ETV Bharat / state

આજે વિશ્વ સિંહ દિવસ, સાસણ, જુનાગઢ, પોરબંદર સહિત સમગ્ર સોરઠમાં વિશ્વ સિંહ દિવસની ઉજવણી

સોરઠ ધરા પર આજે વિશ્વ સિંહ દિવસની ઉજવણીને લઈને ઠેર ઠેર કાર્યક્રમો આયોજિત થયા છે. રાજ્યકક્ષાનો કાર્યક્રમ પોરબંદરમાં આયોજિત થયો છે.

આજે વિશ્વ સિંહ દિવસ
આજે વિશ્વ સિંહ દિવસ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 10, 2026 at 1:35 PM IST

|

Updated : August 10, 2026 at 2:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ: 10 ઓગસ્ટ એટલે કે વિશ્વ સિંહ દિવસ એશિયામાં એક માત્ર ગીરમાં જોવા મળતા સાવજોના સંવર્ધન માટે સિંહ દિવસની ઉજવણી શરૂ થઈ, તેના ભાગરૂપે આજે સમગ્ર સોરઠ પ્રદેશમાં વિશ્વ સિંહ દિવસની ઉજવણીના કાર્યક્રમો દિવસ દરમિયાન આયોજિત કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં સિંહનું રક્ષણ અને સંવર્ધનની સાથે જાજરમાન પ્રાણી હવે એશિયામાં માત્ર ગીરમાં જોવા મળે છે. તેની જાહોજહાલીને સાચવવા માટે આજે સૌ કટિબદ્ધ થયા છે.

આજે વિશ્વ સિંહ દિવસની ઉજવણી

આજે વિશ્વ સિંહ દિવસની ઉજવણી થઈ રહી છે. સમગ્ર એશિયામાં અને એકમાત્ર ગીર પ્રદેશમાં સિંહોની હાજરી અને તેનું અસ્તિત્વ આજે નોંધપાત્ર રીતે સમગ્ર વિશ્વમાં જોવાઈ રહ્યું છે. ત્યારે સિંહને સાચવીને બેઠેલી અને બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો સિંહને જન્મ આપનારી સોરઠ ધરા પર આજે વિશ્વ સિંહ દિવસની ઉજવણીના ઠેર ઠેર કાર્યક્રમો આયોજિત થયા છે.

જુનાગઢ, પોરબંદર સહિત સમગ્ર સોરઠમાં વિશ્વ સિંહ દિવસની ઉજવણી (Etv Bharat Gujarat)

રાજ્યકક્ષાનો કાર્યક્રમ પોરબંદરમાં આયોજિત થયો છે, તો સાથે સાથે ગુજરાતના 11 જિલ્લાઓમાં પણ સિંહ દિવસની ઉજવણી થઈ રહી છે. ત્યારે મુખ્ય કાર્યક્રમો સાસણ ખાતે આયોજિત થયો હતો. જેમાં વિવિધ શાળાના વિદ્યાર્થીઓ અને ગ્રામજનો જોડાયા હતા અને સિંહના સંવર્ધન અને તેનું રક્ષણ થાય તે માટેની પ્રતિજ્ઞાઓ પણ લીધી હતી.

સિંહ પ્રેમીઓએ કરી વિશ્વ સિંહ દિવસની ઉજવણી
સિંહ પ્રેમીઓએ કરી વિશ્વ સિંહ દિવસની ઉજવણી (Etv Bharat Gujarat)

સક્કરબાગમાં પણ યોજાયો કાર્યક્રમ

એશિયાના સૌથી જૂના અને 125 વર્ષ કરતાં પણ વધારે સમયથી પ્રાણી સંગ્રહાલય તરીકે જાણીતા સક્કરબાગ પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં પણ વિશ્વ સિંહ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આજે દિવસ દરમિયાન આવતા તમામ પ્રવાસીઓને વિનામૂલ્યે સક્કરબાગમાં પ્રવેશ આપવામાં આવી રહ્યો છે, અને આ ઓળખ ગુજરાત સાથે જોડાયેલી છે. જેથી પ્રત્યેક વ્યક્તિ સિંહનું સંવર્ધન કરે અને સાચા અર્થમાં સિંહને જાણે તે પ્રકારના અભિપ્રાયો સિંહ દિવસ નિમિત્તે સક્કરબાગમાં આવેલા મુલાકાતીઓએ વ્યક્ત કર્યા હતા.

સાસણગીરના સાવજનો સમગ્ર દેશમાં દબદબો
સાસણગીરના સાવજનો સમગ્ર દેશમાં દબદબો (Etv Bharat Gujarat)

વન્ય જીવ ફોટોગ્રાફરે આપી શુભેચ્છાઓ

વિશ્વ સિંહ દિવસ નિમિત્તે વન્યજીવ ફોટોગ્રાફર શીતલ મિસ્ત્રીએ પણ તમામ વન્યજીવ પ્રેમીઓને શુભેચ્છા પાઠવી છે, અને સાથે સાથે તેમણે જણાવ્યું હતું કે, સિંહ એકમાત્ર ગીરમાં જોવા મળે છે, જે આપણા માટે એકદમ ગર્વની વાત કહેવાય. પ્રત્યેક લોકો સિંહનું સંવર્ધન કરે અને સિંહના પ્રાકૃતિક આવાસોને કોઈ પણ પ્રકારનું નુકસાન કર્યા વગર સિંહોને તેના નૈસર્ગિક આવાસોમાં આગળ વધવાની તક પૂરી પાડે તેવા સંદેશા સાથે તેમણે તમામ લોકોને સિંહ સંવર્ધન અને વન્યજીવ સૃષ્ટિને બચાવવા માટે કંઈક ને કંઈક તેમનાથી બનતું કરવું જોઈએ આવી ભાવના સાથે સૌને શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી.

આ પણ વાંચો

  1. WORLD LION DAY 2026: શું તમે જાણો છો કે સિંહને તેના પંજા, તેની ગર્જના કે ડણકથી અને તેના મૂછોના વાળથી કેવીરીતે ઓળખી શકાય?
  2. ગીરની અમૂલ્ય ધરોહર-આપણી જવાબદારી; પરિમલ નથવાણીએ સિંહ દિવસે શેર કર્યો વીડિયો
Last Updated : August 10, 2026 at 2:10 PM IST

TAGGED:

WORLD LION DAY CELEBRATION
ASIATIC LION OF SASAN GIR
SASAN GIR OF JUNAGADH
WORLD LION DAY 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.