World Lion Day 2026: આફ્રિકન અને એશિયાઈ સિંહો કઈ રીતે જુદા પડે છે? જાણો, વિગતો સાથેનો વિસ્તૃત અહેવાલ
આફ્રિકન સિંહણો પરિવારનું સંચાલન કરે છે જ્યારે ગીરની સિંહણો વધુ સ્વતંત્ર રીતે શિકાર અને ઉછેર કરે છે.
Published : August 10, 2026 at 2:41 PM IST
જૂનાગઢ: આજે વિશ્વ સિંહ દિવસની ઉજવણી થઈ રહી છે. વિશ્વમાં માત્ર બે જ જગ્યાએ પ્રાકૃતિક નિવાસસ્થાનમાં સિંહનું અસ્તિત્વ જોવા મળે છે – આફ્રિકા ઉપખંડ અને એશિયામાં એકમાત્ર ભારતના ગીર વિસ્તારમાં. આફ્રિકાની ભૌગોલિક સ્થિતિ અને ગીરની ભૌગોલિક સ્થિતિ એકદમ અલગ હોવા છતાં, જંગલનો રાજા કહેવાતું આ રજવાડી પ્રાણી માત્ર આ બે સ્થળે જોવા મળે છે. વિશ્વ સિંહ દિવસ નિમિત્તે આફ્રિકન અને ગીરના એશિયાઈ સિંહો વચ્ચેની સામ્યતા અને પાતળી ભેદરેખા જોઈએ.
આફ્રિકન સિંહોની કેવી હોય છે કદ કાઠી
આફ્રિકન સિંહની સૌથી મોટી ઓળખ તેના ગળા અને છાતીની આસપાસ જોવા મળતી કેસવાળી છે, જે ગીરના સિંહો કરતાં સૌથી વધારે અને એકદમ ઘટાદાર હોય છે. જેમ જેમ સિંહની ઉંમર વધે તેમ તેમ કેસવાળી ઘાટા રંગની થતી જાય છે. જેટલી મોટી કેસવાળી, એટલો નર સિંહ તાકતવાળો માનવામાં આવે છે. આફ્રિકન સિંહોની ખૂબ મોટી કેસવાળીને કારણે તેના કાન જોઈ શકાતા નથી, જ્યારે એશિયાઈ સિંહોમાં આવું જોવા મળતું નથી. આફ્રિકન નરસિંહ સિંહણ કરતાં 30 થી 40 ટકા મોટો જોવા મળે છે. તેનું સરેરાશ વજન 150 થી 250 કિલોની આસપાસ નોંધાયું છે. આફ્રિકન સિંહની ગર્જના 8 થી 10 કિલોમીટર સુધી સંભળાય છે. ગર્જના કરવા પાછળનું કારણ આસપાસમાં અન્ય સિંહની હાજરી હોવાથી ચેતવણી આપવી અને તેના વિસ્તારમાં પ્રવેશ ન કરવાની સૂચના આપવી છે. એશિયાઈ સિંહની જેમ આફ્રિકાના સિંહો પણ ખૂબ જ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં શિકાર કરે છે. સિંહણો દ્વારા કરવામાં આવેલો શિકાર સૌથી પહેલા નરસિંહ આરોગતો હોય છે.
આફ્રિકન સિંહણ
આફ્રિકન સિંહણનો રંગ તેની ભૌગોલિક સ્થિતિ અનુસાર જંગલની માટીને એકદમ ભળી જાય તે પ્રકારનો ભૂખરો પીળો જોવા મળે છે, જે તેને શિકારમાં સફળતા અપાવે છે. તેનું સરેરાશ વજન ૧૨૦ થી ૧૮૦ કિલો સુધી નોંધાયું છે. આફ્રિકન સિંહણ સ્વાભાવિક રીતે નર સિંહ કરતાં શરીરમાં નાની જોવા મળે છે, પરંતુ ચપળતામાં સિંહ કરતાં આગળ છે. આફ્રિકન સિંહ પરિવારમાં રહેતું પ્રાણી છે. એકથી વધારે બચ્ચા, સિંહણો અને અન્ય પાઠડા સિંહોની રક્ષા તેમજ સમગ્ર પરિવારની શિકાર સહિતની તમામ ગતિવિધિનું સંચાલન સિંહણો જ કરતી હોય છે. આફ્રિકામાં 10 થી 15 સિંહણો એક પરિવાર બનાવે છે. બચ્ચાના ઉછેર સાથે શિકારનું આયોજન પણ સિંહણો સફળતાપૂર્વક કરે છે. આફ્રિકામાં મોટે ભાગે ઝીબ્રા, હરણ અને આફ્રિકન જંગલી ભેંસ સિંહના સૌથી પસંદગીના શિકાર માનવામાં આવે છે.
આફ્રિકન સિંહોના બચ્ચા
આફ્રિકન સિંહના બચ્ચાનો જન્મ થતાં જ તેની ચામડી પર કાળા રંગના કેટલાક ટપકાઓ જોવા મળે છે, જે છ મહિના સુધી અન્ય શિકારી અને બીજા ગ્રુપના નર સિંહથી બચાવવા માટે મહત્વના પરિબળ તરીકે જોવામાં આવે છે. જન્મ વખતે સરેરાશ વજન એક કિલોની આસપાસ હોય છે. જન્મ થતાં જ કોઈ પણ સિંહના બચ્ચાની આંખ ખુલતી નથી; ત્રણ દિવસથી લઈને કેટલાક દિવસનો સમય લાગે છે. બચ્ચા પરિવારમાં એકસાથે રહેવાથી રમતમાં લડવાનું શીખે છે, જે પુખ્તવયે સફળ શિકારી બનવામાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. બે વર્ષ સુધી સિંહ બાળ તેના પરિવાર અથવા ઝુંડ સાથે જોવા મળે છે, પરંતુ નરસિંહ ત્રણ વર્ષ બાદ પરિવાર અને ઝુંડ છોડીને પોતાના વ્યક્તિગત પરિવાર અને ઝુંડ બનાવવા માટે અલગ થાય છે.
સિંહોનુ પારીવારીક ગીત
સામાન્ય રીતે નરસિંહની ગર્જના આઠથી દસ કિલોમીટર સુધી સંભળાય છે અને અન્ય નરસિંહને વિસ્તારથી દૂર રહેવાનો સંદેશો આપે છે. જો એકસાથે ગર્જના કરતા હોય તો તેને પરિવારના ગીત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આફ્રિકાના પ્રાકૃતિક અને જંગલ વિસ્તારમાં સરેરાશ 10 થી 14 વર્ષ સુધીનું આયુષ્ય ભોગવે છે. પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં સરેરાશ 20 વર્ષ સુધીનું આયુષ્ય પણ નોંધાયું છે.
નર સિંહમાં જોવા મળતી કેસવાળી રક્ષણાત્મક
આફ્રિકાના નર સિંહમાં ખૂબ મોટી અને ઘાટી કેસવાળી જોવા મળે છે, જે ટેસ્ટોસ્ટેરોન અને શક્તિ દર્શાવે છે. સાથે સાથે આ કેસવાળી અન્ય સિંહો દ્વારા થતી ઝપાઝપીમાં પંજા અને દાંતથી ગળાના ભાગે મરણતોલ ઈજા ન થાય તે માટે રક્ષણાત્મક પડ બનાવે છે. આફ્રિકન સિંહ એક વખતે 40 કિલો જેટલું માંસ ખાઈ જતા હોય છે, ત્યારબાદ ચારથી પાંચ દિવસ સુધી ખોરાકની જરૂરિયાત ઊભી થતી નથી. તેઓ મોટેભાગે શિકારના માંસમાંથી જ શરીરની પાણીની 70 ટકા જરૂરિયાત પૂરી કરે છે, તેથી દરરોજ પાણી પીવું અનિવાર્ય હોતું નથી. આફ્રિકન સિંહ અને તેનો પરિવાર 24 કલાકમાંથી 20 કલાક માત્ર આરામ અથવા ઊંઘ કરતો હોય છે. રાત્રિના સમયે શિકાર માટે નીકળે છે, જેમાં મોટેભાગે સિંહણો મહત્વનો ભાગ ભજવે છે.
એશિયાઈ સિંહની ઓળખ
ગીરમાં જોવા મળતો એશિયાઈ સિંહ આફ્રિકન સિંહ કરતાં અલગ જોવા મળે છે. તે આફ્રિકન નર કરતાં કદમાં નાનો અને ગળામાં કેસવાળી ખૂબ નાની હોવાને કારણે તેના કાન એકદમ સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે. પેટની નીચેની તરફ ચામડી લટકતી હોય છે. આ પ્રકારનું વિશેષ ઓળખચિન્હ આફ્રિકાના નર સિંહમાં જોવા મળતું નથી. વજનની દ્રષ્ટિએ પણ એશિયાનો સિંહ આફ્રિકન સિંહ કરતાં ઓછો વજનદાર હોય છે. સરેરાશ 160 થી 190 કિલો વજન નરસિંહ ધરાવતો હોય છે. આફ્રિકાના સિંહો એકસાથે રહેવાનું વધારે પસંદ કરતા હોય છે, પરંતુ એશિયાઈ સિંહો એકલા રહેવાનું પસંદ કરે છે. સાથે બે કે ત્રણ માદા સિંહણો જ જોવા મળતી હોય છે. આફ્રિકાના સિંહોની માફક 20 કે 30 પ્રાણીઓનું મોટું ઝુંડ ગીરના સિંહો બનાવતા નથી. ગર્જના પણ આફ્રિકન સિંહ કરતાં ઓછી લંબાઈ ધરાવે છે, જે સરેરાશ બે થી ત્રણ કિલોમીટર સુધી સંભળાતી હોય છે.
ગીરમાં જોવા મળતી સિંહણોની ઓળખ
ગીરમાં જોવા મળતી સિંહણોની ચામડીનો રંગ રેતી જેવો ભૂખરો પીળો જોવા મળે છે. નરસિંહની માફક પેટની નીચે ચામડીની એક લટકતી કિનારી જોવા મળે છે, પરંતુ તે નર કરતાં નાની હોય છે. આ પ્રકારની વિશેષ ઓળખ એકમાત્ર એશિયાના સિંહોમાં જોવા મળે છે. એશિયામાં જોવા મળતી સિંહણોનું સરેરાશ વજન 110 થી 120 કિલો નોંધાયું છે. શિકાર કરવાની જવાબદારી સ્વતંત્ર સિંહણો લેતી હોય છે, જેમાં એક કરતાં વધારે સિંહણો એકસાથે મળીને સમગ્ર પરિવાર માટે શિકાર કરતી હોય છે. આફ્રિકાના જંગલોની માફક એશિયાનું જંગલ ખૂબ જ ગીચ અને ઝાડી-ઝાખરા તથા પહાડ વાળું હોય છે, તેથી એશિયાઈ સિંહણો તેના બચ્ચાને ઝાડી-ઝાખરા અને ગુફામાં લગભગ એક વર્ષ કરતાં વધારે સમય સુધી સુરક્ષિત રાખે છે. આ પ્રકારની વિશેષ ઓળખ આફ્રિકાના સિંહોમાં જોવા મળતી નથી.
એશિયાઈ સિંહોના બચ્ચા
એશિયાઈ સિંહોના બચ્ચા પર પણ કાળા નિશાન જોવા મળે છે, પરંતુ તે આફ્રિકન બચ્ચા કરતાં વધારે સ્પષ્ટ અને સૌથી લાંબો સમય જોવા મળતા હોય છે. જન્મ વખતે વજન એક કિલોની આસપાસ સરેરાશ નોંધાયું છે. જન્મ થવાના દસમા દિવસ સુધી બચ્ચાની આંખો ખુલતી હોય છે. ગીરના જંગલની ભૌગોલિક પરિસ્થિતિને કારણે ઝાડ-પહાડ પર ચઢી અને રમત રમતાં શિકારની વિધિ જન્મના થોડા જ મહિનાઓથી શીખવાની શરૂઆત કરે છે. જન્મ દેનારી માતા તેના બચ્ચાનો સ્વતંત્ર રીતે ઉછેર કરે છે, જેમાં અન્ય સિંહણો ખૂબ ઓછો ભાગ ભજવતી હોય છે. બચ્ચા બે વર્ષના થયા બાદ સ્વતંત્ર બને છે. નર સિંહ ગ્રુપથી ધીમે ધીમે અલગ પડે છે અને અન્ય ગ્રુપ બનાવીને તેના અલગ પરિવારની રચના કરે છે.
એશિયાઈ સિંહ અને સંસ્કૃતિ
એશિયાઈ સિંહ માત્ર ગીરનું ઘરેણું જ નથી, પરંતુ તે ગીર અને ભારતની સંસ્કૃતિ અને લોકપરંપરા સાથે પણ જોડાયેલું રાજવી પ્રાણી છે. આફ્રિકામાં સિંહોનો શિકાર થાય છે તેવી રીતે ગીરમાં સિંહ અને માલધારીઓ સહજીવન રૂપે જોવા મળે છે, જેને કારણે પરંપરા અને સંસ્કૃતિમાં પણ સિંહનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે. દેવી-દેવતાઓના વાહન અને આસન તરીકે પણ સિંહનો સ્વીકાર કરાયો છે. સાહિત્ય અને સંસ્કૃતિમાં પણ ગીરનો સિંહ વણાયેલો જોવા મળે છે.
ઝવેરચંદ મેઘાણી દ્વારા લખવામાં આવેલી ‘સાવજ કન્યા’માં ગીરના સિંહ સાથે ગિરનાર માલધારીની એક યુવતીની ભારોભાર પ્રશંસા કરી છે, જે ગીરના સિંહ અને માલધારીઓના સહજીવનનો સૌથી શ્રેષ્ઠ નમૂનો આજે પણ માનવામાં આવે છે. લોકસાહિત્યમાં પણ અનેક રચનાઓ ગીર અને સિંહ પરિવારને સાંકળતા પ્રસંગોમાં કરવામાં આવી છે. ચલચિત્રોમાં પણ ગીરના સિંહોનો ઉલ્લેખ થયો છે. આવું જાજરમાન અને એશિયામાં સૌથી વધારે ઓળખ ધરાવતું રાજવી પ્રાણી સિંહનો ઇતિહાસ ગીરમાં આજે સતત વધતો અને સીમાડા ઓળંગતો આગળ વધી રહ્યો છે.
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