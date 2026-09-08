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વિશ્વ સાક્ષરતા દિવસ: પાટણ જિલ્લો સાક્ષરતામાં 21મા ક્રમે, રાજકીય ક્ષેત્રે શિક્ષણનો અભાવ ચિંતાજનક

ગુજરાતમાં પાટણ જિલ્લાની સાક્ષરતામાં ચોંકાવનારી સ્થિતિ સામે આવી છે. રાજકીય ક્ષેત્રે પણ શિક્ષણનો અભાવ ચિંતાજનક છે.

વિશ્વ સાક્ષરતા દિવસ: પાટણ જિલ્લો સાક્ષરતામાં 21મા ક્રમે
વિશ્વ સાક્ષરતા દિવસ: પાટણ જિલ્લો સાક્ષરતામાં 21મા ક્રમે (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 8, 2026 at 3:51 PM IST

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પાટણ: આજે વિશ્વ સાક્ષરતા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. ગુજરાત સાક્ષરતામાં દેશના રાજ્યોમાં નવમા સ્થાને છે. ગુજરાતમાં પાટણ જિલ્લાની સાક્ષરતામાં ચોંકાવનારી સ્થિતિ સામે આવી છે. રાજકીય ક્ષેત્રે પણ શિક્ષણનો અભાવ ચિંતાજનક છે.

સાક્ષરતામાં પાટણની ચિંતાજનક સ્થિતિ

પાટણ જિલ્લામાં હેચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટી મળ્યે 40 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે. આ ઉપરાંત આશરે 140 વર્ષ જૂની ફતેસિંહરાવ લાઇબ્રેરી સહિત જૈન અને અન્ય અનેક લાઇબ્રેરીઓ, હેમચંદ્રાચાર્ય જ્ઞાન ભંડાર, શાળાઓ અને કોલેજો જેવી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ હોવા છતાં 2011ના આંકડા મુજબ પાટણ જિલ્લો સાક્ષરતામાં ગુજરાતના 21મા ક્રમે છે.

વિશ્વ સાક્ષરતા દિવસ: પાટણ જિલ્લો સાક્ષરતામાં 21મા ક્રમે (ETV Bharat Gujarat)

પાટણ જિલ્લાનો કુલ સાક્ષરતા દર આશરે 72 ટકા છે. તેમાં પુરુષોનો સાક્ષરતા દર 82 ટકા, જ્યારે મહિલાઓનો સાક્ષરતા દર 61 ટકા હોવાનું આંકડાઓ દર્શાવે છે.

પાટણ જિલ્લામાં શિક્ષણ, આરોગ્ય, સરકારી નોકરીઓ તથા વિવિધ ઉચ્ચ હોદ્દાઓ પર રહેલા લોકોમાં સાક્ષરતાનું પ્રમાણ નોંધપાત્ર છે. જોકે રાજકીય ક્ષેત્રે શિક્ષણનું પ્રમાણ ચિંતાજનક હોવાનો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે.

પાટણમાં રાજકીય ક્ષેત્રે શિક્ષણ મેળવનાર નેતાઓ

પંચાયતથી લઈને સંસદ સુધી પાટણ જિલ્લાનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા રાજકારણીઓના શૈક્ષણિક અભ્યાસ અંગે ઉમેદવારી પત્રકોમાં દર્શાવાયેલી વિગતો જોવામાં આવે તો અલગ-અલગ શૈક્ષણિક સ્તર જોવા મળે છે. પાટણ લોકસભાના સાંસદ ભરતસિંહ ડાભીનું શિક્ષણ LLB સુધીનું છે. સિદ્ધપુરના ભાજપના ધારાસભ્ય બળવંતસિંહ રાજપૂત આર્ટ્સમાં ગ્રેજ્યુએટ છે, જ્યારે રાધનપુરના ભાજપના ધારાસભ્ય લવિંગજી સોલંકીના શૈક્ષણિક અભ્યાસ અંગે આઠમા ધોરણ સુધીની માહિતી દર્શાવવામાં આવી છે. પાટણના કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય કિરીટભાઈ પટેલ ઉચ્ચ શિક્ષણની ડિગ્રી ધરાવે છે અને કાયદાના જાણકાર છે, જ્યારે દિનેશભાઈ ઠાકોરે હાયર સેકન્ડરી સુધી અભ્યાસ કર્યો હોવાનું જણાવાય છે.

સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓની વાત કરીએ તો જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ ભાવિક પટેલ ગ્રેજ્યુએટ છે. બીજી તરફ, નવ તાલુકા પંચાયતોના સભ્યોમાં શૈક્ષણિક લાયકાતનું પ્રમાણ વિવિધ સ્તરે જોવા મળે છે. આ અંગે ઉપલબ્ધ ઉમેદવારી પત્રકોના આંકડાઓનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવે તો પક્ષવાર અને વ્યક્તિગત શૈક્ષણિક લાયકાતમાં મોટો તફાવત જોવા મળે છે.

પાટણ જિલ્લામાં 524 જેટલા ગામોમાં સરપંચ તથા સભ્યપદ માટે ચૂંટાયેલા મહિલા-પુરુષ પ્રતિનિધિઓની શૈક્ષણિક લાયકાત અંગે પણ ચિંતાજનક આંકડા સામે આવ્યાનો દાવો કરવામાં આવે છે. કેટલાક આંકડાઓ મુજબ મોટાભાગના ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓનું શિક્ષણ મર્યાદિત છે. વિશ્વ સાક્ષરતા દિવસના સંદર્ભમાં માત્ર રાજકીય ક્ષેત્ર જ નહીં, પરંતુ પ્રાથમિક શિક્ષણની સ્થિતિ પર પણ ધ્યાન આપવું જરૂરી છે. ધોરણ 1થી 8ના બાળકો માટે સરકાર દ્વારા ચલાવવામાં આવતા વાંચન, ગણન અને લેખન આધારિત કાર્યક્રમો વચ્ચે પણ કેટલાક સર્વેમાં મોટી સંખ્યામાં બાળકો અપેક્ષિત સ્તરે વાંચી શકતા ન હોવાની બાબત સામે આવી છે.

આ સમગ્ર સ્થિતિ એક મહત્ત્વપૂર્ણ પ્રશ્ન ઊભો કરે છે—જ્યારે શિક્ષણ અને સાક્ષરતા માટે સરકાર દ્વારા વિવિધ યોજનાઓ અને કાર્યક્રમો ચલાવવામાં આવી રહ્યા છે, ત્યારે પાટણ જિલ્લો સાક્ષરતાના આંકડાઓમાં પાછળ કેમ છે?

સાક્ષરતા માત્ર સહી કરી શકવાની ક્ષમતા નથી. સાચી સાક્ષરતા એટલે વાંચી-લખી શકવાની સાથે પોતાના અધિકારો, ફરજો અને લોકશાહી પ્રક્રિયાની સમજ હોવી. ખાસ કરીને રાજકીય પ્રતિનિધિઓ માટે શિક્ષણ અને સમજણનું મહત્વ વધુ છે, કારણ કે તેઓ જ પ્રજાના વિકાસ અને નીતિ-નિર્ણયમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે.

આ આંકડાઓ પાટણ રોજગાર કચેરી તથા ચૂંટણી દરમિયાન ઉમેદવારી પત્રકોમાં દર્શાવવામાં આવેલી શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતોના આધારે એકત્રિત કરવામાં આવ્યા હોવાનું જણાવાયું છે. તેથી આ આંકડાઓની સત્તાવાર ચકાસણી અને તુલનાત્મક અભ્યાસ જરૂરી છે.

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