દીકરી પ્રજ્ઞાબેન ગર્વ સાથે જણાવે છે કે, "અમને ખૂબ ગૌરવ છે કે અમને આવી મમ્મી મળી છે. ગમે તેવી કપરી પરિસ્થિતિ કે પીડા હોય, પરંતુ અમે ક્યારેય તેમની આંખમાં આંસુ નથી જોયા. તેઓ હંમેશા હસતા રહે છે અને અમારા માટે પ્રેરણારૂપ છે. ત્રણ વર્ષની આ મોટી બીમારીના સંઘર્ષ દરમિયાન તેમણે સંગીતનો સહારો લીધો. સંગીતના સહારે તેઓ પોતાનું આખું દુઃખ સાઈડમાં મૂકી દેતા. હોસ્પિટલમાં પણ જ્યારે તેઓ દાખલ હતા, ત્યારે ડોક્ટરો અને અન્ય દર્દીઓ પણ તેમના ગીતો સાંભળીને ખુશ થઈ જતા. ઘરે પણ તેઓ કરાઓકે ટ્રેક પર પ્રેક્ટિસ કરતા. રાત્રે 2 વાગે કે સવારે 5 વાગે આંખ ખુલે તો પણ તેઓ ગીતો ગાવા લાગતા. ત્યારબાદ તેઓ એક મ્યુઝિક ગ્રુપમાં જોડાયા અને લાઈવ સ્ટેજ પર પણ ગાવાની શરૂઆત કરી. અમે હંમેશા તેમને પૂરો સપોર્ટ કર્યો છે અને આજે તેઓ ખૂબ આનંદથી જીવન જીવી રહ્યા છે."

'રુક જાના નહીં તું કહીં હાર કે...' ગીતની પંક્તિઓ ગાઈને હંસાબેન પોતાની ભાવનાઓ વ્યક્ત કરતા કહે છે, "મેં આ ગીત એટલા માટે ગાયું કારણ કે મારી ભયંકર બીમારીના ત્રણ વર્ષના સંઘર્ષ પછી હું સંગીતના સહારે જ બેઠી થઈ છું. આ મુશ્કેલ સમયમાં મારા બાળકો અને પરિવારે મારી જે અથાક સેવા કરી છે તે અકલ્પનીય છે. મારા બાળકોએ ખુદ એક 'મા' બનીને મારી સારવાર કરી છે. સંગીતમાં એટલી શક્તિ છે કે જ્યારે હું હોસ્પિટલમાં હતી, મારા હાથમાં બાટલા (ડ્રિપ) ચડતા હોય, છતાં હું બોટલ લગાવીને ગીતો ગાતી. ત્યાંનો સ્ટાફ, નર્સ અને આજુબાજુના દર્દીઓ પણ મારું ગીત શાંતિથી સાંભળતા અને પોતાનું દર્દ ભૂલી જતા. જેમ તાનસેનના દીપક રાગથી અગ્નિ પ્રગટતી અને તાના-રીરીના મેઘ મલ્હારથી વરસાદ આવતો, તેવી જ નવું જીવન આપવાની તાકાત સંગીતમાં છે. જો તમે જ હિંમત હારી જાવ તો તમારા બાળકો પણ હારી જાય. એક માતા તરીકે તમારે મજબૂત રહેવું ખૂબ જરૂરી છે. પરિવારનો સાથ અને તમારો આત્મવિશ્વાસ જ તમને ગમે તેવી બીમારીમાંથી બહાર લાવી શકે છે."

હંસાબેન મિસ્ત્રીની આ કથા માત્ર એક બીમારી સામેની જીત નથી, પરંતુ જીવનને કઈ રીતે હકારાત્મકતાથી જીવવું તેનું એક ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. કેન્સર સામેના જંગમાં દવાઓ અને ડોક્ટરોની સાથે સંગીત, આંતરિક મનોબળ અને પરિવારનો પ્રેમ કેટલો મોટો ભાગ ભજવે છે, તે આ કિસ્સા પરથી સાબિત થાય છે. આ મધર્સ ડે પર હંસાબેન મિસ્ત્રીની આ પ્રેરણાદાયક સફર દરેક માતા અને દરેક નિરાશ વ્યક્તિ માટે એક આશાનું નવું કિરણ લઈને આવી છે.

