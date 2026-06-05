વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ 2026: સુરેન્દ્રનગરના સૂકા ભઠ્ઠ રણમાં માલણપુર ગામે લહેરાવી 7,000થી વધુ વૃક્ષોની લીલી ચાદર
ગામની દરેક વ્યક્તિએ 5થી વધુ વૃક્ષોનો ઉછેર કર્યો, દર વર્ષે 1,000 વૃક્ષ વાવવાનો સામૂહિક સંકલ્પ, જન્મદિવસે વૃક્ષારોપણનો અનોખો સંદેશ.
Published : June 5, 2026 at 5:27 PM IST
સુરેન્દ્રનગર : વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ નિમિત્તે સમગ્ર રાજ્યમાં જ્યાં પર્યાવરણ જાગૃતિના કાર્યક્રમો યોજાઈ રહ્યા છે, ત્યારે પાટડી તાલુકાના માલણપુર ગામે પોતાની અનોખી હરિયાળી વાર્તા લખી છે. છેક રણકાંઠાની નજીક આવેલા અને સરેરાશ 47-48 ડિગ્રી તાપમાન ધરાવતા આ સૂકા ભઠ્ઠ પ્રદેશમાં સાત હજારથી વધુ ઘટાદાર વૃક્ષો લહેરાઈ રહ્યા છે.
માલણપુર ગામની વસ્તી આશરે 1200થી 1300 જેટલી છે, પરંતુ અહીં વૃક્ષોની સંખ્યા 7 હજારથી વધુ છે.
“અમારા ગામની દરેક વ્યક્તિએ પાંચથી વધુ વૃક્ષો ઉછેર્યા છે. સરકારની બિનપિયત યોજના અને રોડ સાઇડ વાવેતર યોજનાનો લાભ લઈ અમે ગામમાં પ્રવેશતા ૧.૫ કિલોમીટરથી વધુ રસ્તા પર પાંજરા ગોઠવી વૃક્ષો વાવ્યાં. ઉનાળામાં ટેન્કર મારફતે પાણી આપીને જતન કર્યું. હવે એ ઝાડ એટલા મોટા થઈ ગયા કે રસ્તાની બંને બાજુ હારમાળા તમારું સ્વાગત કરતી હોય એવું લાગે.” - રામભાઈ, ગ્રામજન
નાના રણની નજીક આવેલા આ વિસ્તારમાં બાવળ સિવાય લીલોતરી દેખાવી દીવાસ્વપ્ન સમાન હતું. પણ ગામના યુવાનો, વડીલો અને સર્વ સમાજના લોકોએ સાથે મળીને સતત મહેનત કરી આ સ્વપ્ન સાકાર કર્યું. વૃક્ષોના કારણે ગામમાં પક્ષીઓની સંખ્યામાં મોટો વધારો થયો છે અને આસપાસના વિસ્તાર કરતાં ગામનું તાપમાન ત્રણથી ચાર ડિગ્રી જેટલું ઓછું રહે છે.
એક ગ્રામજને જણાવ્યું કે, “બહાર 48 ડિગ્રી તાપમાન હોય ત્યારે ગામના પાદરે ઝાડ નીચે બેસીને ઠંડકનો અહેસાસ કરીએ છીએ. અમે દર વર્ષે 1000 નવાં વૃક્ષો વાવવાનો સંકલ્પ લીધો છે અને જન્મદિવસ કે શુભ પ્રસંગો વૃક્ષારોપણ કરીને ઉજવીએ છીએ.”
વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ નિમિત્તે માલણપુરનો આ સંદેશો વધુ પ્રસ્તુત બને છે કે ગ્લોબલ વોર્મિંગ જેવી સમસ્યાઓ સામે લોકભાગીદારી અને સતત જતનથી અશક્યને પણ શક્ય બનાવી શકાય છે. ગામ હવે જિલ્લામાં એક હરિયાળા ગામ તરીકે ઉદાહરણરૂપ બની રહ્યું છે.
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