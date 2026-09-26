World Environmental Health Day: ગુજરાતીઓ ચેતજો! આટલા શહેરોના હવા-પાણી અતિ પ્રદૂષિત, રિપોર્ટમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા
ETV ભારતની ટીમે ગુજરાતમાં પર્યાવરણનું આરોગ્ય કેવું છે, તે જાણવાનો વિશેષ પ્રયાસ કર્યો હતો. અને જે આંકડા સામે આવ્યા એ ચોંકાવનારા હતા.
Published : September 26, 2026 at 6:45 AM IST|
Updated : September 26, 2026 at 7:49 AM IST
અમદાવાદઃ વિશ્વભરમાં 26મી સપ્ટેમ્બરના રોજ પર્યાવરણના આરોગ્ય દિવસ (World Environmental Health Day) તરીકે ઉજવણી કરવામાં આવે છે, ત્યારે ETV ભારતની ટીમે ગુજરાતમાં પર્યાવરણનું આરોગ્ય કેવું છે, તે જાણવાનો વિશેષ પ્રયાસ કર્યો હતો. આ તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું છે કે, રાજ્યના 9 શહેરો અતિ પ્રદૂષિત સ્તરે પહોંચી ગયા છે, જેના કારણે માત્ર પર્યાવરણ જ નહીં, પરંતુ માનવ જીવન સામે પણ ગંભીર સંકટ ઊભું થયું છે. CAG (Comptroller and Auditor General)નો રિપોર્ટ, GPCB (Gujarat Pollution Control Board)ની બેદરકારી અને 108 Emergencyના ડેટા દર્શાવે છે કે, વાહનોના ધૂમાડા, ઔદ્યોગિક કચરો અને ઘટતા ગ્રીન કવરના કારણે રાજ્યમાં શ્વસનતંત્ર અને ફેફસાની બીમારીઓમાં ચિંતાજનક વધારો થઈ રહ્યો છે.
ગુજરાતમાં પ્રદૂષણની જમીની વાસ્તવિકતા અને CAG રિપોર્ટનો ધડાકો
ગુજરાતમાં પ્રદૂષણનું સ્તર ભયજનક હદે વધી રહ્યું છે, જેના લીધે પર્યાવરણનું આરોગ્ય સતત કથળી રહ્યું છે. વાહનોમાંથી ઝેરી ધૂમાડા સીધા વાતાવરણમાં ઠલવાઇ રહ્યા છે, જળ સ્ત્રોતોમાં સતત ગંદકી ઉમેરાઇ રહી છે અને શહેરોમાંથી ગ્રીન કવર ઘટતા ઓક્સિજનની માત્રા ઘટી રહી છે, તથા કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે.
રાજ્યમાં પ્રદૂષણના ભયજનક સ્તર અને GPCBની ઘોર બેદરકારી અંગે CAG રિપોર્ટમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા સામે આવ્યા છે:
-PM10ની મર્યાદાનો ભંગ: 2013-14થી 2020-21 દરમિયાન રાજ્યના એક પણ મોનિટરિંગ સ્ટેશન પર PM10નું પ્રમાણ સરકારી મર્યાદામાં નોંધાયું નથી. CPCB (Central Pollution Control Board)ના નિયમ મુજબ હવામાં PM10નું વાર્ષિક સરેરાશ પ્રમાણ 60 અને PM2.5નું પ્રમાણ 40 હોવું જોઈએ. પરંતુ 2020-21માં 62માંથી 33 સ્ટેશનો પર PM10નું સ્તર 99થી વધુ નોંધાયું હતું.
-ઝેરી વાયુઓમાં વધારો: 2014-15થી 2019-20ના ગાળામાં કેન્સર અને DNA ડેમેજ માટે જવાબદાર 'બેન્ઝીન'ના પ્રમાણમાં 48.82% અને 'ઓ-ઝાયલીન'માં 19.39%નો વધારો થયો છે.
-GPCBમાં સ્ટાફની ભારે અછત: GPCBમાં 223 મંજૂર હોદ્દાઓ નાબૂદ કરી દેવાયા છે. હાલ બોર્ડ માત્ર 505 કર્મચારીઓ સાથે કામ કરે છે. આ અછતના કારણે 30,964 ઉદ્યોગો અને 42,563 હેલ્થ કેર યુનિટ્સ પર યોગ્ય દેખરેખ રાખવામાં નિષ્ફળતા મળી રહી છે.
-વાહનોનો વિસ્ફોટ અને PUC કેન્દ્રોની અછત: 1999-2000માં રાજ્યમાં 51.90 લાખ વાહનો હતા, જે 2018-19 સુધીમાં 385% વધીને 2.52 crore થયા છે. તેની સામે પ્રદૂષણ તપાસવા માટે માત્ર 1,192 PUC કેન્દ્રો જ ઉપલબ્ધ છે.
-કોલસાની રાખનો ગેરકાયદે નિકાલ: March 2021ની સ્થિતિએ મુખ્ય થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ્સમાં 610.94 લાખ ટન કોલસાની રાખ નિકાલ વિના પડી રહી હતી. ત્રણ થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ્સ GPCBની મંજૂરી વગર નદીના કિનારે અને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં ગેરકાયદે રાખ ડમ્પ કરતા ઝડપાયા હતા.
-ધ્વનિ, પાણી અને કચરાના નિકાલમાં બેદરકારી: 'ધ્વનિ પ્રદૂષણ નિયંત્રણ રૂલ્સ, 2000' મુજબ ઔદ્યોગિક વિસ્તારો માટે દિવસનો અવાજ 75 dB(A) અને રાતનો 70 dB(A) હોવો જોઈએ, પરંતુ 2014થી 2019 દરમિયાન GPCBએ કોઈ નિયમિત મોનિટરિંગ કર્યું નહોતું. 2020-21માં વોટર એક્ટ હેઠળ 21,992 સેમ્પલ લેવાયા, પરંતુ એર એક્ટ હેઠળ માત્ર 4,415 સેમ્પલ લેવાયા હતા. ગાંધીનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા કચરાનો વૈજ્ઞાનિક નિકાલ ન કરવો અને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા જૂના ઘન કચરાનો સમયસર નિકાલ ન થવો એ મોટી સમસ્યા છે.
-અતિ પ્રદૂષિત વિસ્તારો: અગાઉ વાપી, અંકલેશ્વર, વટવા, અમદાવાદના ઓઢવ અને નરોડા, ભાવનગર અને જૂનાગઢ અતિ પ્રદૂષિત હતા. 2019ના નવા સ્કોર મુજબ વડોદરા, સુરત અને રાજકોટનો પણ ઉમેરો થતાં કુલ 9 શહેરો/વિસ્તારો અતિ પ્રદૂષિત બન્યા છે. આ સિવાય 17 કેટેગરીના અતિ પ્રદૂષિત 422 ઉદ્યોગોમાંથી 67 એકમોએ OCEMS (Online Continuous Emission Monitoring System) સિસ્ટમ લગાવી ન હોવા છતાં તેમની સામે કડક પગલાં લેવાયા નહોતા.
વાહન ચાલકોનો આક્રોશ અને જમીની સ્થિતિ
અમદાવાદ શહેરના વિવિધ વાહન ચાલકોએ વાહનોના ધૂમાડા અને પ્રદૂષણ અંગે પોતાનો આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો હતો:
-રાજુ કાલાણી (વાહન ચાલક): "ગુજરાતમાં પ્રદૂષણ ઘટાડવા CNG રિક્ષાઓ લાવવામાં આવી હતી, પરંતુ અત્યારે કેટલીક CNG રિક્ષાઓ જ જોખમી રીતે ધૂમાડો બહાર કાઢી રહી છે."
-આસિફ અન્સારી (વાહન ચાલક): "વાહનોના માલિકો નિયમિત સર્વિસ કરાવતા નથી. સર્વિસના અભાવે એન્જિનમાંથી સતત ઝેરી ધૂમાડો વાતાવરણમાં ઠલવાય છે."
-મુકેશ ખત્રી (વાહન ચાલક): "પેટ્રોલ અને ડીઝલ વાહનોમાંથી પ્રદૂષણ ફેલાય જ છે. જો ઇલેક્ટ્રિક વાહનો (Electric Vehicles)નો ઉપયોગ વ્યાપક બનાવવામાં આવે તો જ પ્રદૂષણ ઘટી શકે."
-ગુલામ ફરીદ (વાહન ચાલક): "સરકારે પ્રદૂષણ ઘટાડવા E-20 પેટ્રોલ લાવવાની તજવીજ હાથ ધરી છે, છતાં જમીની સ્તરે જોઈએ તેવો કોઈ સુધારો દેખાતો નથી."
-પ્રથમેશ ભટ્ટ (વાહન ચાલક): "પ્રદૂષણ એટલી હદે વધી ગયું છે કે હવે માસ્ક પહેર્યા વગર બહાર નીકળવું મુશ્કેલ બની ગયું છે."
બી. જે. મેડિકલ કોલેજના પ્રોફેસર ડૉ. નલીન શાહ સાથે ખાસ વાતચીત
વાહનો અને ઉદ્યોગોમાંથી નીકળતો ધૂમાડો માનવ જીવન માટે કેટલો ઘાતક છે, તે અંગે B. J. Medical Collegeના પ્રોફેસર અને Respiratory Medicine વિભાગના હેડ ડૉ. નલીન શાહ સાથે ETV ભારતે ખાસ મુલાકાત કરી હતી.
* પ્રશ્ન: પ્રદૂષણના કારણે કઈ કઈ ગંભીર બીમારીઓ થાય છે?
જવાબ: પ્રદૂષણના કારણે શ્વસનતંત્રની બીમારીઓ જેવી કે COPD, ન્યુમોનિયા, અસ્થમા અને ફેફસાના કેન્સરનું પ્રમાણ વધે છે. આ સિવાય હૃદયરોગ, સ્ટ્રોક અને હાર્ટ એટેક પણ આવી શકે છે. હવામાં રહેલા PM2.5 પાર્ટિકલ્સ ફેફસાના અંદરના મૂળિયા સુધી પહોંચી ગંભીર નુકસાન પહોંચાડે છે.
* પ્રશ્ન: ફેફસાં અને શ્વસનતંત્રને લગતી તાત્કાલિક અને લાંબા ગાળાની અસરો કઈ છે?
જવાબ: તાત્કાલિક અસરોમાં ખાંસી આવવી અને ગળામાં બળતરા થવી સામેલ છે. લાંબા ગાળાની ગંભીર અસરોમાં COPD, અસ્થમાનો ઉપદ્રવ વધવો, ફેફસાનું કેન્સર થવું અને ફેફસાની કાર્યક્ષમતામાં કાયમી ઘટાડો થવો મુખ્ય છે.
* પ્રશ્ન: આ બીમારીઓ પાછળ કયા કારણો જવાબદાર છે?
જવાબ: આ માટે PM2.5, સલ્ફર ઓક્સાઇડ, કાર્બન મોનોક્સાઇડ, ઓઝોન (O3) અને નાઇટ્રોજન ઓક્સાઇડ જેવા પ્રદૂષક તત્વો જવાબદાર છે. ઉપરાંત કેમિકલ પ્રદૂષણ, ઇન્ડસ્ટ્રિયલ પોલ્યુશન, કન્સ્ટ્રક્શન વખતે હવામાં ઉડતી રજકણો, રોડ સાઇડ ધૂળ અને પરાળી (પાકના અવશેષો) સળગાવવાથી ફેફસાની સમસ્યાઓ વધે છે.
* પ્રશ્ન: ચોક્કસ હવામાન કે પ્રદૂષણમાં દર્દીઓની સ્થિતિ કેવી રહે છે?
જવાબ: ખાસ કરીને અસ્થમા અને COPD ના સેટલ થયેલા પેશન્ટ્સ પોલ્યુશનવાળા દિવસોમાં વધારે તકલીફ સાથે OPDમાં આવે છે. આ દિવસોમાં દર્દીઓમાં ઇનહેલર્સનો વપરાશ, દવાનું પ્રમાણ, હોસ્પિટલમાં એડમિશન અને હોસ્પિટલની વિઝિટ્સ નોંધપાત્ર રીતે વધી જાય છે.
* પ્રશ્ન: શ્વસન રોગના દર્દીઓ અંગે કોઈ ચોક્કસ ડેટા ઉપલબ્ધ છે?
જવાબ: પ્રદૂષણનો કોઈ અલગ ડેટા નથી, પરંતુ 108 Emergencyના રેકોર્ડ મુજબ ગુજરાતમાં 2023થી 2025 વચ્ચે શ્વસનતંત્રની ઇમરજન્સીના કોલ્સમાં મોટો વધારો થયો છે. 2023માં 91,000 રેસ્પિરેટરી ઇમરજન્સી કોલ્સ આવ્યા હતા, જે 2025માં વધીને 1,21,000 જેટલા થયા છે. આ આંકડો 2023થી 2025 સુધીમાં 20% થી 25%નો સીધો વધારો દર્શાવે છે.
* પ્રશ્ન: કયું પ્રદૂષણ સૌથી વધારે ઘાતક ગણાય?
જવાબ: સૌથી વધુ ઘાતક PM2.5 છે. આ એકદમ સૂક્ષ્મ રજકણો ફેફસાના એલ્વિયોલાઇ (મૂળિયા) સુધી પહોંચી લોહીમાં ભળી જાય છે અને હૃદયરોગ કે અન્ય ગંભીર અસરો ઊભી કરે છે.
* પ્રશ્ન: લોકોએ શું તકેદારી રાખવી જોઈએ?
જવાબ: COPD અને અસ્થમાના દર્દીઓએ પોતાની નિયમિત દવાઓ ચાલુ રાખવી. પ્રદૂષણવાળા દિવસોમાં બહાર જવાનું ટાળવું અને જો જવું જ પડે તો N95 માસ્ક પહેરવું. બાળકો, ખાસ કરીને જેમને દમનો એટેક આવતો હોય, તેમણે રોડ પોલ્યુશનથી દૂર રહેવું અને બહાર નીકળવાનું ટાળવું.
પર્યાવરણવિદ્ મહેશ પંડ્યાની ચેતવણી અને લેન્સેટનો રિપોર્ટ
એન્વાયર્મેન્ટ એન્જિનીયર મહેશ પંડ્યાના જણાવ્યા મુજબ, પ્રદૂષણની અસર હવે જીવલેણ બની ચૂકી છે:
-ભેટાવાડા ગામની સ્થિતિ: ધોળકા તાલુકાના ભેટાવાડા ગામમાં દૂષિત પાણીના કારણે કેન્સર ફેલાયું છે. છેલ્લા 2 વર્ષમાં કેન્સરના કારણે 21 ગ્રામજનોના મોત થયા છે અને હાલ ત્યાં આંદોલન ચાલી રહ્યું છે. દૂષિત પાણીથી ખેતીના પાકને પણ વ્યાપક નુકસાન થઈ રહ્યું છે.
- ધ લેન્સેટનો રિપોર્ટ: 'The Lancet Planetary Health'ના રિપોર્ટ અનુસાર ગુજરાતમાં પ્રદૂષણના કારણે 50,000 લોકોના મોત થયા છે. રાજ્યમાં કાર્બન ઉત્સર્જનની ગણતરી કરીને તેને તાત્કાલિક ઘટાડવાની જરૂર છે.
GPCBનો વર્ષ 2024-25ના વાર્ષિક અહેવાલ મુજબ સબ સલામત
ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ (GPCB)ના વર્ષ 2024-25ના સત્તાવાર વાર્ષિક રિપોર્ટ અનુસાર પર્યાવરણની સ્થિતિ સુધારવા વિવિધ પગલાં લેવામાં આવ્યા છે:
1. સેમ્પલિંગ અને મોનિટરિંગ આંકડા
-પાણીના સેમ્પલ: વર્ષ 2024-25 દરમિયાન વોટર એક્ટ હેઠળ કુલ 30,429 પાણીના સેમ્પલ તપાસવામાં આવ્યા.
-સૌથી વધુ સેમ્પલ: ભરૂચ (5,536), અમદાવાદ-ઈસ્ટ (5,055), અંકલેશ્વર (4,461) અને સુરત (3,082).
-સૌથી ઓછા સેમ્પલ: પોરબંદરના કુતિયાણા/પૂર્વ કચ્છ (62) અને મહેસાણા (67).
-હવાના સેમ્પલ: એર એક્ટ હેઠળ કુલ 3,782 એર સેમ્પલ લેવાયા, જેમાં સુરત 778 સેમ્પલ સાથે પ્રથમ અને વાપી 500 સેમ્પલ સાથે બીજા ક્રમે રહ્યું.
-જોખમી કચરો (Hazardous Waste): જમીન અને જોખમી કચરાના કુલ 393 સેમ્પલ લેવાયા, જેમાં ભરૂચમાં 111 અને અંકલેશ્વરમાં 66 સેમ્પલ લેવાયા.
2. ઔદ્યોગિક અને કચરા વ્યવસ્થાપન
-CCA મંજૂરી: વર્ષ 2024-25માં ઓરેન્જ અને રેડ કેટેગરીના ઉદ્યોગો માટે 4,254 CCA (Consolidated Consent and Authorization) મંજૂર કરાયા.
-દૂષિત પાણીનો નિકાલ (CETP): રાજ્યમાં હાલ 903.54 MLD ક્ષમતા ધરાવતા 45 CETPs (Common Effluent Treatment Plants) કાર્યરત છે, જે 7,171 ઉદ્યોગોને સેવા આપે છે. વધુ 16 નવા CETPની કામગીરી ચાલુ છે, જે 612.32 MLD ક્ષમતા ઉમેરશે.
-એર પોલ્યુશન કંટ્રોલ: 2024-25માં 1,021 નવા એકમોમાં પ્રદૂષણ નિયંત્રણ સાધનો (SPM, SO2, NH3 નિયંત્રણ માટે) સ્થાપવામાં આવ્યા. રાજ્યમાં આવા કુલ એકમોની સંખ્યા 19,840 થઈ છે.
-હેઝાર્ડસ વેસ્ટ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર: ગુજરાતમાં દેશમાં સૌથી વધુ 25 કોમન TSDF સાઇટ્સ (13 કાર્યરત) અને 11 કેપ્ટિવ સાઇટ્સ છે. ઉપરાંત 127 ડ્રમ ડીકોન્ટેમિનેશન ફેસિલિટીઝ કાર્યરત છે.
-ડિજિટલ મોનિટરિંગ: 'Extended Green Node' (XGN) સોફ્ટવેર અને National Clean Air Programme હેઠળ રિયલ-ટાઇમ મોનિટરિંગ લાગુ કરાયું છે.
3. ગ્રીન કવર અને મેન્ગ્રોવ્સ
-GPCBના રિપોર્ટ મુજબ રાજ્યમાં લાખો રોપાઓનું વાવેતર કરાયું છે અને મેન્ગ્રોવ્સ તથા વેટલેન્ડ્સનું પુનઃસ્થાપન (Restoration) કરી ગ્રીન કવર વધારવામાં આવ્યું છે.
CEEના પ્રોગ્રામ કોઓર્ડિનેટર ડૉ. ધરા રાજપૂતના મંતવ્યો
CEE (Centre for Environment Education)ના પ્રોગ્રામ કોઓર્ડિનેટર ડૉ. ધરા રાજપૂત સાથે પર્યાવરણના આરોગ્ય અંગે ETV ભારતની ટીમે ખાસ ચર્ચા કરી તો તેમણે જણાવ્યું કે પર્યાવરણ એર ક્વોલિટી, બાયોડાઇવર્સિટી, વોટર, વેસ્ટ અને હ્યુમન હેલ્થ સાથે ઇન્ટરલિંક્ડ છે.
-રિન્યુએબલ એનર્જી: 'હર ઘર સોલર પેનલ' યોજનાથી દરેક ઘરના રૂફટોપ પર સોલર પેનલ લાગી છે. સરકારે રિન્યુએબલ એનર્જીના NDC (Nationally Determined Contributions) ટાર્ગેટ અચીવ કરી લીધા છે.
-હવાની ગુણવત્તામાં સુધારો: અમદાવાદ, સુરત અને વડોદરામાં સરકારી અને કમ્યુનિટી પ્રયાસોથી PM10નું સ્તર ઘટ્યું છે. તાજેતરના રિસર્ચ મુજબ, સુરતમાં PM2.5માં 33%નો ઘટાડો નોંધાયો છે (જેની પરમિસિબલ લિમિટ 40 microgram per cubic meter છે).
-ફોરેસ્ટ કવર અને MISHTI: Forest Survey of India મુજબ ગુજરાતનું ટ્રી કવર વધી રહ્યું છે. કેન્દ્ર સરકારના 'MISHTI' ઇનિશિયેટિવ હેઠળ મેન્ગ્રોવ્સનું રિસ્ટોરેશન થઈ રહ્યું છે. મેન્ગ્રોવ્સ કોઈપણ ટેરેસ્ટ્રીયલ ઇકોસિસ્ટમ કરતાં 4 ગણું વધુ કાર્બન સીક્વેસ્ટર (Carbon Sequestration) કરે છે, જે ભારતને 2070 સુધીમાં 'કાર્બન ન્યુટ્રલ' બનાવવામાં મદદ કરશે.
-બાયોડાયવર્સિટી હેરિટેજ સાઇટ: કચ્છમાં ગુજરાત બાયોડાયવર્સિટી બોર્ડ દ્વારા એક આઇસોલેટેડ આઇલેન્ડ પેચને કમ્યુનિટી બેઝ્ડ અવેરનેસ દ્વારા સાચવીને 'બાયોડાયવર્સિટી હેરિટેજ સાઇટ' જાહેર કરવામાં આવી છે.
-સ્પીસીઝ પસંદગીની ચેલેન્જ: વૃક્ષારોપણમાં સ્થાનિક (Native) સ્પીસીઝ જ ગ્રો કરવી જોઈએ, જેથી તેની હોલ્ડિંગ કેપેસિટી અને કાર્બન સીક્વેસ્ટ્રેશન પોટેન્શિયલ વધારે રહે તથા પક્ષીઓ અને આસપાસની ઇકોસિસ્ટમ જળવાઈ રહે.
વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ અને સુધારાની જરૂરિયાત
-સોર્સ સેગ્રીગેશન: મિનિસ્ટ્રી ઓફ જલ શક્તિ, સ્વચ્છ ભારત મિશન અને સર્ક્યુલર ઇકોનોમી ક્ષેત્રે કામ થઈ રહ્યું છે, પરંતુ કચરાને સ્ત્રોત પર જ અલગ (Source Segregation) કરવાનો પ્રશ્ન મોટો છે.
-અવેરનેસથી એક્શન: હવે માત્ર અવેરનેસ આપવાને બદલે 'Awareness to Action' પર જવું પડશે. લીગલ બાઇન્ડિંગ અને ફોર્સફુલ સિસ્ટમ ચેન્જ દ્વારા ઝુંબેશ ચલાવવી પડશે જેથી દરેક ઘરમાં કચરો સેગ્રીગેટ થાય.
-Solid Waste Management Rules 2016: નવી પોલિસી મુજબ હેઝાર્ડસ કચરા માટે અલગ ડસ્ટબિનની જોગવાઈ છે, જે લોકો સુધી પહોંચાડવી જરૂરી છે.
ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ (GPCB) ભલે તેના વાર્ષિક અહેવાલોમાં કામગીરી અને સુધારાના દાવા કરતું હોય, પરંતુ વાહન ચાલકોનો આક્રોશ, પર્યાવરણવિદોની ચેતવણી, શ્વસનરોગના નિષ્ણાત તબીબોનો અનુભવ અને CAGનો ઓડિટ રિપોર્ટ જમીની હકીકત સ્પષ્ટ કરે છે. ગુજરાતમાં વાહનોની અનિયંત્રિત સંખ્યા, ઔદ્યોગિક નિષ્ક્રિયતા અને સ્ટાફની અછતના કારણે પર્યાવરણનું આરોગ્ય સતત અને ચિંતાજનક હદે કથળી રહ્યું છે. જો સરકારી તંત્ર દ્વારા નિયમોનું કડક પાલન કરાવવામાં નહીં આવે અને 'અવેરનેસથી એક્શન' તરફ નક્કર પગલાં લેવામાં નહીં આવે, તો આવનારા સમયમાં માનવ આરોગ્ય અને પર્યાવરણ બંને માટે ગંભીર વિપદા ઊભી થવી નિશ્ચિત છે.
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