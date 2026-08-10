વિશ્વ સિંહ દિવસની અનોખી ભેટ, સક્કરબાગ પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં સિંહ બાળ ખુલ્લા પાંજરામાં રખાયા
ચાર સિંહ બાળ અને કેટલાક વાઘના બચ્ચાને ખુલ્લા પાંજરામાં મૂકીને પ્રવાસીઓને નિહાળવાનો અવસર આપવામાં આવ્યો છે
Published : August 10, 2026 at 4:13 PM IST
જૂનાગઢ: વિશ્વ સિંહ દિવસ આજે સિંહ માટે નહીં, પરંતુ પ્રવાસીઓ માટે ખાસ બનવા જઈ રહ્યો છે. સક્કરબાગ પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં માદા સિંહણ દ્વારા નહીં, પરંતુ વન વિભાગના કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓ દ્વારા પાલન-પોષણ કરીને ઉછેરવામાં આવેલા સાત મહિનાના ચાર સિંહ બાળ અને કેટલાક વાઘના બચ્ચાને પ્રવાસીઓ જોઈ શકે તે માટે ખુલ્લા પાંજરામાં મૂકવામાં આવ્યા છે. આ વિશ્વ સિંહ દિવસની અનોખી ભેટ છે.
જૂનાગઢના સક્કરબાગ પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં આજથી સિંહ અને વાઘના બચ્ચાંને સામાન્ય પ્રવાસીઓ જોઈ શકે તે માટે નિદર્શનમાં મૂકવામાં આવ્યા છે. તેની પાછળ એક રોચક કહાની છે. સામાન્ય રીતે કોઈ પણ વન્ય પ્રાણીના બચ્ચાઓનો ઉછેર તેની માતા દ્વારા કરાતો હોય છે. પરંતુ આ બચ્ચાનો ઉછેર સિંહણ કે વાઘણ દ્વારા નહીં, પરંતુ વન વિભાગના કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓ દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. આજે બચ્ચાની ઉંમર સાત મહિના થતાં તેને પ્રવાસીઓ જોઈ શકે તે માટે પાંજરામાં મૂકવામાં આવ્યા છે.
માતા સિંહણે તરછોડ્યા બાદ અથવા બચ્ચાને જન્મ આપી દીધા બાદ વિખુટા પડેલા કે માતાનું મોત થયાના કિસ્સામાં વન વિભાગના અધિકારીઓએ આ બચ્ચાને પાલક માતા-પિતા બનીને તેનો ઉછેર સક્કરબાગ પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં કર્યો હતો. આજે સાત મહિના બાદ તમામ બચ્ચા એકદમ તંદુરસ્ત હાલતમાં છે અને હવે તે કોઈ પણ પ્રકારના ખતરામાં નથી. તેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થતાં ચાર સિંહના બચ્ચા અને કેટલાક વાઘના બચ્ચાને સક્કરબાગ પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં આવેલા ખુલ્લા પાંજરામાં મૂકવામાં આવ્યા છે. જેને જોઈને આવનારા દિવસોમાં પ્રવાસીઓ એક અલગ પ્રકારના વન્યજીવને નિહાળવાનો લ્હાવો સક્કરબાગ પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં મેળવી શકશે.
સક્કરબાગ પ્રાણી સંગ્રહાલયના ડાયરેક્ટર રાજદીપસિંહ ઝાલાએ ETV ભારતને આપેલી એક્સક્લુઝિવ વિગતો અનુસાર, સિંહ અને વાઘના બચ્ચાને પ્રાણી સંગ્રહાલયના ખુલ્લા પાંજરામાં રાખવામાં આવ્યા છે. અગાઉ આ પ્રકારે પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં સિંહ બાળને રાખવામાં આવ્યા હોઈ શકે છે, પરંતુ પાછલા કેટલાક વર્ષોમાં આ પ્રકારનો અનુભવ પ્રવાસીઓને પહેલીવાર થવા જઈ રહ્યો છે. સામાન્ય રીતે માતાથી વિખુટા પડેલા, બીમાર, અશક્ત, અનાથ અથવા જન્મ બાદ માતા સિંહણનું મોત થયું હોય તેવા કિસ્સામાં ઉછેર વન વિભાગના કર્મચારીઓ કરતા હોય છે. આ ચાર સિંહ બાળ આ જ પ્રકારે સક્કરબાગ પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં ઉછરીને મોટા થયા છે. તેથી તેને પ્રાણી સંગ્રહાલયના પાંજરામાં પ્રવાસીઓ જોઈ શકે તે માટે ખુલ્લા રાખવામાં આવ્યા છે.
સામાન્ય રીતે કોઈ પણ સિંહ બાળ કે જેનો જન્મ અથવા ઉછેર કુદરતી રીતે ખુલ્લા જંગલ વિસ્તાર કે પ્રાણી સંગ્રહાલયના પાંજરામાં થયો હોય, તેને જે તે અવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે તેના નિર્ધારિત સ્થળે રાખવામાં આવતા હોય છે. જો કોઈ સિંહ બાળ બીમાર, અશક્ત અથવા કોઈ કારણોસર જંગલમાં વિખુટું પડેલું કે એકલું મળી આવ્યું હોય, તો તેનો ઉછેર કરીને તેને ફરીથી તેના પ્રાકૃતિક સ્થળ એટલે કે ખુલ્લા જંગલ વિસ્તારમાં મૂકવામાં આવતું હોય છે. પરંતુ જે સિંહ બાળનો જન્મ કે ઉછેર અથવા અશક્ત અવસ્થામાં તે માત્ર પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં જ રહ્યું હોય, આવા સિંહ બાળને આજીવન માટે પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં જ રાખવામાં આવતું હોય છે. તેની પાછળનું ચોક્કસ અને નિર્ધારિત તારણ એ છે કે પાંજરામાં જ ઉછરીને મોટું થયેલું સિંહ બાળ પ્રાકૃતિક રીતે શિકાર કરવાની કોઈ આવડત ધરાવતું હોતું નથી. તેથી તેને પ્રાણી સંગ્રહાલયના પાંજરામાં રાખીને તેના આયુષ્ય સુધી તેની સારવાર અને દેખભાળ કરવાની સાથે પ્રવાસીઓ માટે નિદર્શન થઈ શકે તે માટે મોટા અને ખુલ્લા પાંજરામાં રાખવામાં આવતા હોય છે.
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