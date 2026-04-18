વિશ્વ હેરિટેજ દિવસ: જુનાગઢમાં યોજાઈ હેરિટેજ વોક, ઇતિહાસકારોએ સાંસ્કૃતિક ધરોહરની લોકોને આપી સમજણ

Published : April 18, 2026 at 6:39 PM IST

જુનાગઢ : આજે 'વિશ્વ હેરિટેજ દિવસ'. કોઈ પણ રાષ્ટ્રની ઓળખ અને તેનો ઇતિહાસ જે તે દેશ કે સ્થળ પર આવેલા સ્થાપત્યો કે જે સીધી રીતે સંસ્કૃતિ અને પરંપરા સાથે જોડાયેલા છે. આવી જ સંસ્કૃતિ અને પરંપરા ઉતરોતર નવી પેઢીમાં આવે તે માટે વિશ્વ વારસા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે.

વારસાની વાત કરીએ ત્યારે એવું કહેવામાં જરા પણ ખોટું નહીં હોય કે જુનાગઢ આજે સમૃદ્ધ વારસાના શહેર તરીકે પણ સમગ્ર વિશ્વમાં ઓળખાય છે. આજે વિશ્વ વારસા દિવસ નિમિત્તે જુનાગઢના ઈતિહાસકારોએ હેરીટેજ વોક દ્વારા નવી પેઢીને કલા સ્થાપત્ય અને સંસ્કૃતિ સમાન વારસાની સાચી ઓળખ અને તેની સાથે પરિચય કરાવ્યો હતો.

આજે સમગ્ર વિશ્વમાં વારસા દિવસની ઉજવણી થઈ રહી છે. કોઈ પણ દેશનું અસ્તિત્વ તેનો વર્તમાન અને ઇતિહાસ તેના સાંસ્કૃતિક વારસા અને ધરોહર પર આજે પણ ઉભેલો જોવા મળે છે. ઇતિહાસમાં એવું અનેક વખત પ્રતિપાદિત થયું છે કે કોઈ પણ દેશનું અસ્તિત્વ ખતમ કરી દેવું હોય તો તેને તેની સંસ્કૃતિ અને વારસાથી દૂર અથવા તો વિમુખ કરી દેવામાં આવે આવા કોઈ પણ દેશ અને તેના લોકો પોતાનુ અસ્તિત્વ ટકાવી શકવામાં અસમર્થ જોવા મળતા હોય છે, ત્યારે આવી જ રીતે વિશ્વનો સમૃદ્ધ વારસો અને જે તે દેશમાં સાંસ્કૃતિક ધરોહર તરીકે આજે પણ પ્રાંત રાજ્ય દેશ કે પ્રજાને વારસાના રૂપમાં એક સંસ્કૃતિ રૂપે સમેટીને ઉભેલા વારસાને જાણવાનો દિવસ છે.

આજે જુનાગઢના ઇતિહાસકારો દ્વારા વારસા દિવસ નિમિત્તે ખાસ હેરિટેજ વોકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જે જુનાગઢના મહાબત મકબરાથી શરૂ થઈ હતી. ઇતિહાસકારોએ નવી પેઢીના લોકોમાં સાંસ્કૃતિક ધરોહર અને તેનું મહત્વ શું હતું અને આવનારા સમયમાં શું હોઈ શકે તેને લઈને યુવાનોમાં સાંસ્કૃતિક વારસાની પ્રસ્તુતિ અને તેનો પરિચય પણ આપ્યો હતો.

સમૃદ્ધ વારસાનું શહેર એટલે જુનાગઢ

જુનાગઢ હેરિટેજ સિટી તરીકે આજે પણ ઇતિહાસમાં નોંધાયેલું છે. દેશ અને દુનિયાના પ્રવાસીઓને હેરિટેજ વારસો આજે પણ આકર્ષિત કરી રહ્યો છે. જુનાગઢમાં આવેલા મહોબત મકબરો બહાઉદ્દીન કોલેજ આજે જ્યાં જિલ્લા ન્યાયાલય બેસે છે, તેવા નવાબની બેગમના નિવાસ્થાનો વન વિભાગની કચેરી સરદારબાગના સ્થાપત્યો ઉપરકોટ સરદાર પટેલ દરવાજો મજેવડી ગેઈટ ગિરનાર પર્વત પર આવેલા અનેક ધર્મ અને સંસ્કૃતિ સાથે જોડાયેલા સ્થાપત્ય સમગ્ર વિશ્વમાં સ્થાપત્યની દ્રષ્ટિએ આજે પણ એક ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ બની રહ્યા છે.

આજે પણ દિવાન ચોકમાં આવેલો રંગ મહેલ જોઈએ તો બિલકુલ એવું કહી શકાય કે એક સમયે આ રંગ મહેલ વિશ્વમાં અન્ય સ્થળે નહીં હોય આવો સમૃદ્ધ અને મજબૂત સાંસ્કૃતિક વારસો ધરાવતું શહેર એટલે જુનાગઢ જ્યાં આજે વિશ્વ હેરિટેજ દિવસ નિમિત્તે હેરિટેજ વોકનું આયોજન થયું.

જુનાગઢ શહેરમાં મૌર્યથી લઈને નવાબી કાળ સુધીના સ્થાપત્યો

જુનાગઢ શહેરમાં મૌર્ય વંશથી લઈને નવાબી કાળ સુધીના સ્થાપત્યો આજે અડીખમ ઊભીને વિશ્વના વારસાનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યા છે. ઉપરકોટ કિલ્લો કે જે ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય એ 319 બી.સી.માં બંધાવ્યો હતો, ત્યારબાદ ચાલુક્ય અને સોલંકી અને ત્યારબાદ નવાબ સરકારોએ આ કિલ્લાનો ઉપયોગ રાજ્ય સત્તાના કાર્યભારના સ્થળ તરીકે કર્યો. જેમાં તુર્કીની અનેક તોપો, જામા મસ્જિદ, બૌદ્ધ ગુફાઓ અને ખૂબ મોટા પાણીના સંગ્રહ કરી શકાય તેવા કુંડ પણ આવેલા છે. ઉપરકોટના કિલ્લામાં 15મી સદીમાં બનાવવામાં આવેલી અડી અને કડીની વાવ, નવઘણ કુવો આજે પણ આધુનિક યુગમાં જળસંચયના સ્થાપત્ય તરીકે પ્રસિદ્ધ છે.

મહાબત મકબરા અને બૌદ્ધ ગુફાઓ

જુનાગઢમાં આવેલા મહાબત મકબરાને સ્થાપત્યની દ્રષ્ટિએ આજે પણ તાજમહેલની પ્રતિકૃતિ તરીકે પણ જોવામાં આવે છે. 1878 થી 1892માં બાંધવામાં આવેલો મહાબત મકબરો જેનું ઇસ્લામિક સ્થાપત્યનું સુંદર બાંધકામ મિનારા અને યુરોપિયન ગોથિક શૈલીથી બનાવવામાં આવેલો આ મકબરો આજે પણ ઝળહળતા વારસાના પ્રતિક રૂપે જોવા મળે છે. ઉપરકોટમાં આવેલી બૌદ્ધ ગુફાઓ બૌધ કાલીન સમયની યાદ અપાવે છે.

આ જ પ્રકારે ખાપરા કોડિયાની ગુફા અને બાબા પ્યારેની ગુફા પણ સ્થાપત્યના બે નમૂના નમુના તરીકે પ્રસિદ્ધિ પામી ચૂકી છે. ચક્રવર્તી રાજા અશોકના શિલાલેખ પણ જૂનાગઢમાં આવેલા છે. જેને પણ પ્રસિદ્ધ વારસા તરીકે આજે વિશ્વમાં નોંધ લેવાય છે. અશોક દ્વારા કોતરાવવામાં આવેલા 14 જેટલા શિલાલેખો છે. જેમાં જૂનાગઢમાં આવેલા શિલાલેખને જુના લેખિત શિલાલેખ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.

