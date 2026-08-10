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WORLD LION DAY 2026: શું તમે જાણો છો કે સિંહને તેના પંજા, તેની ગર્જના કે ડણકથી અને તેના મૂછોના વાળથી કેવીરીતે ઓળખી શકાય?

ગુજરાતના નિવૃત્ત મુખ્ય વનસંરક્ષક ઉદય વોરા સાથે ETV ભારતે કરેલી ખાસ વાતચીતના આધારે સિંહને ઓળખવાનો પ્રયાસ કરીએ.

શું તમે જાણો છો કે સિંહને તેના પંજા, તેની ગર્જના કે ડણકથી અને તેના મૂછોના વાળથી કેવીરીતે ઓળખી શકાય?
શું તમે જાણો છો કે સિંહને તેના પંજા, તેની ગર્જના કે ડણકથી અને તેના મૂછોના વાળથી કેવીરીતે ઓળખી શકાય? (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 10, 2026 at 7:00 AM IST

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Exclusive Interview: શું તમે જાણો છો કે સિંહને તેના પંજા, તેની ગર્જના કે ડણકથી અને તેના મૂછોના વાળથી કેવી રીતે ઓળખી શકાય? 10 ઓગસ્ટ વિશ્વભરમાં સિંહ દિવસ તરીકે ઉજવાય છે. સિંહ વિશે ઘણા લોકો ઘણું જાણે છે, છતાં કેટલીક એવી વાતો છે જે કદાચ તમારા માટે નવી હોય.

જંગલના રાજા એવા એશિયાટિક સિંહોની ગર્જના માત્રથી આખું વન ગુંજી ઊઠે છે. આજે ‘વિશ્વ સિંહ દિવસ’ નિમિત્તે આપણે સૌ એશિયાના એકમાત્ર ગઢ ગણાતા ગુજરાતના ગીરના સાવજને નમન કરીએ. સામાન્ય રીતે સિંહ વિશે આપણે ઘણું જાણીએ છીએ, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે આ ભવ્ય વન્યજીવ સાથે જોડાયેલા કેટલાક એવા પણ રહસ્યો છે જે મોટાભાગના લોકો નથી જાણતા? ગીરના જંગલની રોમાંચક સફરે નીકળીએ અને જાણીએ આ અદ્ભુત પ્રાણીની કેટલીક રોચક અને અજાણી વાતો.

ગુજરાતના નિવૃત્ત મુખ્ય વનસંરક્ષક ઉદય વોરા સાથે ETV ભારતે કરેલી ખાસ વાતચીતના આધારે સિંહને ઓળખવાનો પ્રયાસ કરીએ. ઉદય વોરાનું કહેવું છે કે ગીરમાં સતત પોણા ચાર વર્ષ કામ કર્યું છે. સિંહ ખરેખર રોયલ પ્રાણી છે, દિલદાર રાજા છે. ટેક્નોલોજી નહોતી ત્યારે અનુભવ કામ કરતો હતો અને સિંહના ઘમકાની ગણતરી પરથી જ તે નર છે કે માદા તેનો અંદાજ કિલોમીટર દૂરથી લગાવી શકાતો હતો. ગીર એ સિંહની જીવતી-જાગતી લેબોરેટરી છે. સિંહના પગલાં પરથી તેની અંદાજિત ઉંમર, નર કે માદા તે તારવી શકાતું હતું.

ગુજરાતમાં હાલ 891 સિંહ છે, પરંતુ વર્ષ 1900ની વાત કરીએ તો માત્ર 12થી 20 સિંહ જ ગુજરાતમાં હતા.

ગુજરાતમાં સિંહોની વસ્તી
ગુજરાતમાં સિંહોની વસ્તી (Etv Bharat Gujarat)

સિંહની અંદર કોમ્યુનલ ફીડિંગ પણ હોઈ શકે. એક સિંહણના બચ્ચા બીજી સિંહણનું દૂધ પીને મોટા થયા હોય તેવી પણ ઘટનાઓ જોયેલી છે. આપણે જેમ સંયુક્ત કુટુંબમાં છોકરાઓને ઉછેરીને મોટા કરતા હોઈએ છીએ તે જ રીતે સિંહ પરિવારમાં પણ જોયું છે. – ઉદય વોરા

મેઘાણીના સમયમાં 5000 ચોરસ કિલોમીટરનું ગીર હતું. તેમાંથી હાલ આપણી પાસે રક્ષિત 1400 ચોરસ કિલોમીટરનો જ વિસ્તાર રહ્યો છે. અને જંગલના અલગ-અલગ ટુકડા ગણીએ તો પણ 1800 ચોરસ કિલોમીટર જ થાય છે. એટલે કે એક તૃતીયાંશ ભાગ જ બચ્યો છે. જંગલના રાજાને આજે સાંકડી જગ્યામાંથી પસાર થવું પડે છે. અને માટે જ માનવ વસ્તી વચ્ચે સિંહ નથી ગયો, પણ માનવો જ સિંહના રહેણાંક વિસ્તારમાં ગયા છે. તેથી માનવ અને વન્યજીવ વચ્ચેના સંઘર્ષના બનાવો વધી રહ્યા છે.

જંગલના રાજા સિંહની અજાણી વાતો
જંગલના રાજા સિંહની અજાણી વાતો (Etv Bharat Gujarat)

સવાલ – અલગ-અલગ સિંહની ઓળખ કેવી રીતે થાય?

જવાબ – સિંહને તેની વિશ્કર પેટર્ન એટલે કે મૂછના વાળથી ઓળખી શકાય છે. બે સિંહના મૂછોના વાળ ક્યારેય એકસરખા હોતા નથી. ચહેરા પરના નિશાન કે શરીર પરના નિશાનથી ઓળખ કરી શકાય.

સિંહની અનોખી ઓળખ
સિંહની અનોખી ઓળખ (Etv Bharat Gujarat)

સવાલ – સિંહ ક્યાંથી ક્યારે પસાર થયો તે કેવી રીતે ખ્યાલ આવે?

જવાબ – પહેલાં સિંહની પાછળ પાછળ જઈને તેનો માર્ગ શોધતા હતા. આજકાલ GPS ટેગ અને સેટેલાઇટ ટેગ વાળા રેડિયો કૉલર આવી ગયા છે. જેનાથી રાજ્ય બહાર બેસીને પણ ટ્રેકિંગ કરી શકાય. GPS ટેગના કારણે તે કયા વિસ્તારમાંથી જવા ટેવાયેલો છે તેનો મેપ પણ મળી શકે છે.

સવાલ – ગર્જના અને ડણકથી કેવી રીતે સિંહને અલગ તારવી શકાય?

જવાબ – સિંહ પોતાના પરિવારમાં પોતાની હાજરી બતાવવા માટે અલગ અવાજ કરે છે જેને ગામઠી ભાષામાં ઘમકવું કહે છે. ગર્જનાના આધારે તેની ઉંમર, ફેફસાની કેપેસિટી અને તેના આધારે નર કે માદા છે તેનો અંદાજ લગાવી શકાય.

ગીરના જંગલમાં લટાર મારતા સિંહ
ગીરના જંગલમાં લટાર મારતા સિંહ (Etv Bharat Gujarat)

સવાલ – સિંહના ટોળા નથી હોતા તે કહેવત કેટલી સાચી?

જવાબ – સિંહ તો કુટુંબમાં રહેવાના ટેવાયેલું પ્રાણી છે. 32 સિંહ અને 26 સિંહનું પરિવાર પણ જોયેલું છે. નર જુદો રહેતો હોય એવું બને માટે કદાચ આવી કહેવત પડી હોઈ શકે.

સવાલ – અંધારામાં જોઈ શકે તેવી દ્રષ્ટિ સિંહ પાસે હોય છે?

જવાબ – સિંહ બિલાડી કુળનું પ્રાણી છે. માટે વહેલી સવાર અને સાંજના સમયે સિંહની કીકી મોટી થાય અને અંધારામાં તે વધારે સ્પષ્ટતાથી જોઈ શકે છે.

સવાલ – સિંહણની શિકાર કરવાની પેટર્ન કેવી હોય?

જવાબ – શિકાર વખતે એકથી વધુ સિંહણ ટ્રેપ ગોઠવીને શિકાર કરે છે. તેમાંથી એક સિંહણ થોડો અવાજ કરશે જેથી પ્રાણી બીજી તરફ દોડવાનો પ્રયાસ કરશે અને બીજી તરફ ટ્રેપ ગોઠવીને બેઠેલી સિંહણો તેનો શિકાર કરી લેશે.

સવાલ – માનવ અને સિંહ વચ્ચેનો સંબંધ કેવો?

જવાબ – નેસડામાં રહેતા માલધારીઓ અને વન વિભાગના સ્ટાફ સાથે સંઘર્ષના બનાવો ખૂબ જૂજ બન્યા હશે. તાજેતરમાં જે બનાવો બન્યા છે તે દુઃખદ છે. ગીરની બહારના વ્યક્તિઓ પર હુમલા વધ્યા છે કારણ કે તેને સિંહની વર્તણૂક ખબર ના હોય. સંવનન કાળ કે બચ્ચા સાથે હોય ત્યારે સિંહથી સાવધાની રાખવી જરૂરી છે.

સિંહ અને માનવ-સંઘર્ષ
સિંહ અને માનવ-સંઘર્ષ (Etv Bharat Gujarat)

સવાલ – ગેરકાયદે સિંહ દર્શનના કારણે ગર્વનું પ્રતીક ગણાતો સિંહ બેબાકળો બન્યો હોય તેવું લાગે છે?

જવાબ – મારણ આપવું તે વન વિભાગનું કામ હતું, પણ આજે ગામલોકો મારણ આપે છે, તેની પાછળ જાય છે. જંગલમાં જઈને સિંહની ફોટોગ્રાફી કરવાનો પ્રયાસ થાય છે અને તેના માટે સિંહની નજીક જાય છે. અને ક્યારેક આવા સમયે હુમલાના પણ બનાવ બને છે. ગેરકાયદે સિંહ દર્શન તો ખૂબ જ ઘાતક છે. પણ સિંહના રહેણાંક વિસ્તારમાં બનેલા રિસોર્ટ, ભૂ-ઉપયોગનો બદલાવ, સિંહને હળવાશથી લેવો વગેરે પરિબળોના કારણે પરિસ્થિતિ વિકટ બની રહી છે.

જંગલના રાજા સિંહ
જંગલના રાજા સિંહ (Etv Bharat Gujarat)

ગીરની ધરતી પર ગર્વથી વિચરતા જંગલના રાજા આપણા પર્યાવરણ અને વારસાનું અમૂલ્ય ઘરેણું છે. આજે વિશ્વ સિંહ દિવસ નિમિત્તે આપણે માત્ર સાવજની સુંદરતા જ નહીં, પરંતુ તેમના અસ્તિત્વ સામેના પડકારોને સમજીને તેમના સંરક્ષણ માટે સંકલ્પબદ્ધ થવું પડશે. આ અજાણી વાતો જાણીને તમને પણ ચોક્કસપણે એશિયાટિક સિંહ પર વધુ ગર્વ થશે. ચાલો, આ ગૌરવવંતા વનરાજની શાન જળવાઈ રહે અને ગીરનું આભૂષણ કાયમ માટે અખંડ રહે તેવી કામના સાથે આજના આ વિશેષ દિવસને સાર્થક બનાવીએ!

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