વિશ્વ માલધારી દિવસ નિમિત્તે સુરેન્દ્રનગરમાં માલધારી સમાજના યુવાનો દ્વારા બાઈક રેલીનું આયોજન, “ગાય માતા કી જય” ના લાગ્યા નારા

માલધારી સમાજની એકતા તથા સંસ્કૃતિનો અદ્દભુત દ્રશ્ય જોવા મળ્યો હતો.

Published : November 26, 2025 at 8:15 PM IST

સુરેન્દ્રનગર: વિશ્વ માલધારી દિવસ નિમિત્તે સુરેન્દ્રનગર શહેરમાં માલધારી સમાજના યુવાનો દ્વારા આજે ભવ્ય, શિસ્તબદ્ધ અને ઉત્સાહભરેલી બાઈક રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ રેલી શહેરના રિવરફ્રન્ટ રોડ પર આવેલા કુંભારપરા ગાયમાતા સર્કલથી પ્રારંભ કરવામાં આવી હતી અને શહેરના વિવિધ મુખ્ય માર્ગો પરથી ફરી કરમણપરા સ્થિત ઠાકર મંદિર ખાતે સમાપન કરવામાં આવ્યું હતું. રેલી દરમિયાન સમગ્ર શહેરમાં ઉજવણીનો માહોલ સર્જાયો હતો અને માલધારી સમાજની એકતા તથા સંસ્કૃતિનો અદ્દભુત દ્રશ્ય જોવા મળ્યો હતો.

આ બાઈક રેલીમાં માલધારી સમાજના મોટી સંખ્યામાં યુવાનો ઉત્સાહભેર જોડાયા હતા. સાથે સાથે સમાજના વડીલ આગેવાનો, કાર્યકરો અને મહિલાઓની પણ હાજરી જોવા મળી હતી. દરેક બાઈક પર માલધારી સમાજના ધ્વજ લહેરાવતા યુવાનો “ગાય માતા કી જય”, “માલધારી એકતા અમર રહે” જેવા નારા લગાવી સમાજમાં એકતા અને ગૌરવનો સંદેશ આપી રહ્યા હતા.

ડીજેના તાલે ભરવાડ સમાજની પરંપરાગત રાસ, ગરબા, હુડો, છંદ, દુઆ સહિતના લોકનૃત્યો અને લોકગીતોની રમઝટ સાથે સમગ્ર રેલી રંગીન બની હતી. માલધારી સમાજના જાણીતા ગાયક કલાકારો દ્વારા પ્રસ્તુત કરાયેલા પરંપરાગત ગીતોએ યુવાઓમાં નવો ઉત્સાહ ભરી દીધો હતો. રસ્તા કિનારે ઉભેલા નાગરિકો પણ તાળીઓ વગાડી આ ભવ્ય રેલીને આવકારતા જોવા મળ્યા હતા.

રેલી દરમ્યાન શહેરના મુખ્ય માર્ગો પર વાહન વ્યવહારને ધ્યાનમાં લઈને પોલીસ તંત્ર દ્વારા વિશેષ ટ્રાફિક વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી હતી, જેથી કોઈ અપ્રિય ઘટના ન બને. આયોજકો દ્વારા સમગ્ર આયોજન શાંતિપુર્વક અને શિસ્ત સાથે સંપન્ન થાય તે માટે પૂરતી વ્યવસ્થા રાખવામાં આવી હતી.

વિશ્વ માલધારી દિવસની ઉજવણીને વિશેષ અને યાદગાર બનાવવા માટે આયોજિત આ બાઈક રેલી દ્વારા સમાજમાં એકતા, પરંપરા અને ગૌરવનો સંદેશ સમગ્ર સુરેન્દ્રનગર શહેરમાં પ્રસરી ગયો હતો. આ કાર્યક્રમ સમાજ માટે પ્રેરણારૂપ અને ગૌરવસભર સાબિત થયો હતો.


