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વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ 2026: પ્રધાનમંત્રીના 2021ના આહ્વાનને પગલે એકતા નગર બન્યું દેશનું પ્રેરણાદાયી ગ્રીન ડેસ્ટિનેશન

એકતા નગર પ્રધાનમંત્રીના ગ્રીન વિઝનને સાકાર કરતું ભારતનું પ્રથમ ઈ-વ્હીકલ ક્ષેત્ર બન્યું, 459 ઇલેક્ટ્રિક વાહનો, 5.83 મેગાવોટ સોલાર પ્લાન્ટ અને 2.40 લાખ રોપાઓ રોપ્યા.

પ્રધાનમંત્રીના 2021ના આહ્વાનને પગલે એકતા નગર બન્યું દેશનું પ્રેરણાદાયી ગ્રીન ડેસ્ટિનેશન
પ્રધાનમંત્રીના 2021ના આહ્વાનને પગલે એકતા નગર બન્યું દેશનું પ્રેરણાદાયી ગ્રીન ડેસ્ટિનેશન (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 5, 2026 at 2:01 PM IST

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નર્મદા : વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ નિમિત્તે, સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે પર્યાવરણ સંરક્ષણની દિશામાં થયેલી સિદ્ધિઓએ સમગ્ર દેશનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. પાંચ વર્ષ પહેલા, 5 જૂન 2021ના રોજ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ એકતા નગરને ભારતનું પ્રથમ ‘માત્ર ઈ-વાહન આધારિત ક્ષેત્ર’ બનાવવાની જાહેરાત કરી હતી. આજે, 2026માં, એકતા નગર માત્ર ઈ-વાહનો જ નહીં, પરંતુ હરિયાળી, સૌર ઊર્જા અને પ્લાસ્ટિકમુક્ત વાતાવરણ સાથે ટકાઉ વિકાસનું વૈશ્વિક મોડલ બની ગયું છે.

સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી વિસ્તાર વિકાસ અને પર્યટન નિયમન સત્તામંડળ (SOU Authority) દ્વારા છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં લગભગ 459 ઈલેક્ટ્રિક વાહનો સંચાલિત કરવામાં આવે છે, જેના કારણે અહીંનું વાહનવ્યવહાર સંપૂર્ણપણે પ્રદૂષણમુક્ત બન્યું છે. આ સાથે ‘ગ્રીનિંગ એકતા નગર’ અભિયાન હેઠળ 60 લાખથી વધુ વૃક્ષો ઉછેરવામાં આવ્યા છે, જેમાં 2.25 લાખ કેસુડા, 2 લાખ કૃષ્ણ કમળ અને અન્ય અસંખ્ય છોડનો સમાવેશ થાય છે. રસ્તાની બાજુઓ અને ઇકો ટુરિઝમ પ્રોજેક્ટ્સને હરિત આવરણ મળતા પ્રવાસીઓ ઉનાળામાં પણ ઠંડકનો અનુભવ કરે છે.

કતા નગર પ્રધાનમંત્રીના ગ્રીન વિઝનને સાકાર કરતું ભારતનું પ્રથમ ઈ-વ્હીકલ ક્ષેત્ર બન્યું (Etv Bharat Gujarat)

“પ્રધાનમંત્રીના હરિત અને ટકાઉ ભારતના વિઝનને સાકાર કરવામાં એકતા નગરે સતત નવા માપદંડ સ્થાપિત કર્યા છે. સ્વચ્છ પરિવહન, હરિયાળું આવરણ, જૈવવિવિધતા સંરક્ષણ, જવાબદાર પર્યટન અને નવીનીકરણીય ઊર્જાના પાંચ સ્તંભો પર આ વિકાસયાત્રા સમગ્ર દેશને પ્રેરણા આપે છે.” - અમિત અરોરા, CEO,સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી

સ્વચ્છ ઉર્જાના ક્ષેત્રમાં, એકતા નગર ખાતે 11 સ્થળોએ કુલ 5.83 મેગાવોટ ક્ષમતાના સોલાર પ્લાન્ટ બેસાડાયા છે, જે વાર્ષિક 6.7 મિલિયન યુનિટથી વધુ વીજળી ઉત્પન્ન કરી કાર્બન ઉત્સર્જનમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કરે છે. સાથે જ, પ્લાસ્ટિકમુક્ત જીવનશૈલીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સોપારીના પાનના બાયોડિગ્રેડેબલ વાસણો, ફરી ભરી શકાય તેવી કાચની બોટલો અને જાહેર જળ સ્ટેશનો જેવી અનેક પર્યાવરણમૈત્રી પહેલ અમલમાં છે.

સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે પર્યાવરણ સંરક્ષણની દિશામાં થયેલી સિદ્ધિઓએ સમગ્ર દેશનું ધ્યાન ખેંચ્યું (Etv Bharat Gujarat)

‘એકતા નર્સરી’ દ્વારા 244 પ્રજાતિઓના 2.40 લાખથી વધુ રોપાઓનું સંવર્ધન કરી સ્થાનિક અને આસપાસના વૃક્ષારોપણને વેગ આપવામાં આવે છે. પ્રવાસીઓને ‘એકતા પ્લાન્ટ’ સ્મૃતિચિહ્ન સ્વરૂપે ઘરે લઈ જવા પ્રોત્સાહન અપાય છે, જેથી હરિયાળીનો સંદેશ દરેક સુધી પહોંચે.

આ રીતે, એકતા નગર માત્ર પર્યટન સ્થળ નહીં, પણ ભવિષ્યના હરિત અને સાતત્યપૂર્ણ વિકાસની જીવંત પ્રયોગશાળા બની ચૂક્યું છે.

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EKTA NAGAR GREENERY
ELECTRIC VEHICLE ZONE3
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