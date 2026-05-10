વિશ્વ માતૃ દિવસ: માતા અને પિતાની બેવડી ભૂમિકા નિભાવતી જુનાગઢની મહિલા તબીબ, મહિલાઓ માટે એક આદર્શ અને ઉત્તમ દ્રષ્ટાંત
જુનાગઢના ડૉ. ચેતનાબેન કોડીનારિયા આ એક એવા માતા છે કે જે તેના પુત્રને પિતાની પણ હાજરીની અનુભૂતિ કરાવી રહ્યા છે.
Published : May 10, 2026 at 6:33 AM IST
જુનાગઢ : મે મહિનાનો બીજો રવિવાર વિશ્વની તમામ માતાઓને આ દિવસ સમર્પિત કરવામાં આવ્યો છે, તેની પાછળનું એકમાત્ર કારણ માતાની જવાબદારી અને માતાનું મહત્વ શું છે, તે પ્રત્યેક જીવ સમજે તેના માટે આ દિવસને ઉજવણી કરાઈ છે. જુનાગઢના ડૉ. ચેતનાબેન કોડીનારિયા આ એક એવા માતા છે કે જે તેના પુત્રને પિતાની પણ હાજરીની અનુભૂતિ કરાવી રહ્યા છે. સામાન્ય રીતે સિંગલ મહિલા અને તે પણ માતા આજના જમાનામાં પણ મુશ્કેલ લાગે પરંતુ આજથી 10 વર્ષ પૂર્વે ચેતનાબેન કોડીનારિયા સિંગલ મધર બન્યા અને આજે તે તેના પુત્રને માતા અને પિતાનો એક સાથે પ્રેમ આપીને માતૃત્વની ભાવના સાથે વિશ્વ માતૃ દિવસ ઉજવી રહ્યા છે. જે વિશ્વની તમામ મહિલાઓ માટે એક આદર્શ દ્રષ્ટાંત પણ બની ચૂક્યા છે.
ડૉ. ચેતનાબેન કોડીનારિયા માતા અને પિતાની બેવડી ભૂમિકા
મેં મહિનાનો બીજો રવિવાર વિશ્વની તમામ માતાઓને સમર્પિત કરવામાં આવ્યો છે. જેથી આ દિવસને 'વિશ્વ માતૃ દિવસ' તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. આમ તો માતાનું ઋણ પ્રત્યેક જીવ માટે સદાય ચૂકવવું નામુમકીન છે, ત્યારે માતાની પ્રત્યેક જવાબદારીથી લઈને પોતાના સંતાનો પ્રત્યેની પ્રતિબધ્ધતા અને પ્રેમ આજે પણ વિશ્વભરની માતાઓને સમાજમાં પ્રતિષ્ઠિત સ્થાન અપાવવામાં સફળ રહ્યું છે. માતા શબ્દ જ લાગણી અને પ્રેમ સાથે જોડાયેલો છે, ત્યારે લાગણી અને પ્રેમનો સમન્વય એક માતાના રૂપમાં કુદરતે પૃથ્વી પર સર્જન કર્યું છે. આજે આપણે જુનાગઢના એક એવા મહિલા તબીબની વાત કરવા જઈ રહ્યા છે. જે સમગ્ર મહિલાઓ માટે ગર્વની બાબત પણ છે. ડૉ. ચેતનાબેન કોડીનારિયા ગાયનેકોલોજીસ્ટ આજે સિંગલ મધર તરીકે પોતાના દસ વર્ષના પુત્ર નિશ્ચયનો માતા અને પિતાની અનુભૂતિ સાથે ઉછેર કરી રહ્યા છે.
દસ વર્ષ પૂર્વે કરાયો નિર્ણય
આજથી 10 વર્ષ પૂર્વે ડૉ. ચેતનાબેન કોડીનારિયાએ માતા બનવાનો નિર્ધાર વ્યક્ત કર્યો. ગર્ભાવસ્થાથી લઈને પોતાના સંતાનને જન્મ આપવા સુધીનો આ સમયગાળો અનેક વિપરીત પરિસ્થિતિઓમાંથી પસાર થયો. સામાન્ય રીતે સિંગલ મધર તરીકે સમાજમાં પોતાની ઓળખ ઉભી કરવી તે દરેક મહિલાઓ માટે સરળ હોતું નથી. ડૉ. ચેતનાબેન કોડીનારિયાએ તમામ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિ અને વાતાવરણની વચ્ચે પોતે સિંગલ મધર બનશે તેવા નિર્ધાર સાથે આગળ વધ્યા. જેમાં તેમને તેના પરિવારના સભ્યો અને તેમના મિત્રોનો પણ ખૂબ સાથ અને સહકાર મળ્યો અંતે ચેતનાબેન કોડીનારિયા સિંગલ મધર બનવામાં સફળ રહ્યા અને આજે તે તેના દસ વર્ષના પુત્રને એક માતા જ નહીં, પરંતુ પિતાની અનુભૂતિ સાથે પ્રેમ આપીને પોતાના એકમાત્ર સંતાન નિશ્ચયને શ્રેષ્ઠ માણસ બનાવવા માટે પુરુષાર્થ કરી રહ્યા છે.
ગર્ભાવસ્થાથી લઈને ઉછેર ઘણો મુશ્કેલ
પોતાની સિંગલ મધર બનવાની આ સફરને ડૉ. ચેતનાબેન કોડીનારિયાએ ETV BHARAT સાથે વર્ણવતા જણાવ્યું કે, જન્મથી લઈને અત્યાર સુધીના અનેક એવા પ્રસંગો છે કે જેમાંથી તેમને ખૂબ જ મુશ્કેલી ભર્યા સમયમાંથી પસાર થવું પડે છે, પોતે સિંગલ મધર હોવાને કારણે નિશ્ચય તેમનો પુત્ર છે તે કાયદાકીય રીતે પણ કેટલીક જગ્યાએ પ્રસ્થાપિત કરવું પડ્યું હતું. ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન તબીબની નોકરી કરતા ચેતનાબેન કોડીનારને એક વર્ષ કરતાં વધારે સમય સુધી નોકરીમાંથી રજા પણ લેવી પડી હતી. જેમાં ઘણા મહિનાનો તેમનો પગાર પણ થયો ન હતો. જે મળવાપાત્ર રજાઓ હતી તે મેળવવા માટે પણ અનેક મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, અંતે તમામ ઘટનાઓ પ્રમાણિત થતા મળવાપાત્ર રજાઓનો પગાર અને અન્ય મુશ્કેલીમાંથી ડૉ. ચેતનાબેન ધીમે ધીમે બહાર આવ્યા.
સિંગલ મધર બનવામાં પરિવાર અને મિત્રોનો સાથ
સિંગલ મધર બનવાનો નિર્ણય આમ તો વિશ્વની કોઈપણ મહિલા માટે ખૂબ જ કઠોર હોય છે. ચેતનાબેન કોડીનારિયાએ સિંગલ મધર બનવાનો નિર્ણય કર્યો તેમાં તેના માતા-પિતા અને ભાઈનો સહયોગ પ્રાપ્ત થયો, સાથે સાથે તેમના મિત્રો પણ ચેતનાબેન માટે આજે પણ સિંગલ મધર બનવાની સફરમાં ખૂબ જ મહત્વના પરિબળો સાબિત થયા. એક મહિલા લગ્ન વગર માતા કઈ રીતે બની શકે? આવો પડકારનો કોઈ પણ મહિલાને સામનો કરવો પડતો હોય છે, પરંતુ પરિવારના સભ્યો અને મિત્રોના સહીયારાથી આ પડકાર ચેતનાબેન સામે ઉભો થયો જ નહીં. આજે તેઓ ખૂબ જ હિમત અને મજબૂત મનોબળથી 10 વર્ષથી સફળતાપૂર્વક તેના પુત્ર નિશ્ચયને માતા અને પિતાની બેવડી ભૂમિકા નિભાવીને સિંગલ મધર તરીકે સમગ્ર વિશ્વની મહિલાઓ માટે એક આદર્શ દ્રષ્ટાંત પર બની રહ્યા છે.
વ્યવસાય અને પરિવાર સાથે સમયનું સુનિયોજિત આયોજન
ડૉ. ચેતનાબેન કોડીનારિયા સરકારી આયુર્વેદિક કોલેજમાં અધ્યાપકની સાથે મહિલા રોગોના નિષ્ણાંત તબીબ તરીકે પણ કામ કરી રહ્યા છે. સવારના 9:30 વાગ્યાથી લઈને 5:30 વાગ્યા દરમિયાન રજાના દિવસોને બાદ કરતા ચેતનાબેન હોસ્પિટલમાં આર્યુવેદનો અભ્યાસ કરતા બાળકોને શિક્ષણની સાથે મહિલા રોગીઓને ઉપચાર પણ કરી રહ્યા છે, તેની વચ્ચે તેઓ પરિવારને સમય આપવાનું આયોજન પણ કરે છે. હોસ્પિટલમાં આવતો પ્રત્યેક દર્દી અને તેના વિદ્યાર્થી જેટલા ચેતનાબેન માટે મહત્વના છે તેટલો જ તેમનો પરિવાર અને તેનો પુત્ર નિશ્ચય પણ મહત્વનો છે. આ બંને પરિબળોની વચ્ચે ક્યાંય પણ એક જગ્યા પર અન્યાય ન થાય તે માટે તેઓએ સમયનું ચોક્કસ આયોજન કર્યું છે અને તે સમય મુજબ તેમના વિદ્યાર્થીઓ-દર્દીઓ અને તેના પુત્રને સમય ફાળવીને નોકરી અને પરિવારની જવાબદારીઓ પણ સાથે નિભાવી રહ્યા છે. આજે તેઓ જ્યારે પણ સમય મળે ત્યારે તેના પુત્ર સાથે બહાર હરવા ફરવાની સાથે તેની તમામ જરૂરિયાતો માતા અને પિતાની બેવડી ભૂમિકા અદા કરીને નિભાવી રહ્યા છે.
