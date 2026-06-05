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વલસાડ: ધરમપુરની સંસ્થા દ્વારા ડ્રોનથી ફેંકાશે 50 હજાર સિડ્સ બોલ, ડુંગરોને હરિયાળા બનાવવાનો પ્રયાસ

સંસ્થાએ પર્યાવરણ બચાવવા અને લુપ્ત થતી વૃક્ષોની જાતોને પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે અનોખી અને પ્રેરણાદાયી પહેલ હાથ ધરી છે.

ડુંગરોને હરિયાળા બનાવવાનો પ્રયાસ
ડુંગરોને હરિયાળા બનાવવાનો પ્રયાસ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 5, 2026 at 8:12 AM IST

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વલસાડ : વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસની ઉજવણી વચ્ચે પર્યાવરણ સંરક્ષણ માટે વિવિધ કાર્યક્રમો યોજાતા હોય છે, પરંતુ મોટાભાગે આ કાર્યક્રમો એક દિવસ પૂરતા જ સીમિત રહી જતા હોવાની ચર્ચા થતી રહે છે. આવા સમયે વલસાડ જિલ્લાના ધરમપુર તાલુકામાં કાર્યરત એક સંસ્થાએ પર્યાવરણ બચાવવા અને લુપ્ત થતી વૃક્ષોની જાતોને પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે અનોખી અને પ્રેરણાદાયી પહેલ હાથ ધરી છે.

ડુંગરો અને ખીણોમાં વૃક્ષારોપણનો પડકાર

ધરમપુર સહિતના આંતરિયાળ વિસ્તારોમાં આવેલા ડુંગરો, ખીણો અને જંગલ વિસ્તારોમાં અનેક જગ્યાઓ એવી છે, જ્યાં માનવી માટે પહોંચવું અત્યંત મુશ્કેલ બને છે. આવા દુર્ગમ વિસ્તારોમાં વૃક્ષારોપણ કરવું પણ પડકારજનક સાબિત થાય છે. આ સમસ્યાના ઉકેલરૂપે ધરમપુરની લોક મંગલમ ચેરિટેબલ સંસ્થાએ સિડ્સ બોલ ટેક્નિકનો ઉપયોગ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ સિડ્સ બોલને ડ્રોન મારફતે ડુંગરો અને જંગલોના દુર્ગમ વિસ્તારોમાં ફેંકવાની યોજના અમલમાં મૂકવામાં આવી રહી છે.

ડુંગરોને હરિયાળા બનાવવાનો પ્રયાસ (ETV Bharat Gujarat)

50 હજારથી વધુ સિડ્સ બોલ તૈયાર

સંસ્થાના કાર્યકરો દ્વારા અત્યાર સુધીમાં કુલ 50 હજારથી વધુ સિડ્સ બોલ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. આગામી ચોમાસા દરમિયાન આ સિડ્સ બોલનો ઉપયોગ કરીને વિશાળ પ્રમાણમાં હરિયાળી વધારવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવશે. પર્યાવરણ જાળવણી અને વૃક્ષોની સંખ્યા વધારવાના હેતુથી આ અભિયાનને મહત્વપૂર્ણ ગણવામાં આવી રહ્યું છે.

કેવી રીતે તૈયાર થાય છે સિડ્સ બોલ?

સિડ્સ બોલ તૈયાર કરવા માટે વર્મી કમ્પોસ્ટ, માટી, છાણીયું ખાતર, કોલસાનો ભૂકો અને જરૂરી પ્રમાણમાં પાણીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ મિશ્રણમાં વિવિધ વૃક્ષોના બિયારણ ઉમેરીને નાની ગોળ દડીઓ બનાવવામાં આવે છે. સુકાઈ ગયા બાદ આ દડીઓ કઠણ બની જાય છે. ત્યારબાદ ચોમાસાની શરૂઆત થતાં જ તેને જંગલ અને ડુંગરોના વિસ્તારોમાં ફેંકવામાં આવે છે. જ્યાં આ દડીઓ અટકી જાય છે ત્યાં વરસાદી પાણીના સંપર્કમાં આવતાં તેમાં રહેલા બીજ અંકુરિત થાય છે અને નવા છોડનું સર્જન થાય છે.

સિડ્સ બોલ
સિડ્સ બોલ (ETV Bharat Gujarat)

વરસાદી મોસમમાં કુદરતી રીતે ઉછરે છે છોડ

સિડ્સ બોલમાં રહેલા બીજ વરસાદી પાણી અને કુદરતી ખાતરના કારણે ઝડપથી વિકસે છે. ચોમાસાના ચાર મહિનામાં છોડનો સારો વિકાસ થતો હોવાથી તે આસાનીથી વૃક્ષમાં પરિવર્તિત થઈ શકે છે. ખાસ કરીને માનવ હસ્તક્ષેપ વગર કુદરતી રીતે વૃક્ષો ઉછેરવાની આ પદ્ધતિ પર્યાવરણપ્રેમીઓ માટે આશાસ્પદ સાબિત થઈ રહી છે.

ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાંથી એકત્રિત કરાયા બિયારણ

લોક મંગલમ ચેરિટેબલ સંસ્થાના કર્મચારીઓએ ધરમપુર તાલુકાના વિવિધ ગામોમાંથી બિયારણ એકત્રિત કરવાની કામગીરી પણ હાથ ધરી હતી. સ્થાનિક પરિસ્થિતિને અનુકૂળ અને પર્યાવરણ માટે ઉપયોગી એવી અનેક વૃક્ષોની જાતોના બીજ એકત્રિત કરીને સિડ્સ બોલ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. તેમાં સિંગળો, બાવળ, આંબલી, મહુડો, ગુલમહોર, ગરમાળો, વિલાયતી આમલી, પીળો ગરમાળો, સીતાફળ, રામફળ સહિત અનેક ઔષધિય ગુણધર્મો ધરાવતા અને ધીમે ધીમે લુપ્ત થઈ રહેલા વૃક્ષોના બિયારણનો સમાવેશ થાય છે.

સિડ્સ બોલ
સિડ્સ બોલ (ETV Bharat Gujarat)

વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસથી અભિયાનનો પ્રારંભ

વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ નિમિત્તે આ અભિયાનનો પ્રારંભ કરવામાં આવી રહ્યો છે. પ્રથમ તબક્કામાં ધરમપુરના પીપરોળ ડુંગર વિસ્તારમાં આવેલા અભિનાથ મહાદેવ (વરસાદી દેવ)ના ડુંગર ઉપર ખાલી પડેલી જગ્યાઓમાં અંદાજે 1,000 સિડ્સ બોલ નાખવામાં આવશે. ત્યારબાદ ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન અન્ય ડુંગરાળ અને જંગલ વિસ્તારોમાં પણ ડ્રોન મારફતે સિડ્સ બોલ વિખેરવાની કામગીરી હાથ ધરાશે.

સિડ્સ બોલ
સિડ્સ બોલ (ETV Bharat Gujarat)

પર્યાવરણ સંરક્ષણ માટે પ્રેરણાદાયી પ્રયાસ

આધુનિક ટેક્નોલોજી અને પરંપરાગત પર્યાવરણ જ્ઞાનના સમન્વયથી કરવામાં આવી રહેલો આ પ્રયાસ પર્યાવરણ સંરક્ષણ ક્ષેત્રે એક અનોખું ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે. ડુંગરો અને જંગલોમાં ખાલી પડેલી જમીનને ફરી હરિયાળીથી આવરી લેવાના આ પ્રયાસથી ભવિષ્યમાં પર્યાવરણનું સંતુલન જાળવવામાં મદદ મળશે. વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસની ઉજવણી વચ્ચે ધરમપુરની લોક મંગલમ ચેરિટેબલ સંસ્થાની આ પહેલ માત્ર એક દિવસની ઉજવણી પૂરતી નહીં રહે, પરંતુ લાંબા ગાળે હરિયાળું અને સમૃદ્ધ પર્યાવરણ નિર્માણ તરફનું મહત્વપૂર્ણ પગલું સાબિત થઈ શકે છે.

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DHARAMPUR
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